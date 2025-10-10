Thứ Sáu, 10/10/2025

Phát hành trái phiếu phải đáp ứng nợ phải trả không quá 5 lần vốn chủ, trừ nhóm bất động sản, ngân hàng

Thu Minh

10/10/2025, 14:27

Và một số nhóm khác như doanh nghiệp nhà nước, tổ chức tín dụng, tổ chức kinh doanh bảo hiểm, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Ngày 10/10, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức Hội nghị phổ biến nội dung sửa đổi bổ sung Luật Chứng khoán và các văn bản quy định chi tiết thi hành. Một trong những nội dung quan trọng được đề cập tại Hội nghị là những điểm mới về chào bán, phát hành chứng khoán tại Luật số 56/2024/QH15 và Nghị định số 245/2025/NĐ-CP.áng n

Theo đó, Nghị định 245 sửa đổi khoản 2 Điều 19 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP theo hướng quy định các tổ chức phát hành hoặc trái phiếu doanh nghiệp đăng ký chào bán ra công chúng đều phải xếp hạng tín nhiệm, ngoại trừ trường hợp trái phiếu phát hành của tổ chức tín dụng hoặc trái phiếu được tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức tài chính ở nước ngoài, tổ chức tài chính quốc tế bảo lãnh thanh toán toàn bộ gốc và lãi trái phiếu.

Tổ chức xếp hạng tín nhiệm không phải là người có liên quan của tổ chức phát hành.

Ngoài ra, Nghị định bổ sung tại Điều 3 về thuật ngữ “tổ chức xếp hạng tín nhiệm độc lập”, theo đó bổ sung thêm 03 tổ chức xếp hạng tín nhiệm Moody’s, Standard & Poor’s, Fitch Ratings, tạo điều kiện cho doanh nghiệp đang sử dụng xếp hạng tín nhiệm của các tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế có thể sử dụng các kết quả xếp hạng này để phát hành trái phiếu doanh nghiệp ra công chúng, giảm chi phí cho doanh nghiệp.

Về mức hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu: Nghị định quy định tổ chức phát hành trái phiếu doanh nghiệp ra công chúng phải có hệ số nợ phải trả bao gồm cả giá trị trái phiếu dự kiến phát hành, ngoại trừ trái phiếu phát hành để cơ cấu lại khoản nợ không quá 5 lần vốn chủ sở hữu, ngoại trừ doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, tổ chức tín dụng, tổ chức kinh doanh bảo hiểm, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán.

Trường hợp doanh nghiệp phát hành cho nhiều đợt chào bán, giá trị trái phiếu dự kiến phát hành từng đợt theo mệnh giá không lớn hơn vốn chủ sở hữu.

Về nội hàm hệ số nợ/vốn chủ sở hữu: Nghị định quy định là chỉ tiêu Nợ phải trả/vốn chủ sở hữu, do đây là chỉ số thể hiện khả năng thanh toán nợ, mức độ rủi ro tài chính và hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp; đồng thời đây cũng là một chỉ số quan trọng được sử dụng để đánh giá đòn bẩy tài chính của doanh nghiệp.

Tổng nợ phải trả trên Bảng cân đối kế toán thể hiện đầy đủ, toàn diện trách nhiệm về nghĩa vụ nợ của doanh nghiệp, là một trong những tiêu chí quan trọng để bảo đảm sự minh bạch và hạn chế rủi ro cho công chúng đầu tư khi tham gia mua trái phiếu của doanh nghiệp chào bán ra công chúng.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức Hội nghị phổ biến nội dung sửa đổi bổ sung Luật Chứng khoán và các văn bản quy định chi tiết thi hành. 
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức Hội nghị phổ biến nội dung sửa đổi bổ sung Luật Chứng khoán và các văn bản quy định chi tiết thi hành. 

Để rút ngắn thời gian niêm yết cổ phiếu sau IPO, đảm bảo tốt hơn quyền lợi của nhà đầu tư tham gia đợt IPO, Nghị định số 245/2025/NĐ-CP bổ sung Điều 111a quy định mới thủ tục niêm yết cổ phiếu đồng thời với chào bán lần đầu ra công chúng và sửa đổi Điều 110 để thống nhất hồ sơ IPO và hồ sơ đăng ký niêm yết.

Về thời gian đưa cổ phiếu vào giao dịch, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP (sửa đổi) giảm thời hạn phải đưa chứng khoán (cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ) vào giao dịch từ 90 ngày còn 30 ngày kể từ ngày Sở Giao dịch Chứng khoán chấp thuận đăng ký niêm yết nhằm đảm bảo tốt hơn quyền lợi nhà đầu tư trong thực hiện các quyền chuyển nhượng chứng khoán trên thị trường có tổ chức.

Chứng khoán sẽ bị huỷ niêm yết nếu không đưa vào giao dịch trong thời hạn này.

Nhằm minh bạch thông tin hơn nữa về các đợt chào bán, phát hành, Nghị định số 245/2025/NĐ-CP cũng bổ sung quy định doanh nghiệp phải báo cáo và công bố thông tin định kỳ 6 tháng về việc sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán, đợt phát hành kể từ ngày kết thúc đợt chào bán, ngày kết thúc đợt phát hành cho đến khi giải ngân hết số tiền đã huy động.

Tổ chức phát hành phải công bố báo cáo sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán, đợt phát hành được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên, Hội đồng thành viên, báo cáo chủ sở hữu công ty hoặc thuyết minh chi tiết việc sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán, đợt phát hành trong báo cáo tài chính năm được kiểm toán xác nhận.

