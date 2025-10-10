Phát hành trái phiếu phải đáp ứng nợ phải trả không quá 5 lần vốn chủ, trừ nhóm bất động sản, ngân hàng

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Và một số nhóm khác như doanh nghiệp nhà nước, tổ chức tín dụng, tổ chức kinh doanh bảo hiểm, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán...
Ngày 10/10, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức Hội nghị phổ biến nội dung sửa đổi bổ sung Luật Chứng khoán và các văn bản quy định chi tiết thi hành. Một trong những nội dung quan trọng được đề cập tại Hội nghị là những điểm mới về chào bán, phát hành chứng khoán tại Luật số 56/2024/QH15 và Nghị định số 245/2025/NĐ-CP.áng n
Theo đó, Nghị định 245 sửa đổi khoản 2 Điều 19 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP theo hướng quy định các tổ chức phát hành hoặc trái phiếu doanh nghiệp đăng ký chào bán ra công chúng đều phải xếp hạng tín nhiệm, ngoại trừ trường hợp trái phiếu phát hành của tổ chức tín dụng hoặc trái phiếu được tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức tài chính ở nước ngoài, tổ chức tài chính quốc tế bảo lãnh thanh toán toàn bộ gốc và lãi trái phiếu.
Tổ chức xếp hạng tín nhiệm không phải là người có liên quan của tổ chức phát hành.
Ngoài ra, Nghị định bổ sung tại Điều 3 về thuật ngữ “tổ chức xếp hạng tín nhiệm độc lập”, theo đó bổ sung thêm 03 tổ chức xếp hạng tín nhiệm Moody’s, Standard & Poor’s, Fitch Ratings, tạo điều kiện cho doanh nghiệp đang sử dụng xếp hạng tín nhiệm của các tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế có thể sử dụng các kết quả xếp hạng này để phát hành trái phiếu doanh nghiệp ra công chúng, giảm chi phí cho doanh nghiệp.
Về mức hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu: Nghị định quy định tổ chức phát hành trái phiếu doanh nghiệp ra công chúng phải có hệ số nợ phải trả bao gồm cả giá trị trái phiếu dự kiến phát hành, ngoại trừ trái phiếu phát hành để cơ cấu lại khoản nợ không quá 5 lần vốn chủ sở hữu, ngoại trừ doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, tổ chức tín dụng, tổ chức kinh doanh bảo hiểm, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán.
Trường hợp doanh nghiệp phát hành cho nhiều đợt chào bán, giá trị trái phiếu dự kiến phát hành từng đợt theo mệnh giá không lớn hơn vốn chủ sở hữu.
Về nội hàm hệ số nợ/vốn chủ sở hữu: Nghị định quy định là chỉ tiêu Nợ phải trả/vốn chủ sở hữu, do đây là chỉ số thể hiện khả năng thanh toán nợ, mức độ rủi ro tài chính và hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp; đồng thời đây cũng là một chỉ số quan trọng được sử dụng để đánh giá đòn bẩy tài chính của doanh nghiệp.
Tổng nợ phải trả trên Bảng cân đối kế toán thể hiện đầy đủ, toàn diện trách nhiệm về nghĩa vụ nợ của doanh nghiệp, là một trong những tiêu chí quan trọng để bảo đảm sự minh bạch và hạn chế rủi ro cho công chúng đầu tư khi tham gia mua trái phiếu của doanh nghiệp chào bán ra công chúng.
Để rút ngắn thời gian niêm yết cổ phiếu sau IPO, đảm bảo tốt hơn quyền lợi của nhà đầu tư tham gia đợt IPO, Nghị định số 245/2025/NĐ-CP bổ sung Điều 111a quy định mới thủ tục niêm yết cổ phiếu đồng thời với chào bán lần đầu ra công chúng và sửa đổi Điều 110 để thống nhất hồ sơ IPO và hồ sơ đăng ký niêm yết.
Về thời gian đưa cổ phiếu vào giao dịch, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP (sửa đổi) giảm thời hạn phải đưa chứng khoán (cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ) vào giao dịch từ 90 ngày còn 30 ngày kể từ ngày Sở Giao dịch Chứng khoán chấp thuận đăng ký niêm yết nhằm đảm bảo tốt hơn quyền lợi nhà đầu tư trong thực hiện các quyền chuyển nhượng chứng khoán trên thị trường có tổ chức.
Chứng khoán sẽ bị huỷ niêm yết nếu không đưa vào giao dịch trong thời hạn này.
Nhằm minh bạch thông tin hơn nữa về các đợt chào bán, phát hành, Nghị định số 245/2025/NĐ-CP cũng bổ sung quy định doanh nghiệp phải báo cáo và công bố thông tin định kỳ 6 tháng về việc sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán, đợt phát hành kể từ ngày kết thúc đợt chào bán, ngày kết thúc đợt phát hành cho đến khi giải ngân hết số tiền đã huy động.
Tổ chức phát hành phải công bố báo cáo sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán, đợt phát hành được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên, Hội đồng thành viên, báo cáo chủ sở hữu công ty hoặc thuyết minh chi tiết việc sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán, đợt phát hành trong báo cáo tài chính năm được kiểm toán xác nhận.
Kịch bản tăng giá trở lại, kỳ vọng thị trường tăng điểm lên các ngưỡng giá tiếp theo ở Kháng cự 2 (1740-1780) và Kháng cự 3 (1813-1820).
Lực cầu nâng giá có tín hiệu tích cực hơn trong sáng nay dù dòng tiền vào nhóm blue-chips sụt giảm khá nhiều. VHM bùng nổ mạnh phiên thứ 3 liên tiếp kéo VN-Index vượt luôn mốc 1730 điểm, bỏ rơi những nhà đầu tư còn đang loay hoay trong nghi ngờ.
Ngày 8/10/2025, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã chấp thuận hồ sơ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (HoSE: BSR). Sau đợt phát hành, vốn điều lệ của BSR sẽ vượt 50.000 tỷ đồng, và ngày đăng ký cuối cùng để chốt quyền hưởng cổ phiếu thưởng được ấn định là ngày 30/10/2025.
Nếu lịch sử lặp lại, năm 2026 sẽ đánh dấu bước tiến thứ hai của sóng tăng, khi vai trò dẫn dắt dần mở rộng từ nhóm ngân hàng và chuyển dần sang ngành tiêu dùng và công nghệ.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: