Hàng trăm thửa đất sắp được đưa ra đấu giá tại nhiều địa phương

Mới đây, nhiều địa phương đã lên kế hoạch, thông báo đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn...

Ảnh minh họa: Thanh Xuân

Trong số các địa phương công bố kế hoạch đấu giá, Thái Nguyên là nơi vừa ban hành kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2026 trên địa bàn tỉnh (đợt 2), với 2 khu đất có tổng diện tích 25,685 ha.

Theo đó, Khu dân cư Đông Tây, phường Vạn Xuân có diện tích 20,16 ha, được đấu giá quyền sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án; Khu đất còn lại gồm các ô đất HH-01, HH-02 và HH-05 thuộc Khu dân cư đường Bắc Sơn kéo dài, đoạn từ cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên đến xóm Cây Xanh, xã Quyết Thắng, Thành phố Thái Nguyên, nay thuộc phường Quyết Thắng, tỉnh Thái Nguyên, diện tích 5,525 ha.

UBND tỉnh Thái Nguyên cho biết việc triển khai đấu giá đất nhằm khai thác hiệu quả quỹ đất, đáp ứng nhu cầu sử dụng đất của người dân và doanh nghiệp, đồng thời tạo thêm nguồn thu cho ngân sách Nhà nước. Nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất được định hướng tạo vốn đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội. Đồng thời tổ chức đầu tư, hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật góp phần chỉnh trang đô thị đồng bộ, văn minh, hiện đại, phù hợp với quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Tại Ninh Bình, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Bình cũng vừa thông báo đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại Khu đô thị phía Nam sông Đào và các khu đất trên địa bàn phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình năm 2026.

Đợt này, có 35 thửa đất được đưa ra đấu giá, với diện tích mỗi thửa từ 50,2 m2 đến 193,7 m2. Giá khởi điểm từ 31,9 triệu đồng đến 43,1 triệu đồng/m2. Phiên đấu giá dự kiến được tổ chức ngày 13/9/2026 tại Hội trường Thống Nhất, số 10 Trần Đăng Ninh, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình. Phương thức đấu giá là trả giá lên bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp 1 vòng đối với từng thửa đất tại phiên đấu giá. Người tham gia trả giá theo m2, mức giá trả không lẻ đến hàng trăm đồng và bỏ phiếu đồng loạt đối với tất cả các thửa đất đủ điều kiện đấu giá.

Sắp tới, Hà Nội cũng sẽ tổ chức đấu giá 103 thửa đất thuộc địa bàn xã Ô Diên. Trong đó, có 48 thửa đất tại khu Cụm 5, Cụm 6 Hạ Mỗ (giai đoạn 2) với diện tích từ 69-109,7 m2 mỗi thửa, giá khởi điểm từ 24-42,4 triệu đồng/m2. Phiên đấu giá dự kiến tổ chức ngày 13/9/2026 tại Hội trường UBND xã Ô Diên; 55 thửa tại khu Đồng Phung, Cụm 5, Cụm 6 (giai đoạn 1) với tổng diện tích 4.110,9 m2, giá khởi điểm từ 24,7 triệu đồng/m2 đến 42,4 triệu đồng/m2. Thời gian tham khảo, mua và nộp hồ sơ tham gia đấu giá từ ngày 25/8/2026 đến ngày 9/9/2026 tại Ban quản lý Dự án đầu tư – hạ tầng xã Ô Diên. Phiên đấu giá dự kiến tổ chức ngày 13/9/2026 tại Hội trường UBND xã Ô Diên.

Với các mức giá khởi điểm và quy mô khác nhau, những phiên đấu giá sắp tới kỳ vọng nhận được sự quan tâm của người tham gia tại từng khu vực. Đặc biệt, Hà Nội, nơi từng xuất hiện nhiều phiên đấu giá có giá trúng cao, kết quả của 103 thửa đất tại xã Ô Diên sẽ là thông tin đáng chú ý, qua đó cung cấp thêm dữ liệu về diễn biến giá đất trên thị trường.