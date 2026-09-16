Thứ Tư, 16/09/2026
Menu

VnEconomy

Đặt mua ấn phẩm
VnEconomy
VnEconomy VnEconomy
Đặt mua ấn phẩm

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Multimedia

Ảnh
eMagazine
Podcast
Infographics

Liên hệ

  • VnEconomy Số 96-98 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
  • VnEconomy 02437552050
Liên hệ quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Dân sinh

Tiêu điểm

Hạ tầng

Công nghệ & Startup

Menu
Điểm tin
Multimedia
Askonomy

Contech Vietnam hướng tới thúc đẩy hợp tác trong phát triển hạ tầng và năng lượng

P Phan Dương

Mục tiêu của Ban tổ chức là đưa Contech Vietnam không chỉ dừng lại ở việc trưng bày sản phẩm, mà trở thành nền tảng kết nối kinh doanh, chuyển giao công nghệ, thúc đẩy hợp tác lâu dài giữa doanh nghiệp Việt Nam và quốc tế…

Lễ khai mạc Contech Vietnam 2026 - Ảnh: BTC
Lễ khai mạc Contech Vietnam 2026 - Ảnh: BTC

Ngày 16/09/2026, Triển lãm Quốc tế về Xây dựng, Công nghiệp Mỏ và Giao thông (Contech Vietnam 2026) đã chính thức khai mạc tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội).

Đây là kỳ triển lãm thứ 7 được Công ty HADIFA tổ chức. Triển lãm lần này diễn ra đồng thời với Triển lãm Quốc tế về Năng lượng Điện và Chiếu sáng Việt Nam (EL Vietnam 2026) và nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ từ nhiều cơ quan chức năng, hiệp hội chuyên môn, cùng sự đồng hành của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – PV POWER.

Tiếp nối thành công của 6 kỳ triển lãm trước, sự kiện năm nay quy tụ hàng trăm thương hiệu uy tín toàn cầu, khẳng định vị thế là điểm đến kết nối giao thương quan trọng khi giới thiệu chuỗi giải pháp toàn diện, từ thiết bị thi công hạ tầng, công nghệ khai thác mỏ an toàn, đến các giải pháp năng lượng điện, chiếu sáng thông minh, công nghệ phát triển đường sắt tốc độ cao…

Bên cạnh việc trưng bày sản phẩm và tư vấn chuyên ngành, trong khuôn khổ Triển lãm dự kiến còn diễn ra Hội thảo chuyên đề “Đô thị ngầm thông minh: Địa kỹ thuật, AI và chuyển đổi số cho hạ tầng ngầm bền vững” do Trường Đại học Mỏ - Địa chất chủ trì. Hoạt động này kỳ vọng sẽ tạo ra một diễn đàn quan trọng dành cho các chuyên gia đầu ngành, các nhà sản xuất, nhà phân phối sản phẩm trong và ngoài nước chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và mở rộng thêm các mối quan hệ kinh doanh.

Ban Tổ chức cũng phối hợp với các đơn vị tham gia Triển lãm triển khai Chương trình kết nối giao thương “Business Matching” nhằm xúc tiến tìm kiếm khách hàng tiềm năng trước, trong và sau Triển lãm cũng như thúc đẩy sự kết nối, hợp tác giữa những doanh nghiệp hàng đầu về  lĩnh vực xây dựng, khai thác mỏ và giao thông.

Khách tham quan triển lãm - Ảnh: HADIFA
Khách tham quan triển lãm - Ảnh: HADIFA

Chuỗi sự kiện của Contech Vietnam 2026 và EL Vietnam 2026 diễn ra liên tục từ 16 - 18/09/2026, ước tính thu hút hàng nghìn lượt khách tham quan, bao gồm các chuyên gia, kiến trúc sư, các nhà hoạch định chính sách, nhà thầu, nhà đầu tư, các cơ quan, tổ chức xúc tiến thương mại trong và ngoài nước… Qua đó, hứa hẹn mang lại những hợp tác chiến lược quan trọng, góp phần tạo đột phá cho hạ tầng và ngành năng lượng Việt Nam trong giai đoạn mới.

“Trong những năm tới, cùng với sự phát triển mạnh của ngành xây dựng, hạ tầng, giao thông, khai thác mỏ, năng lượng và công nghiệp hỗ trợ tại Việt Nam, nhu cầu về công nghệ mới, thiết bị hiện đại và các giải pháp quốc tế sẽ ngày càng lớn. Mục tiêu của chúng tôi là từng bước đưa Contech Vietnam trở thành một điểm đến giao thương chuyên ngành có quy mô và sức ảnh hưởng lớn không chỉ tại Việt Nam mà còn ở tầm khu vực ASEAN và quốc tế, nơi các doanh nghiệp Việt có thể tiếp cận công nghệ tiên tiến, tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường. Đồng thời, các doanh nghiệp quốc tế có thêm cơ hội tiếp cận thị trường xây dựng, hạ tầng và công nghiệp đang phát triển mạnh mẽ của nước ta”, bà Lê Lan Anh, Tổng giám đốc HADIFA, chia sẻ.

Bài liên quan

Đọc bài theo từ khoá

công nghiệp VnEconomy hạ tầng VnEconomy năng lượng VnEconomy Xây dựng VnEconomy

Mới nhất trên VnEconomy

Đọc tiếp

Hanoi Takashimaya S.C. sẽ cất nóc trong tháng 9/2026

Hanoi Takashimaya S.C. sẽ cất nóc trong tháng 9/2026

Trung tâm thương mại Takashimaya đầu tiên tại Việt Nam - Hanoi Takashimaya S.C. (Shopping Centre) chính thức cất nóc trong tháng 9/2026. Đây là cột mốc quan trọng, đánh dấu việc dự án bước sang giai đoạn hoàn thiện, hướng tới mục tiêu đưa Hanoi Takashimaya S.C. vào hoạt động vào mùa thu năm 2027.

VnEconomy Xem thêm
Chính sách Thị trường Dự án Cafe BĐS Tư vấn

Đừng bỏ lỡ

Multimedia

Tọa đàm “Hành động toàn cầu vì một hành tinh mát lành hơn”. Ảnh: VETmedia

VnEconomy [Trực tuyến]: Tọa đàm “Hành động toàn cầu vì một hành tinh mát lành hơn”

Nhân Ngày Quốc tế Bảo vệ tầng ô-dôn năm 2026 và kỷ niệm 10 năm Bản sửa đổi, bổ sung Kigali được thông qua, Cục Biến đổi khí hậu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam và Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức Chương trình tọa đàm “Hành động toàn cầu vì một hành tinh mát lành hơn”. Tọa đàm được phát trực tuyến trên trên VnEconomy.vn và FanPage VnEconomy vào 9h ngày 14/9/2026...

AI Điểm tin

VnE TV

Dòng sự kiện

81 năm Quốc khánh 2/9 (1945-2026)

81 năm Quốc khánh 2/9 (1945-2026)

Ngày 2/9/1945 đã mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa không chỉ khẳng định quyền độc lập, tự do và tự quyết về chính trị, mà còn trao...

13 bài viết

Xem tất cả
VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...

212 bài viết

Xem tất cả
VnEconomy
VnEconomy