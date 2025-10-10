Frasers Property Vietnam khởi công trung tâm phân loại hàng hóa lớn nhất Đông Nam Á của SPX Express

Frasers Property sẽ triển khai dự án xây dựng theo yêu cầu (built-to-suit) đặc biệt cho SPX Express (SPX) tại Hưng Yên - Trung tâm phân loại hàng hóa tại Việt Nam tiên phong áp dụng thiết kế theo kỹ thuật cross-dock hai tầng, với luồng giao thông hoàn toàn độc lập trên các tầng khác nhau.

Frasers Property Vietnam, một trong những nhà phát triển bất động sản đa ngành hàng đầu tại Việt Nam, cùng với SPX Express (SPX), đối tác logistics hàng đầu của các doanh nghiệp và nhà bán hàng tại khu vực Đông Nam Á, Đài Loan và Brazil, đã chính thức khởi công Trung tâm phân loại hàng hóa của SPX tại Trung tâm công nghiệp Industrial Centre Yên Mỹ, Hưng Yên. Đây là hoạt động tiếp nối thỏa thuận hợp tác chiến lược được hai bên ký kết vào đầu năm, đánh dấu cam kết chung trong việc thúc đẩy phát triển hạ tầng logistics hiện đại và bền vững tại Việt Nam.

Dự kiến hoàn thành vào quý IV năm 2026 và chính thức vận hành từ năm 2027, trung tâm do Frasers Property thiết kế có tổng diện tích 170.000 m2, là dự án xây dựng theo yêu cầu (built-to-suit) đầu tiên tại Việt Nam áp dụng mô hình cross-dock hai tầng. Thiết kế này cho phép phân luồng giao thông hoàn toàn độc lập giữa các tầng, giúp vận hành song song, tối ưu quy trình xử lý và rút ngắn đáng kể thời gian luân chuyển hàng hóa.

Trung tâm được trang bị 158 cửa bốc dỡ, kết nối trực tiếp với hơn 700 điểm phân loại trên toàn quốc, có khả năng xử lý lên đến 7 triệu bưu kiện mỗi ngày – trở thành trung tâm phân loại tự động lớn nhất của SPX tại khu vực Đông Nam Á.

Kết hợp cùng mạng lưới bưu cục rộng khắp 34 tỉnh thành và 20 kho phân loại hàng hóa lớn, tự động hóa cao và hiện đại bậc nhất cả nước, dự án mới tiếp tục khẳng định cam kết đổi mới liên tục của SPX, hướng đến dịch vụ giao nhận nhanh hơn, tin cậy hơn và bền vững hơn trên toàn khu vực.

Ông Edwin Tan – Phó Tổng giám đốc Frasers Property Vietnam, kiêm Giám đốc Điều hành Khối Công nghiệp & Logistics (Đông Nam Á), chia sẻ: “Chúng tôi rất vui mừng khi tiếp tục hợp tác cùng SPX Express trong dự án quan trọng này. Thành tích vững chắc của Frasers Property tại Việt Nam đã giúp nhiều tập đoàn đa quốc gia xây dựng và phát triển bền vững hoạt động sản xuất cũng như chuỗi cung ứng tại thị trường. Dự án xây dựng theo yêu cầu với quy mô là trung tâm phân loại tự động lớn nhất Đông Nam Á của SPX chính là minh chứng rõ nét cho cam kết của chúng tôi trong việc mang đến những giải pháp hàng đầu, giúp khách hàng mở rộng hiệu quả và nắm bắt cơ hội mới trong khu vực.”

Bà Quyên Trần, Giám đốc SPX Express Việt Nam, cho biết: “Trung tâm phân loại hàng hóa tại Hưng Yên đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển của SPX, khẳng định nỗ lực không ngừng trong việc mở rộng sự hiện diện cũng như thúc đẩy tăng trưởng bền vững tại Việt Nam. Dự án thể hiện cam kết của chúng tôi trong việc xây dựng một mạng lưới logistics nhanh hơn, thông minh hơn và linh hoạt hơn, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của người tiêu dùng và doanh nghiệp trên toàn quốc. Nhờ sự hợp tác chặt chẽ với Frasers Property và sự đồng hành, ủng hộ từ các cấp chính quyền, SPX đã hiện thực hóa dự án như một bước đi cụ thể trong việc cam kết góp phần xây dựng một nền kinh tế số kết nối và bền vững tại Việt Nam.”

Khoảnh khắc nghi lễ khởi công được thực hiện bởi các lãnh đạo.

Tọa lạc tại vị trí chiến lược của tỉnh Hưng Yên, Trung tâm công nghiệp Industrial Centre Yên Mỹ là trung tâm sản xuất và logistics quy mô lớn với diện tích hơn 265.000 m². Dự án đã đạt chứng nhận LEED Vàng, khẳng định cam kết của Frasers Property trong việc phát triển các cơ sở logistics hiện đại và bền vững tại Việt Nam.

Với không gian công nghiệp linh hoạt, tiêu chuẩn cao cùng hạ tầng đồng bộ, khu công nghiệp cung cấp giải pháp xây dựng theo yêu cầu (built-to-suit) toàn diện, từ quy hoạch, thiết kế, thi công đến quản lý vận hành, đáp ứng nhu cầu của nhiều loại hình doanh nghiệp.

Dự án tại Hưng Yên cũng tiếp nối thành công từ trung tâm logistics 106.000 m2 tại Phường Bình Dương, TP. Hồ Chí Minh do Frasers Property hợp tác cùng SPX Express phát triển. Hai công trình trọng điểm tại Hưng Yên và TP. Hồ Chí Minh tạo thành mạng lưới logistics Bắc – Nam chiến lược, góp phần tăng cường kết nối và thiết lập tiêu chuẩn mới cho hạ tầng logistics tại Việt Nam, đồng thời củng cố mối quan hệ hợp tác bền chặt giữa hai doanh nghiệp.

Industrial Centre Yên Mỹ, giai đoạn 1.

Ngoài Hưng Yên, Frasers Property đã ghi dấu ấn thành công với các dự án phát triển công nghiệp tại Bắc Ninh và Quảng Ninh, nhận được sự đánh giá cao và phản hồi tích cực từ khách hàng. Dựa trên những thành tựu này, Frasers Property đang mở rộng quy mô quỹ đất công nghiệp lên gần một triệu mét vuông, cung cấp không gian hiện đại và bền vững trên toàn quốc, khẳng định tầm nhìn trở thành đối tác chiến lược lâu dài trong việc kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp thế hệ mới tại Việt Nam.