Hậu sáp nhập, Phú Thọ dồn lực phát triển công nghiệp xanh, bền vững
Châu Anh
21/08/2025, 18:03
Khu công nghiệp Nam Bình Xuyên Green Park được quy hoạch trên diện tích gần 300 hecta với tổng vốn đầu tư dự kiến lên tới 176 triệu đô la Mỹ. Đây không chỉ là một công trình hạ tầng công nghiệp, mà còn là biểu tượng đổi mới của Phú Thọ trong giai đoạn phát triển công nghiệp xanh, thông minh và bền vững sau sáp nhập...
Lễ khởi công khu công nghiệp Nam Bình Xuyên Green Park vừa được tổ chức ngày 19/8 tại tỉnh Phú Thọ, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong hành trình phát triển kinh tế của địa phương.
Dự án không chỉ là một công trình hạ tầng công nghiệp mà còn là biểu tượng cho khát vọng vươn lên, khẳng định vị thế của Phú Thọ - vùng đất Tổ của dân tộc - trong kỷ nguyên công nghiệp xanh và thông minh.
Khu công nghiệp Nam Bình Xuyên Green Park được quy hoạch trên diện tích gần 300 hecta với tổng vốn đầu tư dự kiến lên tới 176 triệu đô la Mỹ. Dự án hướng tới việc thu hút các ngành công nghiệp công nghệ cao, sản xuất bán dẫn, điện tử, cơ khí chính xác và logistics thông minh.
Khi hoàn thành, khu công nghiệp Green Park dự kiến sẽ tạo ra gần 100,000 việc làm, đóng góp quan trọng vào ngân sách địa phương và hoàn thiện hạ tầng công nghiệp của tỉnh.
Điểm nổi bật của khu công nghiệp Green Park là sự kết hợp giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường. Toàn bộ mái nhà xưởng được lắp đặt hệ thống điện mặt trời, cùng với hệ thống xử lý chất thải tuần hoàn nhằm hướng tới mục tiêu trung hòa carbon.
Hơn 35 hecta cây xanh và 5,5 hecta hồ điều hòa, kênh mương được quy hoạch như những lá phổi tự nhiên, tạo nên một không gian làm việc trong lành và bền vững.
Ông Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Thọ, nhấn mạnh khu công nghiệp Nam Bình Xuyên Green Park không chỉ là một công trình hạ tầng mà còn là niềm tin, khát vọng và minh chứng cho tinh thần đổi mới, sáng tạo của tỉnh trong giai đoạn mới. Tỉnh Phú Thọ cam kết sẽ đồng hành cùng nhà đầu tư trong việc hoàn thiện hạ tầng giao thông, điện, nước, viễn thông hiện đại, bảo đảm 100% khu công nghiệp xử lý nước thải, chất thải đạt chuẩn và triển khai sử dụng năng lượng tái tạo.
Sự kiện khởi công khu công nghiệp Nam Bình Xuyên Green Park không chỉ là một dấu mốc quan trọng cho tỉnh Phú Thọ mà còn là một mắt xích quan trọng trong bản đồ công nghiệp quốc gia.
Dự án này nằm trong kế hoạch phát triển 57 khu công nghiệp được quy hoạch đến năm 2030, với tổng diện tích hơn 13 nghìn hecta, dự kiến sẽ đóng góp tới một nửa giá trị sản xuất công nghiệp và xây dựng của toàn tỉnh.
Trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với biến đổi khí hậu và áp lực từ các hiệp định quốc tế về môi trường, hướng đi của khu công nghiệp Green Park phù hợp với xu thế toàn cầu.
Khu công nghiệp Green Park không chỉ là một khu công nghiệp mới mà còn là một mô hình phát triển bền vững, thể hiện sự chuyển mình từ công nghiệp nâu sang công nghiệp xanh, từ phát triển dựa vào lao động giá rẻ sang phát triển dựa vào công nghệ và quản trị thông minh.
Chính thức khai trương tuyến vận tải container giữa Vũng Áng với Hải Phòng
Tuyến vận tải container Hải Phòng – Vũng Áng – Hải Phòng được kỳ vọng sẽ tạo động lực mới, mở rộng kết nối hàng hóa trực tiếp cho doanh nghiệp trong Khu kinh tế Vũng Áng và toàn Hà Tĩnh với cảng trung chuyển quốc tế Hải Phòng, góp phần phát triển dịch vụ logistics và khẳng định vai trò chiến lược của cảng Vũng Áng trong chuỗi cung ứng khu vực.
Hậu sáp nhập, Phú Thọ dồn lực phát triển công nghiệp xanh, bền vững
Khu công nghiệp Nam Bình Xuyên Green Park được quy hoạch trên diện tích gần 300 hecta với tổng vốn đầu tư dự kiến lên tới 176 triệu đô la Mỹ. Đây không chỉ là một công trình hạ tầng công nghiệp, mà còn là biểu tượng đổi mới của Phú Thọ trong giai đoạn phát triển công nghiệp xanh, thông minh và bền vững sau sáp nhập...
Khởi công Dự án Nhà máy Thủy điện Trị An mở rộng
Sáng 19/8/2025 tại xã Trị An, tỉnh Đồng Nai, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tổ chức khởi công Công trình Nhà máy Thủy điện Trị An mở rộng. Đây là một trong số 250 dự án, công trình được Chính phủ tổ chức khởi công, khánh thành tại 80 điểm cầu để chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2025)…
Tăng 4 bậc trong bảng xếp hạng thực phẩm toàn cầu: Vinamilk khẳng định sức mạnh thương hiệu Việt
Vượt qua nhiều ông lớn quốc tế, Vinamilk được Brand Finance vinh danh là thương hiệu sữa tiềm năng nhất thế giới, với chỉ số sức mạnh thương hiệu ở mức xếp hạng cao nhất - xuất sắc vượt trội. Điều gì đã giúp thương hiệu này tạo nên kỳ tích?
PVCFC với chiến lược phát triển lõi, tạo bệ phóng tăng trưởng dài hạn cho Đạm Cà Mau (DMC)
Trong bối cảnh ngành phân bón bước vào chu kỳ cạnh tranh khốc liệt hơn, việc duy trì tăng trưởng bền vững đòi hỏi các doanh nghiệp không chỉ tối ưu vận hành mà còn phải đầu tư vào năng lực lõi – đặc biệt là nghiên cứu và phát triển (R&D)...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: