Hình thành các khu công nghệ số tập trung để chuyển giao và sản xuất kinh doanh công nghệ

Hơn 10 năm thực thi Nghị định số 154/2013/NĐ-CP, nhiều khu công nghệ thông tin tập trung đã được hình thành góp phần thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp công nghệ số tại Việt Nam, tuy nhiên, nhiều quy định đã không còn phù hợp với pháp luật hiện hành...

Bộ Khoa học và Công nghệ đang dự thảo Nghị định quy định về khu công nghệ số tập trung nhằm thúc đẩy hình thành và phát triển các khu công nghệ số tập trung, bảo đảm hiệu quả đầu tư trong phát triển công nghiệp công nghệ số.

Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết ngày 8/11/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 154/2013/NĐ-CP quy định về khu công nghệ thông tin tập trung.

Ngày 14/6/2025, Quốc hội ban hành Luật Công nghiệp công nghệ số cùng với sự thay đổi của nhiều cơ chế, chính sách tại các pháp luật chuyên ngành (đầu tư, đất đai, quy hoạch, xây dựng và quản lý tài sản công).

Theo đó, Nghị định số 154/2013/NĐ-CP hiện có nhiều quy định không còn phù hợp, đồng bộ với pháp luật hiện hành.

Do đó, việc xây dựng Nghị định quy định về khu công nghệ số tập trung (thay thế Nghị định số 154/2013/NĐ-CP) là một yêu cầu cấp bách, xuất phát từ cả khoảng trống pháp lý và sự thiếu đồng bộ của các quy định hiện hành với hệ thống pháp luật chuyên ngành khác có liên quan.

Mục đích ban hành Nghị định quy định về khu công nghệ số tập trung nhằm tạo hành lang pháp lý để xây dựng và phát triển các khu công nghệ số tập trung – một hạ tầng thiết yếu, quan trọng để phát triển ngành công nghiệp công nghệ số trở thành ngành công nghiệp nền tảng, mũi nhọn trong cơ cấu công nghiệp quốc gia.

Việc hình thành và phát triển khu công nghệ số tập trung sẽ tạo ra cơ sở hạ tầng và môi trường kinh doanh thuận lợi cho các doanh nghiệp công nghệ số hoạt động; ươm tạo doanh nghiệp công nghệ số mới; thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; hình thành các trung tâm đào tạo nhân lực công nghệ số phục vụ cho tiến trình chuyển đổi số quốc gia và công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước theo chủ trương của Đảng và Nhà nước.

Thúc đẩy hình thành và phát triển các khu công nghệ số tập trung phù hợp với điều kiện, tiềm năng lợi thế cạnh tranh tại các địa phương và vùng, bảo đảm hiệu quả đầu tư trong phát triển công nghiệp công nghệ số.

Theo Dự thảo Nghị định, khu công nghệ số tập trung sẽ có các mục tiêu sau.

Thứ nhất, hình thành trung tâm về công nghệ số, tạo hạ tầng cho ứng dụng và phát triển công nghệ số; thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp công nghệ số; hình thành trung tâm nghiên cứu - phát triển sản phẩm, dịch vụ công nghệ số, phục vụ cho việc đào tạo, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực công nghệ số; ươm tạo doanh nghiệp công nghệ số.

Thứ hai, hình thành trung tâm cung cấp hạ tầng và các dịch vụ công nghệ số tạo môi trường thuận lợi cho các hoạt động đầu tư nhằm thu hút vốn, công nghệ trong và ngoài nước, góp phần xây dựng ngành công nghiệp công nghệ số trở thành ngành công nghiệp nền tảng của quốc gia.

Thứ ba, tạo môi trường làm việc đạt tiêu chuẩn quốc tế, thu hút lao động chất lượng cao, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam; tạo ra các sản phẩm, dịch vụ công nghệ số có khả năng thay thế nhập khẩu, góp phần thúc đẩy phát triển các ngành, lĩnh vực.

Thứ tư, góp phần tăng trưởng kinh tế, nâng cao trình độ công nghệ sản xuất và sức cạnh tranh của các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp Việt Nam; nâng cao vị thế, thương hiệu công nghệ số Việt Nam.

Theo dự thảo, khu công nghệ số tập trung có chức năng, nhiệm vụ liên kết các hoạt động nghiên cứu - phát triển, ứng dụng, chuyển giao về công nghệ số. Sản xuất và kinh doanh sản phẩm công nghệ số, cung ứng dịch vụ công nghệ số.

Đào tạo, bồi dưỡng nhân lực công nghệ số. Ươm tạo công nghệ số và doanh nghiệp công nghệ số.

Xúc tiến thương mại; tổ chức hội chợ, triển lãm, trình diễn sản phẩm và dịch vụ công nghệ số; xúc tiến đầu tư trong nước và ngoài nước để thúc đẩy hoạt động công nghiệp công nghệ số.

Cung cấp hạ tầng, dịch vụ và các điều kiện cần thiết để tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong khu công nghệ số tập trung thực hiện các chức năng, nhiệm vụ trên.