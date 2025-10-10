Hà Nội hướng tới mục tiêu là Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”

Hà Nội đang nỗ lực thực hiện mục tiêu đến 2030 sẽ là Thành phố "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại"; trở thành trung tâm, động lực thúc đẩy phát triển vùng và cả nước; hội nhập quốc tế sâu rộng, có sức cạnh tranh cao với khu vực và thế giới, phấn đấu phát triển ngang tầm thủ đô các nước phát triển trong khu vực, góp phần quan trọng đưa đất nước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.

Tại buổi họp báo (ngày 8/10/2025) thông tin về Kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh: "Chưa bao giờ các điều kiện về chính trị, pháp lý, quy hoạch, xu thế thời đại hội tụ đầy đủ, tạo thuận lợi cho Hà Nội phát triển như kỳ này. Thời gian qua, Trung ương đã tập trung tháo gỡ vướng mắc, khó khăn, khơi thông các nguồn lực. Hà Nội cũng nhận thức rõ hơn về nguồn lực phát triển, trong đó có nguồn lực trí tuệ, nguồn lực con người".

TẬP TRUNG TRIỂN KHAI 5 LĨNH VỰC ƯU TIÊN

Tại dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XVIII Đảng bộ thành phố Hà Nội (dự kiến diễn ra từ 15 – 17/10/ 2025), Hà Nội đặt mục tiêu tập trung vào 3 khâu đột phá gồm: Đổi mới mạnh mẽ về thể chế phát triển và mô hình quản trị đô thị hiện đại; Đột phá về nguồn nhân lực chất lượng cao, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; Đột phá về hạ tầng hiện đại, thông minh và kết nối.

Thành phố cũng xác định 05 lĩnh vực ưu tiên cần thực hiện trong nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Một là lĩnh vực giao thông. Định hướng rõ nét về phát triển hạ tầng kỹ thuật, giao thông nhằm tăng cường kết nối vùng, kết nối giao thông với các tỉnh, tạo nên mạng lưới phát triển kinh tế cho vùng Thủ đô. Phát triển hệ thống giao thông kết nối nhanh, lan tỏa từ trung tâm ra các vùng ngoại vi, góp phần khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông. Mở rộng, nâng cấp sân bay quốc tế Nội Bài; đưa sân bay Gia Lâm, Hòa Lạc vào khai thác lưỡng dụng...

Hai là lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục. Bảo tồn và phát huy các công trình có ý nghĩa chính trị, văn hóa, lịch sử, truyền thống đặc sắc; Phát triển công nghiệp văn hóa, du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Đầu tư, cải tạo, phát huy giá trị không gian văn hóa Hồ Gươm, Hồ Tây; khai thác không gian ngầm khu vực đô thị trung tâm. Phát triển hệ thống giao thông công cộng đồng bộ, tích hợp giữa các loại hình gắn với lộ trình, cơ chế, chính sách đột phá đối với chuyển đổi giao thông xanh, kết nối với hệ thống hạ tầng quốc gia; Hình thành các trung tâm công nghiệp văn hóa; Xây dựng hệ thống y tế Thủ đô theo hướng tiên tiến và hiện đại; Giữ vị thế "đầu tàu" cả nước về chất lượng giáo dục.

Ba là phát triển hạ tầng công nghiệp công nghệ thông tin, công nghiệp công nghệ số, công nghệ sinh học, thu hút đầu tư vào các khu công nghệ cao. Đầu tư xây dựng khu công nghệ số tập trung mới của Thành phố theo chuẩn quốc tế. Thu hút đầu tư có chọn lọc, ưu tiên các dự án đầu tư trong lĩnh vực bán dẫn có ứng dụng công nghệ tiên tiến, công nghệ sạch, thân thiện với môi trường với các sản phẩm có giá trị thương mại mang tính cạnh tranh cao nhằm tham gia vào chuỗi giá trị, chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu. Phấn đấu đưa Hà Nội từng bước trở thành trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D) của ngành công nghiệp bán dẫn Việt Nam góp phần thúc đẩy kinh tế số của Thủ đô phát triển…

Bốn là lĩnh vực bảo vệ, xử lý ô nhiễm môi trường và phòng, chống biến đổi khí hậu. Có giải pháp căn cơ để xử lý các vấn đề về ứng phó với biến đổi khí hậu, cải thiện chất lượng không khí, thoát nước, chống úng ngập, xử lý chất thải. Ưu tiên xây dựng cơ chế, chính sách, tạo nguồn lực để di dời các công trình ô nhiễm, bệnh viện, trường học ra khỏi nội đô theo quy hoạch được duyệt để khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, ùn tắc giao thông. Đầu tư cải tạo, nâng cấp các hệ thống công trình chuyển nước, nâng cấp đồng bộ tuyến đê tả sông Hồng...

Năm là tháo gỡ các điểm nghẽn, vướng mắc để đưa các dự án chậm triển khai đi hoạt động; bảo đảm đưa các tài nguyên, tiềm năng của Thành phố trở thành động lực và nguồn lực thúc đẩy phát triển; không để xảy ra tình trạng lãng phí tài sản, dù là dự án đầu tư công hay ngoài ngân sách.

HƠN 922.000 TỶ ĐỒNG CHO 35 DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM

Bên cạnh đó, dự thảo báo cáo của Đảng bộ Hà Nội cũng đã đưa ra danh sách 35 công trình, dự án trọng điểm dự kiến sẽ tập trung ưu tiên đầu tư giai đoạn 2025-2030, với tổng mức đầu tư ước tính 922.075 tỷ đồng.

Trong đó, về giao thông có các công trình, dự án như: Cầu Tứ Liên kết nối Bắc sông Hồng, nhằm giảm ùn tắc, thúc đẩy đô thị hóa khu vực phía bắc và đông bắc sông Hồng với tổng vốn đầu tư 20.171 tỷ đồng; Cầu Ngọc Hồi Kết nối Hà Nội với Hưng Yên, giúp tăng liên kết phía Nam, giảm áp lực giao thông với tổng vốn 11.844 tỷ đồng; Cầu Trần Hưng Đạo kết nối khu vực trung tâm Thành phố và khu vực phía đông bắc sông Hồng, giảm ùn tắc nội đô có tổng vốn đầu tư 15.967 tỷ đồng; Đường Vành đai 4 Vùng Thủ đô kết nối 7 tỉnh, củng cố động lực vùng đồng bằng Sông Hồng (Ngân sách trung ương, địa phương 94.127 tỷ đồng, PPP, BOT 56.300 tỷ đồng). Các dự án trên đều dự kiến hoàn thành trong quý 4/2027.

Đường vành đai 5 tăng liên kết vùng, mở rộng không gian phát triển kinh tế - xã hội 85.000 tỷ đồng; Tuyến giao thông sân bay Gia Bình - trung tâm Thành phố nhằm tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội khu vực phía bắc Thủ đô, tăng khả năng liên kết vùng có tổng vốn đầu tư 82.000 tỷ đồng; Tuyến đường sắt đô thị Ngọc Hồi – Yên Viên tăng cường mạng lưới đường sắt đô thị, giảm ùn tắc phía Nam - Bắc Hà Nội với tổng vốn 84.725 tỷ đồng…

Về các dự án hạ tầng công nghệ và kinh tế số, có: Khu công nghệ cao Hòa Lạc giai đoạn 2 phát triển bán dẫn, phần mềm, AI, hình thành hạt nhân đổi mới sáng tạo với tổng vốn 12.700 tỷ đồng; Khu công nghệ cao sinh học Bắc Từ Liêm, phát triển công nghệ sinh học, nâng cao năng lực nghiên cứu, vườn ươm công nghệ cao 25.000 tỷ đồng; Khu đô thị thông minh Nhật Tân - Nội Bài nhằm hình thành trung tâm sáng tạo, tài chính khu vực, thúc đẩy kinh tế số, với tổng vốn 94.348 tỷ đồng…

Ngoài ra còn có các dự án hạ tầng đô thị, môi trường, giáo dục y tế, văn hoá, nông nghiệp và nông thôn, phòng chống thiên tai và thuỷ lợi.

Lãnh đạo Thành phố khẳng định việc triển khai các công trình, dự án trọng điểm giai đoạn 2025-2030 là nhiệm vụ chiến lược để hiện thực hóa khát vọng xây dựng Thủ đô Hà Nội “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”, khẳng định vai trò đầu tàu quốc gia, động lực vùng đồng bằng sông Hồng.

Các dự án được lựa chọn tập trung vào 3 khâu đột phá (thể chế, nhân lực, hạ tầng), 5 trụ cột (văn hóa, trí tuệ, xanh, số, hiện đại), và 14 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, ưu tiên các dự án như vành đai 4, đường sắt đô thị, xử lý nước thải Yên Xá, cải tạo sông Tô Lịch, cải tạo chung cư cũ và xe buýt điện - xuất phát từ nhu cầu giảm ùn tắc, khắc phục ô nhiễm, nâng chất lượng sống và đáp ứng chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm về Thủ đô ngang tầm khu vực. Mục tiêu là tạo động lực bứt phá, huy động hiệu quả ngân sách, PPP, ODA, FDI, đảm bảo tính khả thi và đồng hành cùng cả nước.