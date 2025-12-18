Stablecoin neo đồng yên đầu tiên được ngân hàng Nhật Bản bảo trợ có thể xuất hiện vào năm 2026

Khác với stablecoin neo đồng yên đầu tiên (JPYC) do một công ty fintech phát hành, stablecoin tiếp theo của Nhật Bản có thể do một ngân hàng trực tiếp bảo trợ...

Shinsei Trust and Banking, công ty tài chính của ngân hàng SBI Shinsei Bank (thuộc Tập đoàn SBI Holdings) của Nhật Bản, dự kiến sẽ phát hành một stablecoin gắn với đồng yên vào năm tới, với kỳ vọng đồng tiền điện tử này sẽ được chấp nhận rộng rãi trong hệ thống thanh toán, cả tại Nhật Bản và quốc tế.

Để thực hiện dự án này, Tập đoàn SBI Holdings đã ký kết hợp tác với Startale Group, doanh nghiệp phát triển hạ tầng Web3 có trụ sở tại Singapore.

Theo kế hoạch, đồng stablecoin của tập đoàn này sẽ được ra mắt vào quý 2/2026, với điều kiện dự án phải được cơ quan quản lý chấp thuận và hoàn tất đầy đủ các yêu cầu về tuân thủ pháp lý.

Nếu được thông qua, dây sẽ là stablecoin neo theo đồng yên đầu tiên do một ngân hàng trực tiếp bảo trợ và phát hành. Điều này cũng báo hiệu sự nhập cuộc rõ ràng hơn của hệ thống tài chính truyền thống Nhật Bản trong thị trường tài sản số.

Theo ông Yoshitaka Kitao, Chủ tịch Tập đoàn SBI Holdings, việc chuyển dịch sang một “nền kinh tế mã hóa” là xu thế không thể đảo ngược.

Theo ông, trong mô hình kinh tế này, các tài sản trong thế giới thực sẽ được số hóa dưới dạng token, còn token cũng dần trở thành phương tiện thanh toán phổ biến trong đời sống xã hội.

Shinsei Trust and Banking giữ vai trò phát hành, trong khi SBI VC Trade, công ty con của Tập đoàn SBI đang vận hành sàn giao dịch tiền điện tử, sẽ đảm nhiệm việc thúc đẩy lưu thông và sử dụng đồng tiền số này trên thị trường.

Về bản chất, stablecoin là tài sản số được phát hành trên nền tảng blockchain, được thiết kế neo giá vào tiền pháp định, phổ biến nhất là đồng USD, nhằm giữ giá trị ổn định. Phần lớn stablecoin hiện nay được bảo chứng bằng tiền pháp định hoặc các tài sản có giá trị tương đương.

Nhờ tồn tại dưới dạng token kỹ thuật số trên các mạng blockchain, stablecoin cho phép chuyển tiền với chi phí thấp, tốc độ nhanh và hoạt động liên tục 24/7, kể cả trong các giao dịch xuyên biên giới. Các giao dịch này có thể được thực hiện trực tiếp giữa các bên, giảm đáng kể sự phụ thuộc vào hệ thống trung gian tài chính truyền thống.

Trên phạm vi toàn cầu, stablecoin trong năm nay đang nổi lên như một chủ đề nóng, đặc biệt khi Mỹ cũng đã thể hiện thái độ cởi mở hơn với tiền điện tử. Tổng thống Donald Trump đã đề xuất dự luật đầu tiên nhằm xây dựng khung pháp lý cho các loại tài sản tiền điện tử tại Hoa Kỳ.

Hiện nay, thị trường stablecoin toàn cầu chủ yếu do hai đồng tiền số neo theo đồng USD chi phối, gồm USDT do Tether phát hành và USDC do Circle phát hành.

Tại Nhật Bản, vào tháng 10 vừa qua, công ty công nghệ tài chính JPYC đã cho ra mắt stablecoin đầu tiên trên thế giới được bảo chứng bằng đồng yên, cũng mang tên JPYC, đánh dấu bước khởi đầu cho sự tham gia của đồng yên Nhật trong không gian stablecoin toàn cầu.

Nhật Bản cũng đang tăng tốc hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho stablecoin, nhằm đưa việc phát hành và sử dụng các đồng tiền điện tử gắn với tiền pháp định vào khuôn khổ chính thức.

Nước này hiện tiếp cận thị trường tài sản số bằng cách trao quyền cho các ngân hàng uy tín và các tổ chức đã được cấp phép xây dựng hạ tầng thanh toán trên blockchain, qua đó bảo đảm an toàn và ổn định cho hệ thống tài chính.

Cơ quan Dịch vụ Tài chính Nhật Bản (FSA), cơ quan quản lý lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán và bảo hiểm, gần đây đã khởi động “Dự án Đổi mới Thanh toán”. Đây là một sáng kiến thử nghiệm nhằm thúc đẩy các giải pháp thanh toán mới dựa trên công nghệ blockchain trong khuôn khổ pháp luật Nhật Bản.

Giai đoạn thí điểm chính thức đầu tiên của chương trình có sự tham gia của ba ngân hàng lớn nhất Nhật Bản, gồm Tập đoàn Tài chính Mitsubishi UFJ (MUFG), Ngân hàng Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) và Ngân hàng Mizuho. Ba ngân hàng này được cho là cũng đang phối hợp trong một chương trình thử nghiệm phát hành stablecoin.