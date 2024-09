Siêu thị liên tục bổ sung rau xanh và thực phẩm, giá cả ổn định

Qua khảo sát của phóng viên tại một số chợ dân sinh lớn trên địa bàn Hà Nội như các chợ Nguyễn Công Trứ, Thành Công, Hôm - Đức Viên, Gia Thụy, Nguyễn Thị Thập... ngày hôm qua, nhiều người dân đã đi chợ mua sắm thực phẩm. Tuy nhiên, tại các chợ, nhiều ki-ốt, quầy hàng đóng cửa, nghỉ bán, chỉ có một số quầy thịt lợn, rau xanh, gia cầm, trái cây... là mở bán.

Đến hôm nay, dù các chợ đã hoạt động bình thường trở lại, nhưng khung cảnh chợ vẫn khá lộn xộn do nhiều mảnh nhựa, vải bạt, cây cối bị gió hất tung. Một số người dân cho biết, chợ hoạt động bình thường nên việc mua sắm thực phẩm tươi sống không gặp khó khăn. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của mưa bão, nông dân gặp khó khăn trong thu hoạch và vận chuyển rau xanh, nguồn cung rau xanh, nhất là rau ăn lá ít, nên các mặt hàng này đã tăng giá so với ngày thường.

Ví dụ như rau muống, rau ngót, rau mồng tơi tăng lên 30.000 đồng/bó; rau cải từ 30.000 đến 35.000 đồng/kg; xà lách có giá từ 40.000 đến 45.000 đồng/kg, các loại củ quả có giá dao động 45.000 - 50.000 đồng/kg; đậu đũa có giá 45.000 đồng/kg... "Do mưa bão lớn nên việc thu hái và vận chuyển hàng hóa khó khăn. Bởi vậy mà giá cả đều tăng mạnh, cao hơn từ gấp rưỡi đến gấp đôi so với ngày thường," anh Hưng, một tiểu thương tại chợ Long Biên cho biết.

Một số sản phẩm củ, quả không biến động nhiều như cà rốt giá 25.000 đồng/kg; khoai tây 20.000 đồng/kg; khoai lang dao động từ 20.000 đến 25.000 đồng/kg; bầu 25.000 đồng/kg… Trái ngược với mặt hàng rau xanh, giá các loại thịt ở một số chợ truyền thống không có nhiều biến động. Theo chia sẻ của một số tiểu thương, do nguồn cung ổn định vì được nhập hàng từ nhiều hộ chăn nuôi lợn, bò, cho nên giá các loại thịt không tăng nhiều trong đợt mưa bão.

Trong khi đó, ghi nhận tại hệ thống các siêu thị sáng nay cho thấy, nhân viên siêu thị liên tục bổ sung thực phẩm vào quầy kệ. Lượng rau quả, thịt cá... dồi dào bảo đảm nhu cầu người dân. Nhân viên một siêu thị BRG tại Long Biên cho biết, ngày 7/9, người dân đi mua sắm nhiều, nên siêu thị hầu như hết hàng tươi sống, chỉ còn vài khay thịt gà, cá. Tuy nhiên, từ sáng ngày 8/9, siêu thị đã bổ sung hàng mới gồm cả rau xanh, thịt lợn, gà, bò, cá các loại, người mua có thể thoải mái lựa chọn.

Tại siêu thị Big C Thăng Long, nhiều mặt hàng vẫn đang trong chương trình giảm giá như: như trứng, sữa, gạo, thịt vịt, gà, rau xanh… Đại diện siêu thị Big C Thăng Long cho biết đã tăng lượng hàng hoá lên 300%, trong đó tập trung vào các nhóm sản phẩm thiết yếu như rau củ quả, thịt cá… Nhiều mặt hàng trước và sau bão giảm giá để phục vụ người dân.

Ông Lê Văn Liêm, Giám đốc khu vực miền Bắc Saigon Co.op cho hay sau bão, hệ thống Co.opmart miền Bắc mở cửa phục vụ khách hàng bình thường, giữ giá bình ổn, hỗ trợ sạc điện thoại và nước uống miễn phí. Do điều kiện vận chuyển tạm thời gặp khó khăn, Co.opmart khu vực miền Bắc đã linh động thay thế một số mặt hàng để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Theo đó, đơn vị tăng cường các mặt hàng thịt heo đông lạnh, gà đông lạnh nhập khẩu. Mặt hàng thịt heo của nhà cung cấp trong nước sẽ kịp thời có mặt tại siêu thị để phục vụ khách hàng.

Đến tối qua, hệ thống siêu thị Co.op Mart đã bổ sung thêm thịt heo; bổ sung thêm nguồn hàng rau xanh từ Phú Thọ cho Hà Nội, đồng thời có thêm hàng được cung ứng từ Đà Lạt ra Bắc. Về giá cả hàng hóa, đại diện Co.opMart cho hay mặc dù ảnh hưởng do mưa bão khiến nguồn cung và vận chuyển hàng khó khăn nhưng siêu thị cam kết không tăng giá bất cứ hàng hóa nào, đảm bảo giữ giá bình ổn cho người dân.

Tương tự ghi nhận tại các cửa hàng Winmart cho thấy, các loại rau xanh, thịt lợn MEAT Deli, trứng gia cầm, trái cây tươi khá dồi dào. Đại diện hệ thống Winmart cho biết, do chủ động nguồn rau xanh từ các trang trại, doanh nghiệp thuộc hệ thống công ty chủ quản, cũng như có kết nối nguồn hàng trước với nhiều nhà cung cấp, nên siêu thị không thiếu nguồn rau xanh, thịt cá. Thậm chí, tại các hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện ích WinMart, WinMart+ và WIN cũng sẽ giảm giá nhiều loại rau xanh cùng thịt lợn MEAT Deli.

Khảo sát nhanh tại tại siêu thị Winmart Times City (Q.Hai Bà Trưng), các mặt hàng thực phẩm, lượng khách đến siêu thị trong hôm qua và hôm nay không còn đông đúc như những ngày trước đó. Giá một số mặt hàng rau xanh rẻ hơn so với chợ dân sinh. Đơn cử như bắp cải 22.000 đồng/kg; rau muống 15.900 đồng/kg; cải xanh 12.900 đồng/kg; mùi ta 90.000 đồng/kg… Quầy thịt gà, thịt lợn đều bày kín trên các kệ hàng.

Bà Nguyễn Kiều Oanh, Phó Giám đốc phụ trách Sở Công Thương Hà Nội cho biết, để tránh tình trạng tư thương lợi dụng tình hình mưa bão tăng giá hàng hóa gây bất ổn thị trường, Sở Công Thương Hà Nội đã yêu cầu các quận huyện thị xã tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh trên địa bàn, hướng dẫn, kiểm tra các hộ kinh doanh đảm bảo ổn định giá cả các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu.

Không để xảy ra tình trạng tăng giá góp phần ngăn chặn tình trạng đầu cơ, găm hàng lợi dụng mưa, bão để nâng giá trục lợi. Đồng thời rà soát, kiểm tra việc thực hiện dự trữ hàng hóa phục vụ công tác cứu trợ đảm bảo đời sống nhân dân của các đơn vị trên địa bàn, đảm bảo thực hiện phương châm “4 tại chỗ”.

Ngoài ra, Sở Công Thương Hà Nội cũng yêu cầu các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thương mại căn cứ vào kế hoạch sản xuất, kinh doanh và khả năng của đơn vị chủ động về nguồn hàng, dự trữ hàng hóa thiết yếu đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm; đặc biệt là các mặt hàng có nhu cầu tiêu dùng cao trong mùa mưa bão như: sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, nước sạch, thực phẩm chế biến từ thịt và cá, gạo, nến, sữa uống hộp giấy, ủng, cao su, đèn pin, áo mưa...

Bên cạnh đó, ngành y tế Hà Nội khuyến cáo người tiêu dùng đảm bảo lương thực, thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm, tránh sản phẩm bị hư hỏng, mất dinh dưỡng do bảo quản không đúng; dùng nước sạch để ăn uống, không sử dụng gia súc, gia cầm chết do ngập nước.

Người dân không nên mua, tích trữ quá nhiều thực phẩm để tránh trường hợp sản phẩm bị hư hỏng, mất dinh dưỡng do bảo quản không đúng, đặc biệt là các loại thực phẩm tươi sống, thực phẩm cần điều kiện bảo quản lạnh, lạnh đông. Thực hiện triệt để việc ăn chín, uống sôi; sử dụng nước sạch để ăn uống, chế biến thực phẩm. Thực hiện tốt “10 Nguyên tắc vàng để chế biến thực phẩm an toàn”; “5 chìa khóa để thực phẩm an toàn.