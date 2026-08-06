Các địa phương cần làm rõ khả năng hoàn thành dữ liệu đất đai theo mốc tiến độ

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, qua tổng hợp đến ngày 30/7/2026, các địa phương chưa hoàn thành việc xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai theo tiến độ được giao để có cơ sở tham mưu Thủ tướng Chính phủ xem xét, điều chỉnh kế hoạch xây dựng hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai trong năm 2026...

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Vì vậy, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị UBND các tỉnh, thành phố khẩn trương triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm.

Trước hết, các địa phương rà soát, báo cáo số liệu tổng số thửa đất đến thời điểm ngày 30/7/2026 trên địa bàn tỉnh, thành phố. Đồng thời, giải trình nguyên nhân, lý do tổng số thửa đất tăng, hoặc giảm so với số liệu tổng số thửa đất trong Kế hoạch số 2959/KH-BNNMT BCA ngày 29/3/2026 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường và Bộ Công an. Cùng với đó, hoàn thành cập nhật số liệu tổng số thửa đất của từng đơn vị hành chính cấp xã trên “Hệ thống giám sát tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai” của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Ngoài ra, các địa phương phải báo cáo kết quả xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai đến hết ngày 30/7/2026; xác định khối lượng công việc, sản phẩm phải tập trung hoàn thành trong các tháng còn lại của năm 2026; đánh giá khả năng hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia quốc gia về đất đai theo các mốc tiến độ được nêu tại Thông báo số 311/TB VPCP của Văn phòng Chính phủ, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm, biện pháp khắc phục để hoàn thành.

Đồng thời, đánh giá cụ thể chất lượng dữ liệu và kết quả khai thác dữ liệu đất đai hiện có phục vụ quản lý nhà nước, giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, kết nối, chia sẻ dữ liệu và cắt giảm giấy tờ cho người dân, doanh nghiệp.

Cuối cùng, Bộ yêu cầu các địa phương rà soát, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm và đề xuất nhiệm vụ tiếp tục thực hiện trong năm 2027 để hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trên cơ sở kết luận của Thủ tướng tại Thông báo số 353/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, sau hơn bốn tháng triển khai chiến dịch xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai theo Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 13/2/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc khẩn trương tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai, cả nước đã đồng bộ 73,16 triệu thửa đất lên hệ thống quốc gia, tương đương 72,7% trong tổng số hơn 100,67 triệu thửa đất trên cả nước, dẫu vậy, khối lượng công việc còn lại vẫn rất lớn.