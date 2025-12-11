Hội nghị bàn giải pháp phát triển "Khu thương mại tự do" đầu tiên tại miền Bắc

Ngày 11/12, UBND thành phố Hải Phòng, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng đã phối hợp cùng Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Tài chính) tổ chức Hội nghị về tiềm năng và cơ hội đầu tư tại Hải Phòng với chủ đề "Khu thương mại tự do thành phố Hải Phòng - Điểm đến của kỷ nguyên mới"...

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Lê Trung Kiên, với quy mô kinh tế đứng thứ 3 cả nước, trong 11 năm liền, Hải Phòng luôn duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế trên 2 con số, môi trường đầu tư kinh doanh liên tục được cải thiện, trở thành điểm đến tin cậy của hàng ngàn nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Tính đến hết tháng 11/2025, Hải Phòng đã thu hút 2.060 dự án FDI, tổng vốn đăng ký 45,68 tỷ USD, đứng thứ ba cả nước về quy mô vốn nước ngoài. Thành phố hiện là điểm đến của 50 quốc gia và vùng lãnh thổ, dẫn đầu bởi Hàn Quốc và Nhật Bản, tiếp theo là Hồng Kông, Singapore và Trung Quốc. Dòng vốn này tập trung chủ yếu vào công nghiệp chế biến, chế tạo, bất động sản và sản xuất phân phối điện.

Song, Hải Phòng luôn nỗ lực kiến tạo những động lực tăng trưởng mới, những mô hình kinh tế đột phá và ưu việt hơn.

Việc thành lập Khu thương mại tự do Hải Phòng không chỉ là niềm tự hào mà còn là trọng trách lớn lao mà Trung ương tin tưởng giao phó cho thành phố.

Đây là mô hình Khu thương mại tự do đầu tiên tại miền Bắc, được xây dựng dựa trên những kinh nghiệm thành công của thế giới, kết hợp với thực tiễn và lợi thế đặc thù của Hải Phòng.

Ông Phạm Văn Thép, Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng, cho biết, Khu thương mại tự do Hải Phòng có quy mô là 6.292 ha, được thành phố tính toán, bố trí tại 3 vị trí chiến lược, không liền kề, gắn liền với 2 khu kinh tế động lực là Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải và Khu kinh tế ven biển phía Nam Hải Phòng.

Sự phân bổ không gian vị trí của Khu thương mại tự do được Hải Phòng cân nhắc tỉ mỉ, tính toán với chiến lược cụ thể để tận dụng tối đa các tiềm năng lợi thế về hạ tầng hiện hữu và hạ tầng quy hoạch, hạ tầng giao thông, tạo ra tổng thể khu thương mại linh hoạt, hiệu quả và có khả năng thích ứng cao.

Tại hội nghị, các bài tham luận của các đại biểu và chuyên gia đã đề cập 3 thông điệp quan trọng và 3 yêu cầu cần thiết để phát triển Khu thương mại tự do theo hướng bền vững.

Cụ thể, Hải Phòng cần chuyển từ “công nghiệp hóa” sang “quốc tế hóa thương mại và logistics”; Khu thương mại tự do phải trở thành một phần trong cải cách thể chế tổng thể và kết cấu hạ tầng thương mại của quốc gia; Khu thương mại tự do Hải Phòng phải gắn với khả năng dẫn dắt cả vùng duyên hải Bắc Bộ và hành lang kinh tế Lạng Sơn - Hà Nội - Hải Phòng.

Bên cạnh đó, 3 yêu cầu là: cần tạo chuẩn xanh - chuẩn quốc tế - chuẩn số hóa cho khu thương mại tự do; Cần đảm bảo yêu cầu về năng lượng sạch, logistics hiện đại, thương mại bền vững; Cần tăng cường hợp tác để phát triển cụm công nghệ cao, linh kiện điện tử và sản xuất vật liệu, kết nối cảng biển - logistics - công nghiệp hỗ trợ.

Đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp Châu Âu tại Việt Nam, ông Bruno Jaspaert, Chủ tịch EuroCham Việt Nam - Tổng Giám đốc Tổ hợp Khu công nghiệp DEEPC chia sẻ, Hải Phòng sở hữu những lợi thế cốt lõi để tiên phong trong mô hình Thương mại tự do thế hệ mới với cảng nước sâu, kết nối đường cao tốc, đường sắt với châu Âu và Trung Quốc cùng với các chuỗi cung ứng toàn cầu.

Các nhà đầu tư hiện tại đã đóng góp 28 tỷ USD và sẵn sàng mở rộng quy mô nếu khu thương mại tự do tại Hải Phòng áp dụng các tiêu chuẩn hài hòa với các quy tắc và chuẩn mực của Liên minh Châu Âu (EU)...