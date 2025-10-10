Khởi công dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Thái Bình trị giá hơn 2,6 tỷ USD

Dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Thái Bình được coi là giải pháp kịp thời và bền vững nhằm đáp ứng nhu cầu phụ tải, giảm áp lực cho hệ thống điện quốc gia, đồng thời thực hiện Nghị quyết số 55-NQ/TW của Bộ Chính trị về chiến lược phát triển năng lượng quốc gia theo hướng xanh, sạch, an toàn và hiệu quả...

Hôm nay, 10/10, tại Hưng Yên, Công ty Cổ phần Điện khí LNG Thái Bình phối hợp cùng các bên liên quan chính thức tổ chức Lễ khởi công dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Thái Bình.

Dự án được xác định là trọng điểm chiến lược về năng lượng, góp phần đảm bảo an ninh điện cho miền Bắc và cho cả nước.

Hiện, hệ thống điện Việt Nam hiện đối mặt với nguy cơ thiếu hụt nguồn cung ở miền Bắc – khu vực chiếm khoảng 40% tổng nhu cầu điện quốc gia, với tốc độ tăng trưởng bình quân trên 10% mỗi năm.

Trong bối cảnh đó, Dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Thái Bình được coi là giải pháp kịp thời và bền vững nhằm đáp ứng nhu cầu phụ tải, giảm áp lực cho hệ thống điện quốc gia, đồng thời thực hiện Nghị quyết số 55-NQ/TW của Bộ Chính trị về chiến lược phát triển năng lượng quốc gia theo hướng xanh, sạch, an toàn và hiệu quả.

Dự án do Công ty Cổ phần Điện khí LNG Thái Bình (thành lập tháng 1/2024) làm chủ đầu tư, gồm ba cổ đông: Tokyo Gas (Nhật Bản) 40%; Kyuden International (Nhật Bản) 30%; Tập đoàn Trường Thành Việt Nam – TTVN Group 30%.

Tổng vốn đầu tư khoảng 2,69 tỷ USD, công suất 1.500 MW, quy mô 269 ha (57 ha trên bờ, 212 ha mặt biển). Dự kiến hoàn thành và vận hành thương mại toàn bộ vào Quý IV/2029.

Dự án gồm hai tổ máy tuabin khí chu trình hỗn hợp hiệu suất cao, sử dụng nhiên liệu khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) – giúp giảm mạnh phát thải CO₂, NOx, PM 2.5, không phát thải SO₂, phù hợp cam kết phát thải ròng bằng "0" vào năm 2050 theo tuyên bố của Việt Nam tại COP26.

Khi đi vào hoạt động, dự án dự kiến cung cấp 6–10 tỷ kWh điện mỗi năm, tạo ra khoảng 2.000 việc làm trong giai đoạn xây dựng và 300 việc làm thường xuyên khi vận hành, đóng góp cho ngân sách khoảng 3.000 tỷ đồng/năm trong 25 năm.

Dự án LNG Thái Bình là kết quả của hợp tác chiến lược Việt Nam – Nhật Bản trong lĩnh vực năng lượng sạch.

Phát biểu tại lễ khởi công, Đại sứ Nhật Bản Ito Naoki, nhấn mạnh Chính phủ Nhật Bản cam kết đồng hành và mong nhận được sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Bộ Công Thương và tỉnh Hưng Yên để hiện thực hóa dự án – một biểu tượng hợp tác giữa Nhật Bản và Việt Nam.

Đại sứ Nhật Bản Ito Naoki phát biểu tại lễ khởi công Dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Thái Bình

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Khắc Thận, cho biết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030, đã xác định phát triển năng lượng sạch và năng lượng tái tạo là một trong những trụ cột chiến lược để Hưng Yên phát triển nhanh, bền vững, hướng tới trở thành trung tâm năng lượng của đồng bằng sông Hồng.

Tỉnh Hưng Yên đang định hướng xây dựng khu kinh tế tự do đa ngành theo chuẩn quốc tế, phát triển kinh tế biển bền vững, hình thành chuỗi công nghiệp – năng lượng – dịch vụ – logistics, gắn với mục tiêu trở thành trung tâm năng lượng tích hợp trong vùng.

Dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Thái Bình, do đó, không chỉ là dự án năng lượng trọng điểm, mà còn là dự án chiến lược về phát triển kinh tế – xã hội, tạo nguồn thu ngân sách lớn, hàng nghìn việc làm mới, đồng thời tạo động lực thu hút đầu tư, lan tỏa phát triển công nghiệp công nghệ cao và năng lượng sạch.