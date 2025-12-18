Không bằng đại học vẫn có thể làm cho chính phủ Mỹ với mức lương 200.000 USD/năm

Chương trình tuyển dụng mới của Chính phủ Mỹ thay vì yêu cầu nhân sự phải có bằng cấp hay thâm niên, sẽ ưu tiên năng lực thực chất của họ thông qua các dự án họ đã triển khai, kinh nghiệm làm việc thực tế hoặc chứng chỉ chuyên môn...

Chương trình Tech Force do Chính quyền Tổng thống Donald Trump ban hành để tuyển dụng nhân sự vào làm cho Chính phủ đang gây nhiều chú ý. Lý do là vì chương trình này thay vì yêu cầu nhân sự phải có bằng cấp hay thâm niên, sẽ ưu tiên năng lực thực chất thông qua các dự án họ đã triển khai, kinh nghiệm làm việc thực tế hoặc chứng chỉ chuyên môn.

Các ứng viên sẽ phải cam kết phục vụ 2 năm cho các cơ quan trọng yếu trong chính phủ Mỹ bao gồm Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ Ngoại giao, Bộ Năng lượng,...

Chương trình đặt mục tiêu đưa nhóm nhân sự đầu tiên vào làm việc trước cuối tháng 3/2026.

Theo thông tin công bố trên website của Tech Force, mức lương hằng năm dự kiến khoảng 150.000 – 200.000 USD, với phần lớn các vị trí được xếp ở ngạch GS-13 và GS-14 theo thang lương liên bang – tương đương nhóm chuyên gia cao cấp trong hệ thống công vụ Mỹ.

Theo thông báo của Văn phòng Quản lý Nhân sự Mỹ (OPM), chương trình hướng tới việc tuyển khoảng 1.000 kỹ sư, nhà khoa học dữ liệu và chuyên gia trí tuệ nhân tạo để triển khai ứng dụng AI, hiện đại hóa hạ tầng dữ liệu,... trong hạ tầng công nghệ công của Mỹ.

Ông Scott Kupor, Giám đốc OPM, cho biết Tech Force không chỉ tạo điều kiện để các chuyên gia công nghệ trực tiếp tham gia những dự án có ý nghĩa quốc gia, mà còn mở ra các cơ hội nghề nghiệp bền vững, cả trong khu vực công lẫn khu vực tư nhân.

Bên cạnh tuyển dụng nhân sự, Tech Force cũng đã thiết lập quan hệ hợp tác với hơn hai chục tập đoàn công nghệ lớn, trong đó có Amazon Web Services, Meta, Microsoft, Apple, Oracle, Palantir và xAI của Elon Musk.

Các doanh nghiệp này sẽ tham gia đào tạo, cố vấn chuyên môn, đồng thời xem xét tuyển dụng nhân sự của chương trình sau khi họ kết thúc thời gian phục vụ trong khu vực công.

Đáng chú ý, một số công ty còn sẵn sàng cử các quản lý tạm nghỉ việc để tham gia trọn vẹn chương trình 2 năm này. Khi tham gia Tech Force, họ sẽ trở thành nhân viên chính phủ toàn thời gian, chịu sự điều chỉnh của các quy định về đạo đức công vụ,

Về phía chính quyền Mỹ, Tech Force được lý giải như một chương trình mang ý nghĩa quan trọng nhằm duy trì vị thế dẫn đầu của Mỹ trong cuộc đua công nghệ, đặc biệt trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.

Cụ thể, Tech Force được xác định là một trụ cột trong Kế hoạch Hành động AI của Tổng thống Donald Trump, với mục tiêu song hành: vừa giải phóng năng lực đổi mới của khu vực tư nhân, vừa bảo đảm chính phủ liên bang có đủ nhân lực kỹ thuật chất lượng cao để thúc đẩy quá trình hiện đại hóa bộ máy nhà nước trong kỷ nguyên số.