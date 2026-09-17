“Sổ đỏ” điện tử sẽ được tích hợp trên VNeID

Cục Quản lý đất đai cho biết đã dự thảo nội dung phôi giấy chứng nhận điện tử và trao đổi với Cục C06, C12 thuộc Bộ Công an. Mục tiêu là giấy chứng nhận điện tử sau này được tích hợp vào ứng dụng VNeID...

Ông Mai Văn Phấn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý đất đai chia sẻ thông tin về triển khai giấy chứng nhận điện tử. Ảnh: Nhĩ Anh

Tại họp báo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường ngày 16/9, thông tin lộ trình triển khai xây dựng, áp dụng Giấy chứng nhận điện tử về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất dạng điện tử, ông Mai Văn Phấn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý đất đai, cho biết lãnh đạo Bộ đã chỉ đạo Cục triển khai nhiệm vụ này.

Theo ông Phấn, lộ trình triển khai giấy chứng nhận điện tử sẽ phụ thuộc vào nhiều tiêu chí. Trước hết cần tiếp tục hoàn thiện sửa đổi các quy định pháp luật tại Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi, trong đó có nội dung quy định về giấy chứng nhận điện tử. Điều này nhằm đảm bảo giá trị, tính pháp lý thống nhất giữa giấy chứng nhận điện tử và giấy chứng nhận bản giấy.

Cùng với việc hoàn thiện sửa đổi Luật Đất đai, Cục đang tái cấu trúc quy trình một số thủ tục hành chính theo hướng toàn trình dạng điện tử. Theo đó, Cục đã hướng dẫn các địa phương lựa chọn một số thủ tục đảm bảo tính khả thi để triển khai thủ tục hành chính điện tử toàn trình, để mục tiêu cuối cùng sẽ cấp được giấy chứng nhận điện tử thay thế giấy chứng nhận cơ học.

Ông Phấn cũng nhấn mạnh điều kiện quan trọng để triển khai giấy chứng điện tử phải hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai. “Chúng tôi tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc các địa phương sớm hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai. Đây là nền tảng cơ sở quan trọng để thực hiện các thủ tục hành chính và cấp giấy chứng nhận cho người sử dụng đất,” ông Phấn nêu rõ.

Cùng với đó, cơ sở dữ liệu đất đai phải được kết nối, chia sẻ với các cơ sở dữ liệu liên quan. Trong giải quyết thủ tục hành chính đất đai, thông tin dân cư có vai trò xác thực nhân thân của người tham gia giao dịch; thông tin về pháp nhân cũng cần được xác thực. Cục Quản lý đất đai đồng thời phối hợp Cục Thuế, Bộ Tài chính nhằm kết nối, chia sẻ và cung cấp thông tin phục vụ xác định nghĩa vụ tài chính khi người sử dụng đất thực hiện các giao dịch.

Như vậy, việc triển khai giấy chứng nhận điện tử đang được thực hiện đồng thời trên các nhóm nhiệm vụ hoàn thiện thể chế, tái cấu trúc thủ tục hành chính, hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai và kết nối, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống liên quan.

Theo đại diện Cục Quản lý đất đai, dự thảo phôi giấy chứng nhận điện tử đã được hoàn thành và đang tiếp tục được phối hợp với các đơn vị liên quan để hoàn thiện các điều kiện cần thiết, hướng tới đưa giấy chứng nhận điện tử vào vận hành.

Liên quan đến tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, ông Mai Văn Phấn thông tin kết quả, đến nay, cả nước đã có hơn 68 triệu thửa đất được xây dựng dữ liệu đất đai. Trong số đó, có khoảng 47,7 triệu thửa đất đã bảo đảm yêu cầu “đúng, đủ, sạch, sống.” Còn lại hơn 20,5 triệu thửa thuộc nhóm cần tiếp tục bổ sung thông tin, làm sạch, làm đúng, làm đủ dữ liệu.

Về mục tiêu trong năm 2026, đại diện Cục Quản lý đất đai cho biết, Kế hoạch 2959/KH-BNNMT-BCA đã phân bổ các nhiệm vụ làm “đúng, đủ, sạch, sống” đối với những nơi đã có dữ liệu; đồng thời thực hiện đo đạc mới, đo đạc chỉnh lý tại những nơi chưa có bản đồ địa chính.

Tuy nhiên, Nghị quyết số 21-NQ/TW của Trung ương về quan điểm, định hướng sửa đổi Luật Đất đai và các luật có liên quan đã đặt ra yêu cầu mới về tiến độ. Theo đó, Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phải hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia đối với những nơi đã có dữ liệu trong năm 2026. Đối với những địa bàn phải đo đạc, chỉnh lý hoặc đo đạc mới để xây dựng dữ liệu, thời hạn hoàn thành được xác định trong năm 2027.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đối với những nơi đã có dữ liệu phải hoàn thành tối thiểu 80% dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống” trong năm 2026.

Với khoảng 47,7 triệu thửa đất đã đạt yêu cầu trên tổng số hơn 68 triệu thửa có dữ liệu, tỷ lệ hiện nay đạt khoảng 70%.

Do đó, so với chỉ tiêu mà Thủ tướng Chính phủ giao là hoàn thành 80% trong năm 2026, ông Phấn cho rằng có khả năng được đáp ứng, thậm chí có thể vượt chỉ tiêu. Với nhóm địa bàn phải đo đạc mới, đo đạc chỉnh lý sẽ tiếp tục theo dõi, cập nhật tiến độ thực hiện của từng địa phương, với mục tiêu hoàn thành trong năm 2027.