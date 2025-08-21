Hậu sáp nhập, Phú Thọ dồn lực phát triển công nghiệp xanh, bền vững

Khu công nghiệp Nam Bình Xuyên Green Park được quy hoạch trên diện tích gần 300 hecta với tổng vốn đầu tư dự kiến lên tới 176 triệu đô la Mỹ. Đây không chỉ là một công trình hạ tầng công nghiệp, mà còn là biểu tượng đổi mới của Phú Thọ trong giai đoạn phát triển công nghiệp xanh, thông minh và bền vững sau sáp nhập...

Lễ khởi công khu công nghiệp Nam Bình Xuyên Green Park vừa được tổ chức ngày 19/8 tại tỉnh Phú Thọ, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong hành trình phát triển kinh tế của địa phương.

Dự án không chỉ là một công trình hạ tầng công nghiệp mà còn là biểu tượng cho khát vọng vươn lên, khẳng định vị thế của Phú Thọ - vùng đất Tổ của dân tộc - trong kỷ nguyên công nghiệp xanh và thông minh.

Khu công nghiệp Nam Bình Xuyên Green Park được quy hoạch trên diện tích gần 300 hecta với tổng vốn đầu tư dự kiến lên tới 176 triệu đô la Mỹ. Dự án hướng tới việc thu hút các ngành công nghiệp công nghệ cao, sản xuất bán dẫn, điện tử, cơ khí chính xác và logistics thông minh.

Khi hoàn thành, khu công nghiệp Green Park dự kiến sẽ tạo ra gần 100,000 việc làm, đóng góp quan trọng vào ngân sách địa phương và hoàn thiện hạ tầng công nghiệp của tỉnh.

Điểm nổi bật của khu công nghiệp Green Park là sự kết hợp giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường. Toàn bộ mái nhà xưởng được lắp đặt hệ thống điện mặt trời, cùng với hệ thống xử lý chất thải tuần hoàn nhằm hướng tới mục tiêu trung hòa carbon.

Hơn 35 hecta cây xanh và 5,5 hecta hồ điều hòa, kênh mương được quy hoạch như những lá phổi tự nhiên, tạo nên một không gian làm việc trong lành và bền vững.

Ông Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Thọ, nhấn mạnh khu công nghiệp Nam Bình Xuyên Green Park không chỉ là một công trình hạ tầng mà còn là niềm tin, khát vọng và minh chứng cho tinh thần đổi mới, sáng tạo của tỉnh trong giai đoạn mới. Tỉnh Phú Thọ cam kết sẽ đồng hành cùng nhà đầu tư trong việc hoàn thiện hạ tầng giao thông, điện, nước, viễn thông hiện đại, bảo đảm 100% khu công nghiệp xử lý nước thải, chất thải đạt chuẩn và triển khai sử dụng năng lượng tái tạo.

Ông Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam động viên các cán bộ công nhân KCN Nam Bình Xuyên

Sự kiện khởi công khu công nghiệp Nam Bình Xuyên Green Park không chỉ là một dấu mốc quan trọng cho tỉnh Phú Thọ mà còn là một mắt xích quan trọng trong bản đồ công nghiệp quốc gia.

Dự án này nằm trong kế hoạch phát triển 57 khu công nghiệp được quy hoạch đến năm 2030, với tổng diện tích hơn 13 nghìn hecta, dự kiến sẽ đóng góp tới một nửa giá trị sản xuất công nghiệp và xây dựng của toàn tỉnh.

Trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với biến đổi khí hậu và áp lực từ các hiệp định quốc tế về môi trường, hướng đi của khu công nghiệp Green Park phù hợp với xu thế toàn cầu.

Khu công nghiệp Green Park không chỉ là một khu công nghiệp mới mà còn là một mô hình phát triển bền vững, thể hiện sự chuyển mình từ công nghiệp nâu sang công nghiệp xanh, từ phát triển dựa vào lao động giá rẻ sang phát triển dựa vào công nghệ và quản trị thông minh.