TP. Hồ Chí Minh thử nghiệm giao hàng bằng thiết bị bay không người lái

Thứ Ba, 06/01/2026
06/01/2026, 12:05
Chương trình thử nghiệm giao hàng bằng UAV tại TP. Hồ Chí Minh cho thấy cách tiếp cận thận trọng nhưng chủ động của Thành phố trong việc đưa công nghệ mới vào thực tiễn, trên cơ sở bảo đảm an toàn và tuân thủ pháp lý...
Ngày 5/1, Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hồ Chí Minh và Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Thành phố, cùng các doanh nghiệp Saolatek, Real-time Robotics Việt Nam, Di Động Việt thực hiện chương trình thử nghiệm ứng dụng thiết bị bay không người lái (UAV) vào hoạt động giao hàng.
Đây là một phần của chương trình thử nghiệm có kiểm soát với mục tiêu tạo ra môi trường thử nghiệm thực tế cho các công nghệ có tiềm năng ứng dụng cao, đồng thời thể hiện quyết tâm của TP. Hồ Chí Minh trong việc mạnh dạn thử nghiệm và từng bước làm chủ công nghệ mới.
Đại diện Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hồ Chí Minh khẳng định việc thử nghiệm giao hàng bằng UAV tại Khu Công nghệ cao không chỉ dừng lại ở hoạt động kỹ thuật đơn thuần, mà là bước đi chiến lược nhằm chuẩn hóa quy trình vận hành có kiểm soát các phương tiện bay không người lái. Thông qua cơ chế thử nghiệm sandbox, các đơn vị kiến tạo một không gian sáng tạo an toàn, nơi những công nghệ đột phá được nuôi dưỡng để trở thành động lực tăng trưởng mới.
Theo ông Nguyễn Kỳ Phùng, Trưởng ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP. Hồ Chí Minh, việc đưa UAV vào logistics đô thị là một bài toán khó, không chỉ về công nghệ mà còn về an toàn không phận. Tuy nhiên, những bước thử nghiệm như vậy là cần thiết để hình thành dữ liệu thực tế, làm cơ sở hoàn thiện chính sách và mở rộng ứng dụng trong thời gian tới.
Chương trình thử nghiệm giao hàng bằng UAV tại TP. Hồ Chí Minh cho thấy cách tiếp cận thận trọng nhưng chủ động của Thành phố trong việc đưa công nghệ mới vào thực tiễn, trên cơ sở bảo đảm an toàn và tuân thủ pháp lý. Kết quả thử nghiệm sẽ là cơ sở quan trọng để các cơ quan quản lý và doanh nghiệp tiếp tục hoàn thiện công nghệ, quy trình vận hành, đồng thời từng bước mở rộng ứng dụng UAV trong hoạt động logistics đô thị thời gian tới.
Đặc biệt, chương trình nằm trong khuôn khổ sandbox thử nghiệm có kiểm soát theo Nghị quyết 20/2024/NQ-HĐND của HĐND TP. Hồ Chí Minh, cho phép Thành phố vừa tạo không gian thử nghiệm cho doanh nghiệp, vừa thu thập dữ liệu thực tế để phục vụ công tác quản lý, đánh giá tác động và hoàn thiện chính sách trong thời gian tới.
Theo đánh giá của các chuyên gia, việc thử nghiệm thành công sẽ tạo tiền đề mở rộng ứng dụng trong thời gian tới, với kỳ vọng có thể mở rộng phạm vi bay, giúp rút ngắn thời gian giao hàng trong nội đô Thành phố. Đây là một bước tiến quan trọng trong việc phát triển logistics và bưu chính thông minh, phục vụ thương mại điện tử, đô thị thông minh và các dịch vụ công nghệ cao.
“Nhằm hỗ trợ người dân Venezuela, ưu tiên trước mắt của chúng tôi là đảm bảo kết nối Internet cho cả người dùng hiện tại và người dùng mới thông qua các gói dịch vụ miễn phí”, Starlink thông báo...
Trong khi lượng vốn đổ vào các sản phẩm đầu tư gắn với Bitcoin giảm mạnh, từ 41,7 tỷ USD trong năm 2024 xuống còn khoảng 27 tỷ USD trong năm 2025 thì dòng vốn vào các sản phẩm đầu tư gắn với Ether, XRP và Solana ghi nhận mức tăng đáng kể...
Các đạo luật do Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì xây dựng được kỳ vọng tạo nền tảng pháp lý đồng bộ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực tự chủ công nghệ và năng lực cạnh tranh quốc gia...
Thủ tướng Phạm Minh Chính giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Khoa học và Công nghệ và các đơn vị liên quan xây dựng Báo cáo tổng thể về các ngành, nghề bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi trí tuệ nhân tạo để xây dựng kế hoạch đào tạo lại, nâng cấp, chuyển đổi kỹ năng cho người lao động, trình Thủ tướng trong quý 1/2026...
Trí tuệ nhân tạo đang trở thành lực đẩy công nghệ mạnh mẽ nhất của thế kỷ XXI, với khả năng tái định hình kinh tế, xã hội và cả bản chất tồn tại của con người. Tuy nhiên, cùng với tiềm năng to lớn là những rủi ro mang tính hệ thống, khiến yêu cầu xây dựng một khuôn khổ quản trị AI toàn cầu, có đạo đức và lấy con người làm trung tâm, trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.
