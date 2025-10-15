Hành trình tái hợp với thiên nhiên tại Flamingo Maison 108 Ho Nui Coc

Sự kiện công bố thông tin chính thức của dự án được tổ chức tại Hà Nội là một dấu ấn đáng nhớ trong hành trình phát triển của Flamingo Holdings, đánh dấu sự ra đời của một chuẩn mực nghỉ dưỡng khác biệt.

HÀNH TRÌNH TRỞ VỀ VỚI THIÊN NHIÊN GIỮA LÒNG THỦ ĐÔ

Chiều 14/10, trong không gian trang trọng của khách sạn West Lake Hanoi by Lotte, sự kiện công bố thông tin dự án Flamingo Maison 108 Ho Nui Coc với chủ đề "Within nature - Without boundaries" diễn ra trong không gian sang trọng, đầy tinh tế. Sự kiện khéo léo tạo nên sự gần gũi mà vẫn đậm chất sang trọng, dẫn dắt mỗi vị khách tham dự vào một thế giới nơi riêng, thiên nhiên hòa quyện cùng nghệ thuật.

Lấy cảm hứng từ triết lý Walless Resort, toàn bộ hội trường hóa thành một bức họa sống động, nơi hoa tươi rực rỡ và tán cây xanh mát được sắp đặt tinh tế. Khu vực check-in tái hiện vẻ thơ mộng của Hồ Núi Cốc, gợi mở một hành trình trở về với thiên nhiên. Thiết kế Multisensation đánh thức mọi giác quan – từ hương thơm thanh khiết của cỏ cây đến âm thanh đất trời được tái hiện đầy tinh xảo, mang đến cảm giác như đang lạc giữa chốn an yên của núi rừng.

Lễ công bố thông tin dự án Flamingo Maison 108 Ho Nui Coc được tỏa sáng với sự kết hợp giữa nghệ thuật và công nghệ hiện đại. Ánh sáng Tracking laser lướt nhẹ như làn gió, những chuyển động Kinetic uyển chuyển hòa cùng các cột LED tái hiện cảnh sắc thiên nhiên – từ sóng nước lung linh đến ánh hoàng hôn dịu dàng. Mỗi tiết mục là một câu chuyện kể, khơi gợi cảm xúc sâu lắng và truyền tải trọn vẹn tinh thần sang trọng, vĩnh cửu của dự án.

Sự quy tụ của đội ngũ Đại lý chiến lược tinh nhuệ hàng đầu miền Bắc.

Hiện diện tại sự kiện là những chuyên viên tư vấn và bán hàng xuất sắc từ các đại lý uy tín hàng đầu miền Bắc. Họ không chỉ mang đến sự am hiểu sâu sắc, mà còn là những người truyền lửa, sẵn sàng chia sẻ tầm nhìn về một phong cách sống tinh hoa mà Flamingo Maison 108 Ho Nui Coc hướng tới.

FLAMINGO MAISON 108 HO NUI COC – KIỆT TÁC GIỮA LÒNG THIÊN NHIÊN

Flamingo Holdings luôn tiên phong trên hành trình biến những miền đất hoang sơ thành những điểm đến lộng lẫy, nơi thiên nhiên và con người hòa quyện. Flamingo Maison 108 Ho Nui Coc là đỉnh cao của triết lý ấy, một bộ sưu tập 108 dinh thự biệt lập, mỗi công trình tựa như một bản giao hưởng của sự tinh tế và riêng tư tuyệt đối.

Nằm an nhiên giữa Hồ Núi Cốc – viên ngọc quý miền Bắc, nơi núi non hùng vĩ ôm lấy mặt hồ trong trẻo – mỗi dinh thự Flamingo Maison Ho Nui Coc được thiết kế khéo léo theo thế núi, mở ra tầm nhìn khoáng đạt ôm trọn thiên nhiên. Không gian tách biệt, hòa mình vào cảnh sắc ngàn tuổi, mang đến cho chủ nhân cảm giác kiêu hãnh xen lẫn bình yên sâu lắng. Đây không chỉ là nơi an cư, mà là một lối sống, nơi mỗi khoảnh khắc đều thấm đẫm tinh hoa đất trời.

Bộ sưu tập 108 dinh thự biệt lập giữa đại ngàn nguyên sơ.

Flamingo Maison 108 Ho Nui Coc còn mang đến mô hình độc đáo “một dinh thự – ba đảo tiện ích”. 3 hòn đảo chủ đề The Sun, The Moon và The Eclipse dệt nên những hành trình cảm xúc độc đáo, hòa quyện giữa thiên nhiên và phong cách sống tinh tế.

Điểm đến đầu tiên của hành trình đó là The Sun – Đảo Khám Phá & Kết Nối Sinh Thái mở ra một không gian sinh thái nguyên bản, nơi Tea Gallery trở thành điểm nhấn, mời gọi bạn thưởng trà nghệ thuật giữa lưng chừng thiên nhiên. Từng bước chân tại đây như hòa nhịp cùng hơi thở tươi mới, tràn đầy sức sống, khơi dậy sự kết nối sâu sắc với đất trời. Tiếp nối hành trình là The Moon – Đảo Nghệ Thuật Đương Đại. Đây là điểm hẹn của nghệ thuật và thiên nhiên, nơi vườn điêu khắc độc bản mở ra một hành trình cảm xúc tinh tế, tôn vinh vẻ đẹp vĩnh cửu vượt thời gian.

Và cuối cùng, The Eclipse – Đảo Trị Liệu Tái Tạo mang đến sự cân bằng tuyệt đối cho thân – tâm – trí tại Maison Wellness Center. Được vận hành bởi Wheway Lifestyle International, bậc thầy wellness từ Anh Quốc với hơn ba thập kỷ kinh nghiệm, tiên phong trong lĩnh vực trị liệu tái tạo, chuyên hợp tác cùng các khu nghỉ dưỡng, khách sạn và tập đoàn hạng sang trên thế giới. Đây là nơi nghệ thuật chăm sóc sức khỏe được nâng tầm thành trải nghiệm trị liệu toàn cầu, hòa quyện giữa khoa học phương Tây hiện đại và phương pháp trị liệu của người Á Đông.

Dự án Flamingo Maison 108 Ho Nui Coc nhìn từ trên cao.

Đặc biệt, 108 căn dinh thự Flamingo Maison 108 Ho Nui Coc còn mở ra một trải nghiệm độc đáo với Siêu Câu lạc bộ Du thuyền Quốc tế - Flamingo Yacht Club, hợp tác cùng Tam Sơn Yachting, thành viên danh giá của tập đoàn Openasia. Những chuyến du ngoạn trên mặt hồ đưa chủ nhân đến với vẻ đẹp Hồ Núi Cốc từ những góc nhìn mới lạ, mỗi hành trình là một khúc nhạc đầy mê hoặc.

Với những tiện ích được kiến tạo tinh tế, Flamingo Maison 108 Ho Nui Coc không chỉ là một điểm đến, mà là một di sản trường tồn. Với số lượng giới hạn, dự án là lời mời gọi dành riêng cho những chủ nhân tinh hoa, nơi thiên nhiên, sang trọng và an yên giao thoa, mở ra một chương mới cho phong cách sống đỉnh cao.