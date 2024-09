Bánh Trung thu bình dân “lên ngôi” nhưng thị trường vẫn “nóng” chậm

Thị trường năm nay ghi nhận sự đổ bộ của bánh Trung thu có giá bình dân, chỉ từ 29.000 đồng/cái. Phân khúc bình dân này không chỉ thu hút sự quan tâm của người tiêu dùng, mà còn được các doanh nghiệp, cửa hàng cạnh tranh với nhiều sản phẩm đa dạng.

Tại quầy bánh Trung thu đặt ngay vị trí trung tâm của siêu thị Go! An Lạc (quận Bình Tân, TP.HCM), các loại bánh đều có giá khá rẻ, trung bình khoảng 55.000 – 65.000 đồng/cái. Bánh có nhiều loại như nhân đậu xanh sầu riêng, trà xanh đậu đỏ, sen trứng, khoai môn trứng, sữa dừa, tiramisu, lava… Khách hàng mua số lượng lớn còn được giảm giá.

Bánh trung thu truyền thống được làm thủ công với mức giá bình dân cũng được hệ thống siêu thị Co.op Mart tung ra dịp này. Bánh có giá từ 50.900 đồng/cái, trọng lượng 150g với nhiều loại nhân hấp dẫn. Đại diện Saigon Co.op cho biết, năm nay doanh nghiệp tăng sản lượng bánh trung thu lên 30% so với năm ngoái, trong đó mức giá bình dân chiếm tỷ trọng lớn.

Hệ thống siêu thị MM Mega Market cũng đang bày bán hơn 100 mã hàng bánh Trung thu từ các nhà cung cấp Modelez Kinh Đô, Hữu Nghị, Bibica, Richy, Phúc Long… có giá từ 259.000 - 449.000 đồng/hộp 4 bánh. Đặc biệt, nếu mua bánh với hóa đơn từ 650.000 đồng trở lên, khách hàng được nhận 1 phiếu mua hàng trị giá 100.000 đồng trên toàn hệ thống MM Mega Market.

Phân khúc bánh Trung thu bình dân được các doanh nghiệp, cửa hàng cạnh tranh với nhiều sản phẩm đa dạng.

Trong khi đó, các doanh nghiệp ngành bánh cũng tung ra nhiều sản phẩm bánh trung thu phân khúc bình dân để cạnh tranh. Đại diện Orion Việt Nam thông tin năm 2024 vẫn là năm khó khăn của nền kinh tế, vì vậy công ty xây dựng bộ sản phẩm bánh trung thu “Trăng tỏ chân tình”, chú trọng vào phân khúc giá bình dân với đa dạng mẫu mã. Theo đó, người tiêu dùng có thể lựa chọn đến 10 hương vị từ bánh mặn, bánh ngọt, bánh nướng, bánh dẻo... Đặc biệt với chiến lược giá bình ổn, mỗi loại bánh có giá dễ chịu từ 60.000 - 77.000 đồng/cái.

Thương hiệu Thọ Phát lần đầu gia nhập thị trường bánh trung thu với giá cả bình dân, chỉ từ 50.000 đồng/cái. Bibica cũng chào hàng bánh trung thu có giá từ 50.000 – 70.000 đồng/cái; bánh trung thu của Kinh Ðô Mondelez cũng có mức giá tầm 60.000 - 80.000 đồng/cái. Theo đại diện thương hiệu bánh Givral, việc duy trì mức giá hợp lý giúp nhiều gia đình có thể thưởng thức những chiếc bánh thơm ngon mà không quá lo lắng về chi phí.

Dù vậy, khảo sát thực tế trên các tuyến đường trung tâm TP.HCM và Hà Nội chuyên dựng các dãy dài quầy bán bánh mỗi khi vào mùa Trung thu, năm nay số lượng quầy giảm hẳn. Tại các đường/phố như Âu Cơ, Lạc Long Quân, Bắc Hải, Thành Thái đến Cách Mạng Tháng Tám, Điện Biên Phủ… tại TP.HCM hay Phan Đình Phùng, Hai Bà Trưng, Nguyễn Khuyến, Trần Duy Hưng, Cầu Giấy… của Hà Nội, số quầy ước giảm tới 30% so với hàng năm.

"Năm nay, nhiều người từng thuê dựng quầy bán lẻ bánh Trung thu đã chuyển sang bán bánh qua TikTok hay livestream, Facebook, Zalo… để giảm chi phí", chị Lê Thanh, chủ một quầy bán bánh Trung thu trên phố Tây Sơn (Hà Nội) nhận xét. “Chúng tôi mở quầy cũng rất vắng khách, đa phần là khách ghé vào hỏi giá, tham khảo thông tin rồi lại đi. Vì thế, trong 1 – 2 ngày tới chúng tôi đang tính đến phương án giảm giá, khuyến mại để kích cầu”.

