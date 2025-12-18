Thứ Năm, 18/12/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Kinh tế số

Không bằng đại học vẫn có thể làm cho chính phủ Mỹ với mức lương 200.000 USD/năm

Bạch Dương

18/12/2025, 09:09

Chương trình tuyển dụng mới của Chính phủ Mỹ thay vì yêu cầu nhân sự phải có bằng cấp hay thâm niên, sẽ ưu tiên năng lực thực chất của họ thông qua các dự án họ đã triển khai, kinh nghiệm làm việc thực tế hoặc chứng chỉ chuyên môn...

Tổng thống Donald Trump tại Nhà trắng.
Tổng thống Donald Trump tại Nhà trắng.

Chương trình Tech Force do Chính quyền Tổng thống Donald Trump ban hành để tuyển dụng nhân sự vào làm cho Chính phủ đang gây nhiều chú ý. Lý do là vì chương trình này thay vì yêu cầu nhân sự phải có bằng cấp hay thâm niên, sẽ ưu tiên năng lực thực chất thông qua các dự án họ đã triển khai, kinh nghiệm làm việc thực tế hoặc chứng chỉ chuyên môn.

Các ứng viên sẽ phải cam kết phục vụ 2 năm cho các cơ quan trọng yếu trong chính phủ Mỹ bao gồm Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ Ngoại giao, Bộ Năng lượng,...

Chương trình đặt mục tiêu đưa nhóm nhân sự đầu tiên vào làm việc trước cuối tháng 3/2026.

Theo thông tin công bố trên website của Tech Force, mức lương hằng năm dự kiến khoảng 150.000 – 200.000 USD, với phần lớn các vị trí được xếp ở ngạch GS-13 và GS-14 theo thang lương liên bang – tương đương nhóm chuyên gia cao cấp trong hệ thống công vụ Mỹ.

Theo thông báo của Văn phòng Quản lý Nhân sự Mỹ (OPM), chương trình hướng tới việc tuyển khoảng 1.000 kỹ sư, nhà khoa học dữ liệu và chuyên gia trí tuệ nhân tạo để triển khai ứng dụng AI, hiện đại hóa hạ tầng dữ liệu,... trong hạ tầng công nghệ công của Mỹ.

Ông Scott Kupor, Giám đốc OPM, cho biết Tech Force không chỉ tạo điều kiện để các chuyên gia công nghệ trực tiếp tham gia những dự án có ý nghĩa quốc gia, mà còn mở ra các cơ hội nghề nghiệp bền vững, cả trong khu vực công lẫn khu vực tư nhân.

Bên cạnh tuyển dụng nhân sự, Tech Force cũng đã thiết lập quan hệ hợp tác với hơn hai chục tập đoàn công nghệ lớn, trong đó có Amazon Web Services, Meta, Microsoft, Apple, Oracle, Palantir và xAI của Elon Musk.

Các doanh nghiệp này sẽ tham gia đào tạo, cố vấn chuyên môn, đồng thời xem xét tuyển dụng nhân sự của chương trình sau khi họ kết thúc thời gian phục vụ trong khu vực công. 

Đáng chú ý, một số công ty còn sẵn sàng cử các quản lý tạm nghỉ việc để tham gia trọn vẹn chương trình 2 năm này. Khi tham gia Tech Force, họ sẽ trở thành nhân viên chính phủ toàn thời gian, chịu sự điều chỉnh của các quy định về đạo đức công vụ,

Về phía chính quyền Mỹ, Tech Force được lý giải như một chương trình mang ý nghĩa quan trọng nhằm duy trì vị thế dẫn đầu của Mỹ trong cuộc đua công nghệ, đặc biệt trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. 

Cụ thể, Tech Force được xác định là một trụ cột trong Kế hoạch Hành động AI của Tổng thống Donald Trump, với mục tiêu song hành: vừa giải phóng năng lực đổi mới của khu vực tư nhân, vừa bảo đảm chính phủ liên bang có đủ nhân lực kỹ thuật chất lượng cao để thúc đẩy quá trình hiện đại hóa bộ máy nhà nước trong kỷ nguyên số.

Mỹ thông qua khung pháp lý AI thống nhất, hạn chế quyền ban hành luật của các tiểu bang

07:29, 13/12/2025

Mỹ thông qua khung pháp lý AI thống nhất, hạn chế quyền ban hành luật của các tiểu bang

Bộ Thương mại Mỹ bật đèn xanh cho Nvidia xuất khẩu chip H200 sang Trung Quốc

09:08, 09/12/2025

Bộ Thương mại Mỹ bật đèn xanh cho Nvidia xuất khẩu chip H200 sang Trung Quốc

Nhà đầu tư Mỹ có dấu hiệu "dè dặt" với tiền điện tử

14:55, 06/12/2025

Nhà đầu tư Mỹ có dấu hiệu

Từ khóa:

công nghệ công kinh tế số microsoft tổng thống Donald Trump trí tuệ nhân tạo

Đọc thêm

Robot nhỏ nhất thế giới, gần như

Robot nhỏ nhất thế giới, gần như "tàng hình" nếu nhìn bằng mắt thường

Mỗi robot chỉ có kích thước khoảng 0,2 x 0,3 x 0,05 mm, nhỏ ngang nhiều vi sinh vật, đến mức gần như không thể quan sát bằng mắt thường...

Việt Nam hiện đạt tỷ lệ chuyển đổi IPv6 lên tới gần 68%

Việt Nam hiện đạt tỷ lệ chuyển đổi IPv6 lên tới gần 68%

Theo số liệu từ Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC), Việt Nam hiện đạt tỷ lệ chuyển đổi IPv6 lên tới gần 68%, dẫn đầu khu vực, mở ra không gian phát triển mới cho xã hội số và kinh tế số...

Stablecoin neo đồng yên đầu tiên được ngân hàng Nhật Bản bảo trợ có thể xuất hiện vào năm 2026

Stablecoin neo đồng yên đầu tiên được ngân hàng Nhật Bản bảo trợ có thể xuất hiện vào năm 2026

Khác với stablecoin neo đồng yên đầu tiên (JPYC) do một công ty fintech phát hành, stablecoin tiếp theo của Nhật Bản có thể do một ngân hàng trực tiếp bảo trợ...

VNPT Smart Home: Cuộc sống hiện đại với công nghệ Việt

VNPT Smart Home: Cuộc sống hiện đại với công nghệ Việt

Bạn đã bao giờ mơ về một ngôi nhà “biết nghĩ”, tự bật đèn khi trời tối, tự khóa cửa khi ra ngoài, giám sát con trẻ hay người già chỉ với một cú chạm hoặc bằng giọng nói tiếng Việt? VNPT Smart Home sẽ biến giấc mơ đó của bạn thành hiện thực.

Hạ

Hạ "hàng rào" vốn đầu tư xuống 6.000 tỉ để kích hoạt ngành bán dẫn Việt Nam

Các dự án đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp bán dẫn chỉ cần đạt quy mô vốn từ 6.000 tỉ đồng là đã đủ điều kiện để kích hoạt gói cơ chế ưu đãi đặc biệt…

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
30 quốc gia có năng lực cạnh tranh về AI cao nhất thế giới

Thế giới

30 quốc gia có năng lực cạnh tranh về AI cao nhất thế giới

Sửa đổi Luật Thống kê: “Khơi thông” dòng chảy dữ liệu từ cấp cơ sở

eMagazine

Sửa đổi Luật Thống kê: “Khơi thông” dòng chảy dữ liệu từ cấp cơ sở

GDP bình quân đầu người của 50 nền kinh tế lớn nhất thế giới trong 25 năm qua

Thế giới

GDP bình quân đầu người của 50 nền kinh tế lớn nhất thế giới trong 25 năm qua

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Trung Quốc chống lại cuộc chiến giảm giá ô tô

Thế giới

2

VNPT Smart Home: Cuộc sống hiện đại với công nghệ Việt

Kinh tế số

3

Sacombank hợp tác cùng MISA mở rộng cơ hội tiếp cận vốn, đồng hành cùng SMEs

Tài chính

4

Bộ Xây dựng trả lời về nguyên nhân khiến giá bất động sản tăng cao

Bất động sản

5

Nam Long chính thức mở bán dự án Elyse - Đảo Đại Phước

Bất động sản

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy