Thứ Sáu, 10/10/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Doanh nghiệp

Khởi công dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Thái Bình trị giá hơn 2,6 tỷ USD

Khởi Anh

10/10/2025, 16:46

Dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Thái Bình được coi là giải pháp kịp thời và bền vững nhằm đáp ứng nhu cầu phụ tải, giảm áp lực cho hệ thống điện quốc gia, đồng thời thực hiện Nghị quyết số 55-NQ/TW của Bộ Chính trị về chiến lược phát triển năng lượng quốc gia theo hướng xanh, sạch, an toàn và hiệu quả...

Lễ khởi công dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Thái Bình
Lễ khởi công dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Thái Bình

Hôm nay, 10/10, tại Hưng Yên, Công ty Cổ phần Điện khí LNG Thái Bình phối hợp cùng các bên liên quan chính thức tổ chức Lễ khởi công dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Thái Bình.

Dự án được xác định là trọng điểm chiến lược về năng lượng, góp phần đảm bảo an ninh điện cho miền Bắc và cho cả nước.

Hiện, hệ thống điện Việt Nam hiện đối mặt với nguy cơ thiếu hụt nguồn cung ở miền Bắc – khu vực chiếm khoảng 40% tổng nhu cầu điện quốc gia, với tốc độ tăng trưởng bình quân trên 10% mỗi năm.

Trong bối cảnh đó, Dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Thái Bình được coi là giải pháp kịp thời và bền vững nhằm đáp ứng nhu cầu phụ tải, giảm áp lực cho hệ thống điện quốc gia, đồng thời thực hiện Nghị quyết số 55-NQ/TW của Bộ Chính trị về chiến lược phát triển năng lượng quốc gia theo hướng xanh, sạch, an toàn và hiệu quả.

Dự án do Công ty Cổ phần Điện khí LNG Thái Bình (thành lập tháng 1/2024) làm chủ đầu tư, gồm ba cổ đông: Tokyo Gas (Nhật Bản) 40%; Kyuden International (Nhật Bản) 30%; Tập đoàn Trường Thành Việt Nam – TTVN Group 30%.

Tổng vốn đầu tư khoảng 2,69 tỷ USD, công suất 1.500 MW, quy mô 269 ha (57 ha trên bờ, 212 ha mặt biển). Dự kiến hoàn thành và vận hành thương mại toàn bộ vào Quý IV/2029.

Dự án gồm hai tổ máy tuabin khí chu trình hỗn hợp hiệu suất cao, sử dụng nhiên liệu khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) – giúp giảm mạnh phát thải CO₂, NOx, PM 2.5, không phát thải SO₂, phù hợp cam kết phát thải ròng bằng "0" vào năm 2050 theo tuyên bố của Việt Nam tại COP26.

Khi đi vào hoạt động, dự án dự kiến cung cấp 6–10 tỷ kWh điện mỗi năm, tạo ra khoảng 2.000 việc làm trong giai đoạn xây dựng và 300 việc làm thường xuyên khi vận hành, đóng góp cho ngân sách khoảng 3.000 tỷ đồng/năm trong 25 năm.

Dự án LNG Thái Bình là kết quả của hợp tác chiến lược Việt Nam – Nhật Bản trong lĩnh vực năng lượng sạch.

Phát biểu tại lễ khởi công, Đại sứ Nhật Bản Ito Naoki, nhấn mạnh Chính phủ Nhật Bản cam kết đồng hành và mong nhận được sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Bộ Công Thương và tỉnh Hưng Yên để hiện thực hóa dự án – một biểu tượng hợp tác giữa Nhật Bản và Việt Nam.

Đại sứ Nhật Bản Ito Naoki phát biểu tại lễ khởi công Dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Thái Bình
Đại sứ Nhật Bản Ito Naoki phát biểu tại lễ khởi công Dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Thái Bình

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Khắc Thận, cho biết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030, đã xác định phát triển năng lượng sạch và năng lượng tái tạo là một trong những trụ cột chiến lược để Hưng Yên phát triển nhanh, bền vững, hướng tới trở thành trung tâm năng lượng của đồng bằng sông Hồng.

Tỉnh Hưng Yên đang định hướng xây dựng khu kinh tế tự do đa ngành theo chuẩn quốc tế, phát triển kinh tế biển bền vững, hình thành chuỗi công nghiệp – năng lượng – dịch vụ – logistics, gắn với mục tiêu trở thành trung tâm năng lượng tích hợp trong vùng.

Dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Thái Bình, do đó, không chỉ là dự án năng lượng trọng điểm, mà còn là dự án chiến lược về phát triển kinh tế – xã hội, tạo nguồn thu ngân sách lớn, hàng nghìn việc làm mới, đồng thời tạo động lực thu hút đầu tư, lan tỏa phát triển công nghiệp công nghệ cao và năng lượng sạch.

Dự án LNG hơn 2,1 tỷ USD sẽ được lựa chọn trong trường hợp đặc biệt

23:40, 09/10/2025

Dự án LNG hơn 2,1 tỷ USD sẽ được lựa chọn trong trường hợp đặc biệt

"Chìa khóa" mở hướng đột phá phát triển logistics xanh và bền vững

19:17, 09/10/2025

VnEconomy

Ngày 10/9 chính thức trở thành ngày truyền thống của Công ty CP Phân bón Dầu khí Cà Mau

20:38, 07/10/2025

Ngày 10/9 chính thức trở thành ngày truyền thống của Công ty CP Phân bón Dầu khí Cà Mau

Đọc thêm

Phát hành trái phiếu phải đáp ứng nợ phải trả không quá 5 lần vốn chủ, trừ nhóm bất động sản, ngân hàng

Phát hành trái phiếu phải đáp ứng nợ phải trả không quá 5 lần vốn chủ, trừ nhóm bất động sản, ngân hàng

Và một số nhóm khác như doanh nghiệp nhà nước, tổ chức tín dụng, tổ chức kinh doanh bảo hiểm, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán...

Hateco Group được vinh danh Top 10 Thương hiệu phát triển bền vững 2025

Hateco Group được vinh danh Top 10 Thương hiệu phát triển bền vững 2025

Ngày 2/10/2025, Tập đoàn Hateco đã được vinh danh Top 10 Thương hiệu phát triển bền vững 2025 trong khuôn khổ Chương trình Thương hiệu Mạnh Việt Nam lần thứ 22, do Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam và Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức. Sự kiện nằm trong Diễn đàn Kinh tế Mới lần thứ 3 (VNEF).

Tỷ lệ sử dụng giấy chứng nhận xuất xứ trong EVFTA có chiều hướng tăng dần

Tỷ lệ sử dụng giấy chứng nhận xuất xứ trong EVFTA có chiều hướng tăng dần

Sử dụng chứng từ chứng nhận xuất xứ trong khuôn khổ EVFTA đang tăng trưởng tích cực, dù mức độ thành công có sự khác biệt rõ rệt giữa các mặt hàng, song đã phản ánh nỗ lực chuyển mình của các ngành hàng trong việc gia tăng giá trị xuất khẩu...

Meey Group giành “cú đúp” giải thưởng trong hành trình vươn tầm quốc tế

Meey Group giành “cú đúp” giải thưởng trong hành trình vươn tầm quốc tế

Chỉ ít ngày sau chuỗi hoạt động kết nối tại Hoa Kỳ và Singapore, Meey Group tiếp tục ghi dấu khi được vinh danh tại hai giải thưởng uy tín: Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) 2025 và Top 10 Bản đồ Doanh nghiệp Công nghệ số Việt Nam 2025.

Cần cơ chế khuyến khích đủ mạnh để doanh nghiệp FDI chuyển giao công nghệ

Cần cơ chế khuyến khích đủ mạnh để doanh nghiệp FDI chuyển giao công nghệ

Thường trực Ủy ban Quốc hội đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ nghiên cứu bổ sung cơ chế khuyến khích đủ mạnh và thực chất để thực hiện hiệu quả chính sách "chú trọng lan tỏa công nghệ từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sang doanh nghiệp trong nước"...

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Tìm kiếm động lực và mô hình phát triển kinh tế mới cho Việt Nam

eMagazine

Tìm kiếm động lực và mô hình phát triển kinh tế mới cho Việt Nam

Các dự án, công trình chào mừng Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025)

Multimedia

Các dự án, công trình chào mừng Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025)

So sánh doanh thu các hãng ô tô trên thế giới

Thế giới

So sánh doanh thu các hãng ô tô trên thế giới

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Triển lãm kết nối các nữ họa sĩ Bắc - Trung - Nam lần thứ 11

Giải trí

2

Những hương nước hoa thú vị mới của mùa thu 2025

Đẹp +

3

Việt Nam sẽ đào tạo 70.000 nhân lực, chuẩn bị sẵn sàng cho đường sắt tốc độ cao

Dân sinh

4

Khẩn trương rà soát, tháo gỡ vướng mắc cho các dự án tồn đọng kéo dài

Bất động sản

5

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Hà Nội phải là nơi “phát sáng nhân tài, khai phóng trí tuệ, lan tỏa nhân văn”

Tiêu điểm

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy