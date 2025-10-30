Thứ Năm, 30/10/2025

Trang chủ Tài chính

Hành trình chuyển đổi số 2025 “nhanh hơn - hiệu quả hơn” của Shinhan Finance

Khánh Huyền

30/10/2025, 12:07

Từ việc số hóa quy trình nội bộ đến phát triển nền tảng tài chính số, Công ty Tài chính TNHH MTV Shinhan Việt Nam (Shinhan Finance) đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu chuyển đổi số toàn diện, mang đến trải nghiệm “nhanh hơn – hiệu quả hơn” cho khách hàng.

TĂNG TỐC TRÊN HÀNH TRÌNH SỐ HÓA NĂM 2025

Hưởng ứng Tháng Chuyển đổi số Quốc gia 2025, Công ty Tài chính Shinhan Việt Nam khẳng định cam kết đồng hành cùng chiến lược chuyển đổi số quốc gia của Chính phủ, hướng tới mô hình tài chính hiện đại, lấy người dùng làm trung tâm.

Khởi đầu từ năm 2020, với việc ra mắt ứng dụng quản lý tài chính iShinhan, doanh nghiệp liên tục nâng cấp hệ thống công nghệ, tự động hóa quy trình và mở rộng tiện ích. Đến đầu năm 2025, phiên bản iShinhan mới chính thức ra mắt, đánh dấu bước ngoặt trong hành trình số hóa toàn diện của công ty.

Nền tảng di động iShinhan được thiết kế với giao diện hiện đại, tăng cường bảo mật qua xác thực sinh trắc học và CCCD gắn chip (NFC), giúp khách hàng dễ dàng đăng ký vay, mở thẻ tín dụng hoặc quản lý dư nợ mà không cần đến quầy giao dịch.

Shinhan Finance luôn không ngừng cập nhật các sản phẩm của mình.
Shinhan Finance luôn không ngừng cập nhật các sản phẩm của mình.

Đặc biệt, phiên bản mới cho phép thanh toán không tiếp xúc qua thẻ tín dụng phi vật lý liên kết Google Pay, Rút tiền từ thẻ tín dụng tại quầy ngân hàng bằng mã bảo mật và thanh toán hóa đơn sinh hoạt ngay trong ứng dụng.

Tháng 6/2025, Shinhan Finance tiếp tục ra mắt “VietQR – Chuyển khoản ngân hàng” trên iShinhan, giúp người dùng thanh toán khoản vay hoặc thẻ tín dụng chỉ với vài thao tác, kết nối hơn 40 ngân hàng và ví điện tử lớn, hoàn toàn miễn phí giao dịch.

Tháng 8/2025, Shinhan Finance hoàn tất kết nối với Shinhan Bank để hỗ trợ khách hàng đăng ký thanh toán tự động – mang lại tiện ích cho khách hàng cho việc thanh toán khoản vay tại Shinhan Finance.

Ngoài ra, trong nửa đầu năm 2025, Shinhan Finance liên tục cải tiến việc phê duyệt, kiểm soát rủi ro tín dụng một cách tự động để tiết giảm thời gian phê duyệt cho khách hàng, giúp nâng cao trải nghiệm khách hàng bằng việc tự động hóa quy trình.

LUÔN ĐỒNG HÀNH VÀ BẢO VỆ KHÁCH HÀNG

Song hành mở rộng dịch vụ số, Shinhan Finance cũng liên tục thực hiện các công tác truyền thông cảnh báo xử lý, bảo vệ an toàn dữ liệu cá nhân theo Nghị định 13/2023/NĐ-CP và hướng dẫn khách hàng cập nhật sinh trắc học, giấy tờ gắn chip để đảm bảo an toàn thanh toán trực tuyến theo quy định mới của Ngân hàng Nhà nước.

Đến quý 3/2025, Shinhan Finance đã trang bị thêm các giải pháp tăng cường an ninh mạng như mã hóa cơ sở dữ liệu, tường lửa cơ sở dữ liệu.

Shinhan Finance cũng thường xuyên đẩy mạnh cảnh báo an ninh mạng trước các chiêu trò mạo danh nhân viên, lập nhóm lừa đảo trên mạng xã hội hay gửi liên kết độc hại. Khách hàng được khuyến cáo chỉ tương tác qua kênh chính thống của Công ty.

VÌ MỘT TƯƠNG LAI TÀI CHÍNH: “NHANH HƠN, THÔNG MINH HƠN, TIỆN LỢI HƠN”

Không chỉ ứng dụng công nghệ cho khách hàng, Shinhan Finance còn hướng chuyển đổi số đến bao trùm tài chính và khởi nghiệp sáng tạo.

Trước đó, doanh nghiệp phối hợp Mastercard phát hành thẻ tín dụng THE FIRST, góp phần thúc đẩy thanh toán không tiền mặt và mở rộng hệ sinh thái “One Shinhan” gồm ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán, tạo nền tảng tài chính đồng bộ cho người dùng Việt.

Shinhan Finance thường xuyên tổ chức các hoạt động nội bộ đào tạo tập huấn chuyển đổi số dành cho cán bộ nhân viên.
Shinhan Finance thường xuyên tổ chức các hoạt động nội bộ đào tạo tập huấn chuyển đổi số dành cho cán bộ nhân viên.

Trong thời gian tới, Shinhan Finance sẽ tiếp tục nâng cấp nền tảng iShinhan, ra mắt thêm các sản phẩm tài chính thông minh, tự động hóa và số hóa nhanh gọn hơn với người tiêu dùng, giúp mọi nhu cầu vay, chi tiêu và thanh toán được thực hiện dễ dàng chỉ qua điện thoại.

Shinhan Finance đặt mục tiêu duy trì tốc độ chuyển đổi số “nhanh hơn – hiệu quả hơn”, song song đảm bảo an toàn dữ liệu, an ninh hệ thống góp phần thúc đẩy thanh toán không tiền mặt và hiện thực hóa mục tiêu tài chính số toàn diện tại Việt Nam.

