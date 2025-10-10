Hateco Group được vinh danh Top 10 Thương hiệu phát triển bền vững 2025

Ngày 2/10/2025, Tập đoàn Hateco đã được vinh danh Top 10 Thương hiệu phát triển bền vững 2025 trong khuôn khổ Chương trình Thương hiệu Mạnh Việt Nam lần thứ 22, do Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam và Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức. Sự kiện nằm trong Diễn đàn Kinh tế Mới lần thứ 3 (VNEF).

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình Thương hiệu Mạnh Việt Nam đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức dành cho cộng đồng doanh nghiệp Việt.

Với chủ đề "Doanh nghiệp vươn tầm", Thương hiệu mạnh Việt Nam 2025 được bình chọn dựa trên 5 tiêu chí: kết quả kinh doanh; uy tín, giá trị thương hiệu; trách nhiệm xã hội và văn hóa doanh nghiệp; đổi mới sáng tạo; năng lực vươn tầm quốc tế, hội nhập thế giới.

Điểm nhấn quan trọng của chương trình chính là Lễ công bố và vinh danh các Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025. Hàng trăm doanh nghiệp tiêu biểu trong nhiều lĩnh vực đã được tôn vinh vì những thành tựu nổi bật trong sản xuất – kinh doanh, đóng góp cộng đồng và năng lực hội nhập quốc tế. Tập đoàn Hateco đã xuất sắc được vinh danh trong Top 10 Thương hiệu Phát triển bền vững.

Đây không chỉ là sự khẳng định uy tín thương hiệu, mà còn là minh chứng rõ nét cho hiệu quả kinh doanh và nỗ lực bền bỉ của Hateco trên hành trình hướng tới tăng trưởng xanh, phát triển bền vững.

Đại diện Tập đoàn Hateco, Ông Trần Quốc Bảo – Phó Tổng giám đốc Tập đoàn.

Tại lễ vinh danh, ông Trần Quốc Bảo – Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Hateco chia sẻ: “Phát triển bền vững không chỉ là lựa chọn mà còn là trách nhiệm của doanh nghiệp trong kỷ nguyên mới. Tập đoàn Hateco coi phát triển bền vững là nền tảng chiến lược cốt lõi, từ đó kiến tạo hệ sinh thái kinh doanh tạo ra giá trị đa chiều cho khách hàng, đối tác, cộng đồng và xã hội.”

Với 21 năm tiếp bước thành công, Hateco đã vươn mình trở thành một trong những tập đoàn tư nhân tiêu biểu của Việt Nam, phát triển ở bốn lĩnh vực mũi nhọn: bất động sản, logistics, hạ tầng khu công nghiệp và cảng biển. Nổi bật trong đó là Cảng Container Quốc tế Hateco Hải Phòng – dự án chiến lược được đầu tư đồng bộ, hiện đại, có khả năng tiếp nhận tàu container trọng tải lớn nhất miền Bắc. Dấu mốc đón “siêu tàu” 165.000 DWT vào tháng 9/2025 đã trở thành minh chứng thuyết phục cho năng lực khai thác cảng biển quốc tế, khẳng định vị thế Hateco trong tiến trình hội nhập sâu rộng.

Đại diện của Tập Đoàn Hateco tại sự kiện.

Ngay từ những ngày đầu, phát triển bền vững đã được xác định là kim chỉ nam, gắn liền với mục tiêu tạo ra giá trị thực, đặt con người làm trung tâm và trách nhiệm xã hội song hành với hoạt động kinh doanh. Song song với việc mở rộng đầu tư và nâng cao hiệu quả sản xuất – kinh doanh, Hateco đặc biệt chú trọng đến các chương trình nhân văn, đóng góp cộng đồng. Đây chính là điểm nhấn quan trọng trong cam kết phát triển bền vững của Tập đoàn, góp phần xây dựng một Việt Nam thịnh vượng, văn minh và hội nhập quốc tế.

Tập đoàn Hateco vinh doanh Top 10 Thương hiệu phát triển bền vững 2025.

Danh hiệu lần này tiếp tục khẳng định vị thế của Hateco trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, đồng thời mở ra động lực mới để Tập đoàn kiên định với sứ mệnh “Vững tâm – Vươn tầm” trên chặng đường phát triển phía trước.