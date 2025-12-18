Thứ Năm, 18/12/2025

Triển vọng kinh tế suy yếu, Thái Lan liên tục hạ lãi suất

18/12/2025, 09:39

Theo Ngân hàng Trung ương Thái Lan (BOT), cơ quan này sẽ tiếp tục nới lỏng chính sách tiền tệ để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, sau khi hạ lãi suất điều hành thêm 0,25 điểm phần trăm trong ngày 17/12...

Ảnh minh họa - Ảnh: Getty Images
Ảnh minh họa - Ảnh: Getty Images

Ủy ban Chính sách Tiền tệ (MPC) của BOT đã bỏ phiếu với sự đồng thuận của tất cả thành viên về việc giảm lãi suất mua lại qua đêm xuống 1,25%, trong bối cảnh nền kinh tế đối mặt nhiều thách thức như bất ổn chính trị, đồng baht mạnh lên và thuế quan của Mỹ.

Đây là lần cắt giảm thứ 5 của BOT kể từ tháng 10/2024, đưa tổng mức giảm trong giai đoạn này lên 1,25 điểm phần trăm.

Trong khảo sát của hãng tin Reuters với 23 nhà kinh tế, 13 người dự báo lãi suất điều hành sẽ giảm về 1% trong quý 1/2026, trong khi 10 người còn lại cho rằng BOT sẽ giữ nguyên mức 1,25%.

“MPC nhận thấy triển vọng kinh tế Thái Lan đang chậm lại rõ rệt hơn so với thời điểm diễn ra kỳ họp trước”, ông Sakkapop Panyanukul, thư ký của MPC, cho biết trong thông cáo phát đi sau cuộc họp ngày 17/12.

Theo Hội đồng Phát triển Kinh tế và Xã hội Quốc gia Thái Lan (NESDC), tăng trưởng GDP của nước này trong năm 2026 có thể giảm còn 1,7%, từ mức ước tính khoảng 2% của năm nay.

Các số liệu chính thức cho thấy GDP quý 3/2025 của Thái Lan chỉ tăng 1,2% so với cùng kỳ năm ngoái, thấp hơn đáng kể so với mức 2,8% của quý 2. Tăng trưởng quý 4 được dự báo sẽ tiếp tục giảm xuống dưới 1%.

MPC dự báo kinh tế Thái Lan giai đoạn 2026-2027 sẽ tiếp tục giảm tốc so với nửa đầu năm 2025 với 1,5% năm 2026 và nhích lên 2,3% năm 2027. Các con số này được đánh giá là thấp hơn mức tiềm năng của Thái Lan và kém xa nhiều nền kinh tế cùng khu vực Đông Nam Á.

Cơ quan này nhận định nền kinh tế năm 2026 suy yếu chủ yếu do tiêu dùng tư nhân chậm lại khi tăng trưởng thu nhập giảm xuống. Bên cạnh đó, tăng trưởng xuất khẩu hàng hóa cũng giảm do tác động của thuế quan Mỹ, xuống còn 0,6% trong năm tới, từ mức 12% của năm nay.

Du lịch tiếp tục là động lực then chốt của kinh tế Thái Lan. Lượng khách quốc tế được dự báo đạt 33 triệu lượt năm 2025, 35 triệu lượt năm 2026 và 36 triệu lượt năm 2027.

MPC cũng nhận định áp lực lạm phát do cầu kéo vẫn hạn chế. Lạm phát được dự báo tiếp tục nằm dưới vùng mục tiêu 1-3% trong trung hạn, với dự báo bình quân là -0,1% năm 2025, 0,3% năm 2026 và 1% năm 2027.

“Mặt bằng lãi suất trong hệ thống ngân hàng và thị trường tài chính đã giảm theo các đợt hạ lãi suất điều hành trước đó, qua đó giúp hạ chi phí vốn và tạo dư địa giảm áp lực nợ cho doanh nghiệp, hộ gia đình. Tuy nhiên, dư nợ tín dụng vẫn giảm, trong khi chất lượng tín dụng của nhóm người vay dễ tổn thương tiếp tục suy giảm”, thông cáo của MPC nêu rõ.

MPC cho biết doanh nghiệp nhỏ đang chịu sức ép thanh khoản, do vừa hạn chế tiếp cận tín dụng vừa bị ảnh hưởng bởi đồng baht mạnh lên.

Chiều 17/12, đồng baht giao dịch quanh 31,53 baht đổi 1 USD - sát mức cao nhất trong 4 năm và hầu như không đổi so với phiên trước. Từ đầu năm đến nay, baht đã tăng giá 8,2% so với USD, trong khi tại kỳ họp MPC hồi tháng 10, mức tăng lũy kế mới là 3,2%.

"Ngân hàng trung ương sẽ tiếp tục theo dõi sát sao diễn biến đồng baht và tăng cường các biện pháp quản lý biến động tỷ giá”, ông Panyanukul cho biết.

Theo bà Nattaporn Triratanasirikul, Phó tổng giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Kasikorn (K-Research), quyết định giảm lãi suất với sự đồng thuận 100% phản ánh lo ngại của MPC về triển vọng kinh tế Thái Lan.

“Việc Hạ viện giải tán có thể khiến chính sách tài khóa và tiến độ giải ngân ngân sách diễn ra chậm, thậm chí có thể gián đoạn dưới chính phủ tạm quyền”, bà Triratanasirikul nhận định với tờ báo Bangkok Post.

Bà cũng cho biết giai đoạn 2 của chương trình đồng chi trả “Khon La Khrueng” - gói kích cầu tiêu dùng vốn được kỳ vọng thúc đẩy tiêu dùng trong nước - hiện đã tạm hoãn.

“Giờ đây là thời điểm chính sách tiền tệ cần đóng vai trò lớn hơn để nâng đỡ nền kinh tế vốn đang trầm lắng”, bà nhận định.

Theo dự báo của K-Research, tăng trưởng kinh tế Thái Lan năm 2026 có thể giảm tốc còn 1,6%, từ mức ước tính 2% của năm 2025. Hai rào cản chính của nền kinh tế là xuất khẩu giảm và tiêu dùng nội địa suy yếu. Trong đó, xuất khẩu năm 2026 được dự báo có thể giảm 1,2%, sau khi tăng 11% trong năm nay, chủ yếu nhờ việc doanh nghiệp đẩy mạnh giao hàng sớm trước khi thuế quan của Mỹ có hiệu lực.

