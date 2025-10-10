Meey Group giành “cú đúp” giải thưởng trong hành trình vươn tầm quốc tế

Chỉ ít ngày sau chuỗi hoạt động kết nối tại Hoa Kỳ và Singapore, Meey Group tiếp tục ghi dấu khi được vinh danh tại hai giải thưởng uy tín: Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) 2025 và Top 10 Bản đồ Doanh nghiệp Công nghệ số Việt Nam 2025.

BỨT PHÁ TRONG LỘ TRÌNH HỘI NHẬP QUỐC TẾ

Hai giải thưởng, một cấp độ khu vực và một cấp độ quốc gia, cho thấy những nỗ lực bền bỉ của Meey Group trong việc xây dựng hệ sinh thái PropTech toàn diện và khẳng định năng lực hội nhập trên cả phương diện công nghệ lẫn quản trị.

Tại Giải thưởng Doanh nghiệp châu Á, Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) 2025, ông Hoàng Mai Chung, Chủ tịch HĐQT Meey Group, được vinh danh ở hạng mục “Doanh nhân xuất sắc - Master Entrepreneur Award”.

Theo ban tổ chức APEA, những người được vinh danh là đại diện cho tinh thần doanh nhân mới của khu vực dám nghĩ, dám làm, hướng đến quản trị bền vững và minh bạch. Việc Chủ tịch Meey Group nhận giải thưởng này được xem là sự ghi nhận cho hành trình chuyển đổi từ một startup công nghệ sang mô hình tập đoàn PropTech có tầm nhìn quốc tế, đang từng bước chuẩn bị cho mục tiêu niêm yết ở thị trường quốc tế.

Giải thưởng Doanh nghiệp châu Á (APEA) 2025, do Enterprise Asia trao tặng cho các doanh nghiệp và nhà lãnh đạo xuất sắc châu Á. Ra đời từ năm 2007, APEA được ví như “thước đo chuẩn mực” của tinh thần doanh nhân châu Á, với các tiêu chí đánh giá khắt khe về năng lực lãnh đạo, đổi mới sáng tạo, hiệu quả quản trị và đóng góp xã hội. Mỗi năm, chỉ một số lượng giới hạn doanh nghiệp và cá nhân được vinh danh sau quá trình thẩm định kỹ lưỡng.

Ông Hoàng Mai Chung nhận giải thưởng Doanh nhân xuất sắc tại APEA 2025. Ảnh: Meey Group.

Ông Hoàng Mai Chung chia sẻ trong buổi lễ vinh danh: “Giải thưởng Doanh nhân xuất sắc tại APEA 2025 là niềm vinh dự lớn đối với cá nhân tôi và cũng là sự ghi nhận dành cho tập thể Meey Group, những người đã đồng hành, nỗ lực cùng tôi trong suốt hành trình xây dựng một doanh nghiệp công nghệ Việt có năng lực cạnh tranh quốc tế. Giải thưởng lần này đánh dấu một bước trưởng thành quan trọng của Meey Group, thể hiện sự phát triển bền vững và là nền tảng vững chắc cho quá trình chuẩn bị IPO quốc tế mà chúng tôi đang triển khai.”.

Cùng thời điểm, Meey Group được Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA) vinh danh trong Top 10 Doanh nghiệp Tiên phong Khởi nghiệp Công nghệ số Việt Nam 2025. Các doanh nghiệp được xét chọn dựa trên hai trục đánh giá chính: tầm nhìn phát triển và khả năng thực thi thực tế, cùng hàng loạt tiêu chí cụ thể về tăng trưởng doanh thu, năng lực công nghệ, thị phần, thị trường và tác động xã hội.

Việc Meey Group được vinh danh trong Top 10 Doanh nghiệp Tiên phong Khởi nghiệp Công nghệ số cho thấy sự đánh giá cao của hội đồng chuyên môn đối với khả năng đổi mới, phát triển sản phẩm và ứng dụng công nghệ lõi của doanh nghiệp trong lĩnh vực PropTech – nơi công nghệ và dữ liệu đang tái định hình toàn bộ thị trường bất động sản Việt Nam.

Đại diện Meey Group nhận vinh danh Top 10 Doanh nghiệp Tiên phong Khởi nghiệp Công nghệ số Việt Nam 2025. Ảnh: Meey Group.

Trong thư chúc mừng gửi đến Meey Group, Ban tổ chức VINASA nhấn mạnh: “Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực bền bỉ, sáng tạo không ngừng cùng uy tín và vị thế ngày càng lớn mạnh của doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ số Việt Nam”.

LAN TỎA GIÁ TRỊ SÁNG TẠO VIỆT NAM

Đầu tháng 10/2025, ngay trước khi nhận hai giải thưởng trên, Ban lãnh đạo cấp cao của Meey Group đã có các chuyến công tác tại Singapore và Hoa Kỳ, làm việc với các tổ chức đầu tư, tài chính và công nghệ quốc tế nhằm tìm hiểu cơ chế vận hành của thị trường vốn toàn cầu. Những hoạt động này là một phần trong lộ trình IPO quốc tế mà doanh nghiệp đang triển khai, với mục tiêu xây dựng hệ thống quản trị, kiểm toán và công bố thông tin theo chuẩn mực quốc tế.

Tại Singapore, Meey Group tham dự Investor Track do Golden Gate Ventures, quỹ đầu tư mạo hiểm hàng đầu Đông Nam Á, tổ chức. Doanh nghiệp Việt Nam này đã có các phiên làm việc với nhiều tổ chức tài chính quốc tế như: Google, BNY Mellon,… để giới thiệu hệ sinh thái PropTech của mình và định hướng hợp tác phát triển công nghệ xuyên biên giới.

Ngay sau đó, đoàn công tác của Meey Group có chuyến làm việc tại Hoa Kỳ, nơi doanh nghiệp được tiếp cận sâu hơn với quy chuẩn công bố thông tin và cơ chế vận hành của thị trường vốn toàn cầu. Theo đại diện Meey Group, đây là bước đi cần thiết để đảm bảo tính chuẩn mực, minh bạch và đáp ứng các tiêu chí niêm yết quốc tế.

Meey Group đang vươn mình tiếp cận thị trường vốn quốc tế. Ảnh: Meey Group.

Những kinh nghiệm, kết nối và đối tác từ hai chuyến công tác đã góp phần hoàn thiện nền tảng quản trị và nâng cao hình ảnh Meey Group trong mắt cộng đồng tài chính khu vực. Và chính trong giai đoạn chuẩn bị đó, cú đúp giải thưởng quốc gia và khu vực đến với doanh nghiệp như một sự khẳng định cho hướng đi đúng đắn – kết hợp giữa năng lực công nghệ, chuẩn mực quốc tế và khát vọng hội nhập.

Việc Meey Group đồng thời xuất hiện trong APEA – một giải thưởng quy tụ doanh nghiệp hàng đầu châu Á, và Top 10 Tech & Map của VINASA – nơi tôn vinh doanh nghiệp dẫn đầu trong chuyển đổi số Việt Nam, thể hiện sự chuyển mình mạnh mẽ của một doanh nghiệp công nghệ Việt đang bước ra thế giới. Đây là thành quả của chiến lược “xây dựng thương hiệu Việt trên bản đồ công nghệ toàn cầu” mà Meey Group đang theo đuổi.