So với mọi năm, năm nay các doanh nghiệp và quầy kệ bán bánh Trung thu áp dụng khuyến mãi sớm hơn.

Trên nhiều tuyến đường tại TP.HCM, một số cửa hàng bánh Trung thu từ cách đây nửa tháng đã phải treo bảng giảm giá, khuyến mại "1 tặng 1" do sợ lượng bánh tồn kho quá lớn. Ông Vinh, chủ quầy bánh trung thu lớn trên đường 3 Tháng 2 (Q.10, TP.HCM), cho biết năm nay vừa vào đầu tháng 8 âm lịch, từ kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, cửa hàng đã treo bảng giảm giá với kỳ vọng bán được nhiều hàng trong ngày lễ. “Nhưng doanh thu cũng không tăng bao nhiêu", ông Vinh nói và cho rằng có thể người dân chuyển sang mua sắm online.

Ghé vào một cửa hàng trên đường Nguyễn Thái Sơn (quận Gò Vấp) đang trưng biển "mua 1 tặng 1", người bán tại đây cho biết khuyến mãi này vừa mới triển khai và chỉ áp dụng cho dòng bánh Đồng Khánh. Theo đó, khách hàng mua bánh giá 70.000 - 80.000 đồng/cái sẽ được tặng 1 cái cùng loại. “So với mọi năm thì năm nay áp dụng khuyến mãi sớm hơn, bởi bánh giờ còn nhiều nên chúng tôi phải tăng khuyến mãi để kích thích sức mua, tránh hàng tồn", người bán chia sẻ.

Không chỉ các cửa hàng, nhiều đơn vị bán lẻ quy mô lớn cũng đang áp dụng khuyến mãi bánh trung thu. Đại diện hệ thống Bách Hóa Xanh cho biết để kích thích sức mua, đơn vị vừa áp dụng nhiều chương trình ưu đãi cho khách hàng mua bánh trung thu tại hệ thống. Cụ thể, khi mua 4 bánh trung thu, khách được tặng 1 lồng đèn và 2 bánh tươi; khi mua 2 bánh trung thu bất kỳ, khách được tặng 1 bánh tươi; mua hộp 4 bánh giá chỉ từ 199.000 đồng...

Đại diện Công ty ABC Bakery, một trong những doanh nghiệp chuyên sản xuất bánh Trung thu lớn tại TP.HCM, thừa nhận sức mua của thị trường khá chậm, dù đã bước vào giai đoạn cao điểm. Đặc biệt, nhu cầu từ các đại lý giảm số lượng hàng, khách hàng là doanh nghiệp đặt mua bánh biếu tặng cũng giảm mạnh. So với những năm thị trường bánh trung thu ổn định, năm nay giảm khoảng 30 - 40%.

Tương tự, bà Nguyễn Thị Thu Thủy, đại diện thương hiệu bánh trung thu Đồng Khánh hiệu Bông Lúa Vàng, cho biết thường khách hàng doanh nghiệp sẽ đặt mua sớm, trước Tết Trung thu từ 20 - 30 ngày, và mua lượng lớn để tặng nhân viên. Tuy nhiên năm nay đã sắp đến Rằm tháng Tám mà lượng khách này khá èo uột.

Sức mua của thị trường khá chậm, dù đã bước vào giai đoạn cao điểm.

Nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm dịp Tết Trung thu 2024, Hà Nội đã thành lập 4 đoàn kiểm tra chuyên ngành do các sở: NN&PTNT; Y tế; Công Thương và Cục Quản lý thị trường Hà Nội phụ trách. Trong đó, ngành y tế Hà Nội chịu trách nhiệm kiểm tra vấn đề bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Trung thu tại các khách sạn. Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội Đặng Thanh Phong cho biết, sau hơn 1 tháng kiểm tra ATTP trong dịp Tết Trung thu năm 2024, ngành đã kiểm tra 18/20 khách sạn được phân công.

Theo Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội Đặng Thanh Phong, bánh Trung thu nói riêng và thực phẩm nói chung, người tiêu dùng không nên ham rẻ mà tiêu chí đầu tiên phải là an toàn cho sức khỏe. Người dân hãy thận trọng với các loại bánh siêu giảm giá, quan sát kỹ hạn sử dụng, tránh mua phải bánh đã hoặc sắp hết hạn, sử dụng nguyên liệu kém chất lượng.