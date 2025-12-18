Thủ tướng chỉ đạo sớm lập Sàn giao dịch vàng quốc gia và phát hành trái phiếu dự án, công trình trọng điểm

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành và địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp về tiền tệ, tài khóa, đầu tư công và phát triển thị trường tài chính; trong đó nhấn mạnh nhiệm vụ giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khẩn trương nghiên cứu, báo cáo đề xuất thành lập sàn giao dịch vàng quốc gia trước ngày 20/12…

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 241/CĐ-TTg ngày 17/12/2025 về việc triển khai các nhiệm vụ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Tại Công điện, Thủ tướng giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan điều hành chính sách tiền tệ theo hướng linh hoạt, chủ động, bảo đảm hài hòa với chính sách tài khóa mở rộng hợp lý, có trọng tâm và các chính sách vĩ mô khác.

Việc điều hành cần hướng tới mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, duy trì các cân đối lớn của nền kinh tế và hỗ trợ tăng trưởng.

Một nội dung đáng chú ý khác là yêu cầu nghiên cứu khả năng thành lập Sàn giao dịch vàng quốc gia. Ngân hàng Nhà nước phải khẩn trương đánh giá, đề xuất và báo cáo Thường trực Chính phủ trước ngày 20/12/2025 Công điện số 241/CĐ-TTg ngày 17/12/2025

Ngân hàng Nhà nước được yêu cầu sử dụng linh hoạt các công cụ như lãi suất, tỷ giá và tín dụng, phù hợp với diễn biến thị trường, qua đó bảo đảm hệ thống ngân hàng hoạt động an toàn, ổn định và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp thúc đẩy sản xuất kinh doanh và người dân tiếp cận vốn.

Song song, dòng vốn tín dụng cần được kiểm soát theo hướng ưu tiên cho các lĩnh vực tạo động lực tăng trưởng bao trùm, bền vững như khoa học – công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát triển nhà ở xã hội và khắc phục hậu quả thiên tai.

Đối với chính sách tài khóa, Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính sớm hoàn thiện cơ chế, chính sách và khung pháp lý để vận hành hiệu quả Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam. Đồng thời, thúc đẩy thị trường trái phiếu xanh, các mô hình thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) và các công cụ tài chính mới theo quy định.

Công tác giải ngân vốn đầu tư công tiếp tục được xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, cần tăng cường giám sát tiến độ, đặc biệt với các dự án trọng điểm quốc gia, dự án hạ tầng giao thông quan trọng và các công trình có tác động lan tỏa lớn; kịp thời đề xuất giải pháp chỉ đạo, điều hành quyết liệt, linh hoạt, sát thực tiễn để bảo đảm hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công được giao năm 2025.

Công điện cũng đề cập việc thí điểm thị trường tài sản mã hóa theo hướng an toàn, minh bạch, kiểm soát rủi ro và bảo vệ nhà đầu tư, phù hợp với Nghị quyết 05/2025/NQ-CP ngày 09/9/2025. Công điện số 241/CĐ-TTg ngày 17/12/2025

Bộ Tài chính được giao nghiên cứu xây dựng “Cổng một cửa đầu tư quốc gia” và trình Thủ tướng trong tháng 12/2025 và đưa ra các đề xuất liên quan đến khai thác hiệu quả dư địa chính sách tài khóa, trong đó có phát hành trái phiếu cho các dự án, công trình trọng điểm nhằm phục vụ mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô và tăng trưởng cao.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành và địa phương triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh năm 2025 giữ vai trò bản lề cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Theo đó, các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ và chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Đồng thời, các cơ quan chức năng phải chủ động rà soát, đề xuất những cơ chế, chính sách mới có tính đột phá để khai thác hiệu quả dư địa tăng trưởng, xử lý dứt điểm các vướng mắc thuộc thẩm quyền; những vấn đề vượt thẩm quyền cần kịp thời báo cáo, kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.