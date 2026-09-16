Nhiều người dân Linh Đàm trăn trở về nơi an cư

Một số người dân tại HH Linh Đàm bày tỏ sự trăn trở khi việc xử lý các công trình, dự án vi phạm có thể ảnh hưởng đến công việc, học hành, cũng như những điều kiện sinh sống của gia đình đã ổn định trong nhiều năm...

Ảnh minh họa: Thanh Xuân

UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch 349 /KH-UBND về xử lý vi phạm, khắc phục hậu quả, bảo đảm an sinh xã hội trong giải quyết những vụ án, vụ việc liên quan đến các dự án nhà ở của các doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái tập đoàn Mường Thanh, do ông Lê Thanh Thản làm đại diện pháp luật/chủ sở hữu trên địa bàn Thành phố.

Phạm vi xử lý gồm: Khu CT6 Kiến Hưng, phường Kiến Hưng; Khu hỗn hợp Đại Thanh, xã Đại Thanh; Khu nhà ở Xa La, phường Hà Đông; Công trình CT5 Tân Triều, phường Hà Đông; Công trình VP3 Linh Đàm, phường Hoàng Liệt; Công trình VP5 Linh Đàm, phường Hoàng Liệt; Công trình VP6 Linh Đàm, phường Hoàng Liệt; Khu nhà ở HH1 Linh Đàm, phường Hoàng Liệt; Khu nhà ở HH2 Linh Đàm, phường Hoàng Liệt; Khu nhà ở HH3 Linh Đàm, phường Hoàng Liệt; Khu nhà ở HH4 Linh Đàm, phường Hoàng Liệt; Khu nhà ở (CT11, CT12) Kim Văn - Kim Lũ, phường Định Công.

SẼ PHÂN NHÓM ĐỂ GIẢI QUYẾT

Theo Kế hoạch 349/KH-UBND, sau khi Nghị quyết của HĐND Thành phố được thông qua, UBND Thành phố chỉ đạo liên ngành theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp hoàn thành việc rà soát, tổng hợp số liệu toàn bộ các hạng mục công trình, căn hộ, tòa nhà tại các công trình, dự án đầu tư để xác định chính xác, phân theo 2 nhóm: cho phép tồn tại hoặc bắt buộc di dời hoặc phải phá dỡ. Tiến độ hoàn thành là tháng 10 - 11/2026.

Ngoài ra, đối với việc xác định giá đền bù căn hộ, tòa nhà thuộc diện phải di dời, Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp các Sở, ngành Thành phố có liên quan tổ chức định giá các căn hộ, tòa nhà phải di dời tại dự án có Quyết định khởi tố vụ án của cơ quan công an do doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Mường Thanh làm chủ đầu tư. Đối với dự án chưa có Quyết định khởi tố vụ án của cơ quan công an do Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và các sở, ngành Thành phố có liên quan thực hiện. Tiến độ hoàn thành tháng 11 - 12/2026.

Về xử lý di dời các căn hộ, căn cứ danh sách thống kê những căn hộ, tòa nhà phải di dời, chủ đầu tư có trách nhiệm xây dựng phương án xử lý theo hai nhóm giải pháp. Nhóm 1: chuyển các căn hộ phải di dời sang dự án khác là nhà ở xã hội (không phải qua bốc thăm, xác định đối tượng) hoặc nhà ở thương mại tại dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị Thanh Hà A, Thanh Hà B do chủ đầu tư đang triển khai thực hiện. Trong thời gian chờ chủ đầu tư xây dựng xong nhà ở tại dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị Thanh Hà A, Thanh Hà B, chủ đầu tư thỏa thuận với người dân để hỗ trợ chi phí thuê nhà ở tại nơi khác.

Nhóm 2: Sở Xây dựng hoặc Sở Tài chính xác định xong giá đền bù (theo giá thị trường) đối với các dự án đầu tư có Quyết định khởi tố vụ án của cơ quan công an, chủ đầu tư thống nhất với tổ chức, cá nhân về việc mua lại các căn hộ, tòa nhà thuộc diện phải di dời. Sau khi nhận được tiền từ căn hộ do chủ đầu tư mua lại, chủ sở hữu căn hộ được lựa chọn chủ động mua nhà ở xã hội thuộc quỹ nhà do Thành phố giới thiệu (không phải qua bốc thăm, xác định đối tượng) hoặc chủ động mua nhà theo nhu cầu. Tiến độ xong trong năm 2027.

