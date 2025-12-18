Thứ Năm, 18/12/2025

Trang chủ An sinh

Nghệ An đã huy động 3.116 tỷ đồng xóa toàn bộ nhà tạm, nhà dột nát

Nguyễn Thuấn

18/12/2025, 09:08

Sau hơn hai năm triển khai Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người có công, người nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn, Nghệ An đã hoàn thành 100% nhu cầu với hơn 20.800 căn nhà, tạo nền tảng an cư cho hàng chục nghìn hộ dân...

Nghệ An huy động nguồn lực lớn xóa nhà tạm, nhà dột nát. Ảnh: Mai Hoa
Nghệ An huy động nguồn lực lớn xóa nhà tạm, nhà dột nát. Ảnh: Mai Hoa

Ngày 17/12, tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị tổng kết Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người có công, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn toàn tỉnh. Đây là chương trình an sinh xã hội có quy mô lớn, được triển khai trong bối cảnh Nghệ An là địa phương có số lượng hộ nghèo, cận nghèo và nhà ở tạm bợ thuộc nhóm cao của cả nước.

Đến cuối năm 2022, toàn tỉnh có hơn 108.900 hộ nghèo và cận nghèo, trong đó trên 16.000 hộ sống trong nhà dột nát, xuống cấp nghiêm trọng. Nhiều năm liền, mỗi năm toàn tỉnh chỉ hỗ trợ xây dựng, sửa chữa được khoảng 1.500 căn nhà, chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Trước thực trạng đó, tháng 2/2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phát động Chương trình 1838 với mục tiêu đến năm 2025 xóa 15.700 căn nhà tạm, dột nát. Sau khi Trung ương phát động Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước, tỉnh tiếp tục rà soát, bổ sung đối tượng, nâng tổng số nhà cần hỗ trợ lên 20.802 căn, trong đó có người có công với cách mạng.

Các đại biểu tham dự hội nghị
Các đại biểu tham dự hội nghị

Với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân, đến hết tháng 7/2025, Nghệ An đã hoàn thành xây mới, sửa chữa toàn bộ 20.802 căn nhà, đạt 100% nhu cầu. Trong đó, hơn 10.600 căn được hỗ trợ từ nguồn xã hội hóa; gần 7.000 căn từ các chương trình mục tiêu quốc gia; trên 3.700 căn dành cho người có công và thân nhân liệt sĩ. Tổng nguồn lực huy động trên 3.116 tỷ đồng cùng hàng triệu ngày công.

Số lượng nhà được xây mới, sửa chữa gấp hơn 5 lần so với nhiệm kỳ trước. Riêng trong gần một năm, toàn tỉnh đã hoàn thành hơn 10.700 căn, vượt tổng kết quả của gần hai năm trước đó, cho thấy tiến độ được đẩy nhanh rõ rệt.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Khắc Thận ghi nhận, biểu dương nỗ lực của các cấp, các ngành và trân trọng cảm ơn sự chung tay của cán bộ, đảng viên, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh. Theo Bí thư Tỉnh ủy, hàng chục nghìn hộ dân đã có nhà ở kiên cố, an toàn; niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước tiếp tục được củng cố.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Khắc Thận phát biểu tại hội nghị
Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Khắc Thận phát biểu tại hội nghị

Để phát huy kết quả đạt được, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An đề nghị các cấp tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền ý nghĩa nhân văn của phong trào “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”; huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội hóa gắn với hỗ trợ sinh kế, đào tạo nghề, giúp người dân ổn định và phát triển bền vững. Đồng thời, yêu cầu chính quyền cơ sở khơi dậy ý chí tự lực, tránh tâm lý trông chờ, ỷ lại.

Trước thiệt hại do thiên tai thời gian qua, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các địa phương khẩn trương xây dựng phương án tái định cư, phấn đấu bảo đảm người dân bị mất nhà có chỗ ở ổn định trước Tết Nguyên đán 2026.

Với những kết quả nổi bật, tỉnh Nghệ An được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba; nhiều tập thể, cá nhân được Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Nhân dân tỉnh và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh khen thưởng vì thành tích xuất sắc trong triển khai chương trình giai đoạn 2023–2025.

An sinh xã hội Chương trình 1838 Nghệ An hộ nghèo Nghệ An hỗ trợ xây dựng nhà ở năm 2025 người có công Tái định cư xóa nhà tạm