Về xử lý phá dỡ các hạng mục công trình, căn hộ, tòa nhà, trong quá trình di dời người dân ra khỏi các căn hộ, chủ đầu tư phải xây dựng kế hoạch phá dỡ những hạng mục công trình, căn hộ, tòa nhà đảm bảo tiến độ thực hiện ngay sau khi việc di dời người dân ra khỏi các căn hộ được hoàn tất. Trong kế hoạch phá dỡ, chủ đầu tư phải lập phương án phá dỡ đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường, an toàn cho khu vực xung quanh... trình cấp có thẩm quyền xem xét, có ý kiến chấp thuận trước khi triển khai thực hiện.

Chủ đầu tư triển khai thực hiện phá dỡ, UBND cấp xã và Sở, ngành Thành phố có liên quan phối hợp giám sát, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện đảm bảo an toàn theo yêu cầu. Tiến độ xong trong năm 2028.

NHỮNG BĂN KHOĂN KHI CUỘC SỐNG ĐÃ ỔN ĐỊNH

Trước những thông tin liên quan tới việc xử lý các tồn tại các dự án, cư dân có những mối quan tâm khác nhau. Một số lo ngại công tác xử lý có thể ảnh hưởng đến cuộc sống và quyền lợi; một số khác băn khoăn về phương án thực hiện.

Theo chị Huyền, cư dân sống tại HH1 Linh Đàm, đa số cư dân nơi đây là người từ các tỉnh về Hà Nội học tập, làm việc và mua nhà với kỳ vọng có một nơi ở ổn định để an cư, lập nghiệp. Vì vậy, khi có thông tin xử lý đối vớicác công trình, dự án, nhiều người không khỏi trăn trở, bởi điều này sẽ ảnh hưởng đến công việc, học hành của gia đình, cũng như những điều kiện an sinh đã ổn định trong nhiều năm. Nhất là tại khu vực này, Nhà nước đã đầu tư các công trình phục vụ đời sống, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của người dân.

Do đó, chị Huyền mong các cấp chính quyền nghiên cứu, đưa ra phương án hợp tình, hợp lý. Đồng thời,cung cấp thông tin đầy đủ, chính thống để người dân nắm rõ tình hình, tránh thông tin chưa đầy đủ, thiếu thống nhất. Ngoài ra, trong quá trình họp bàn, làm việc với các bên, các cấp chính quyền có thể lắng nghe, chuyển tải đầy đủ tâm tư, nguyện vọng của người dân.

Trong khi đó, ông Yên cũng là cư dân tòa HH1, cho biết bản thân không quá lo lắng, nhưng ông nhận định lượng thông tin xuất hiện thời gian này khá nhiều, thậm chí có những thông tin trái ngược nhau, khiến người dân khó biết đâu là thông tin chính xác. “Tôi thì không lo. Đất nước mình ngày càng phát triển, nên tôi nghĩ các tập đoàn, doanh nghiệp sẽ có trách nhiệm với cuộc sống của người dân, có cách giải quyết ổn thỏa chứ không để người dân phải tự lo. Chắc chắn,chẳng ai muốn cuộc sống của mình bị xáo trộn, vì thế, trước những thông tin như vậy, ai cũng có tâm tư, nguyện vọng và mong muốn riêng”, ông Yên nói.

Theo một nhóm cư dân tại toà HH khác, hiện nay, những câu chuyện liên quan đến quyền lợi của người dân đang được trao đổi trong cộng đồng và truyền từ người này sang người khác. Khi diễn biến chưa rõ ràng, nhiều người mong muốn được biết cụ thể về cách giải quyết trong trường hợp có thay đổi. Bởi với mỗi hộ dân, căn hộ không chỉ là một tài sản, mà còn là nơi đã gắn bó với cuộc sống, công việc và sinh hoạt trong suốt nhiều năm.