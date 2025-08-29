Thứ Sáu, 29/08/2025

VnEconomy
VnEconomy
80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới 80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Kinh tế số

Công bố 5 sáng kiến tạo nền tảng phát triển đột phá khoa học và công nghệ

Bạch Dương

29/08/2025, 19:49

Bộ Khoa học và Công nghệ công bố 5 sáng kiến lớn tại Diễn đàn “Tương lai Khoa học, Công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số Quốc gia”...

Các đại biểu thực hiện nghi thức kích hoạt các sáng kiến.
Các đại biểu thực hiện nghi thức kích hoạt các sáng kiến.

Ngày 29/8/2025, tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội), Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) chủ trì tổ chức Diễn đàn “Tương lai Khoa học, Công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số Quốc gia” và công bố 5 sáng kiến trọng điểm, tạo nền tảng đột phá cho sự phát triển khoa học và công nghệ trong kỷ nguyên số.

Đây là một trong những hoạt động quan trọng của Bộ tại Triển lãm thành tựu đất nước “80 năm hành trình Độc lập - Tự do -Hạnh phúc”.

SÀN GIAO DỊCH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

Đáp ứng nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp trong tiếp cận và ứng dụng giải pháp công nghệ, Sàn giao dịch khoa học và công nghệ được ra mắt với mô hình kết hợp trực tiếp và trực tuyến tại https://techmartvietnam.vn. Đây sẽ là điểm đến để kết nối cung - cầu công nghệ, thúc đẩy chuyển giao, thương mại hóa kết quả nghiên cứu, góp phần phát triển thị trường KH&CN minh bạch, hiệu quả. Hiện nay, Bộ KH&CN đang tiếp tục hoàn thiện nền tảng kỹ thuật, xây dựng cơ sở dữ liệu, tổ chức mô hình để vận hành hiệu quả Sàn giao dịch khoa học, công nghệ.

CỔNG SÁNG KIẾN QUỐC GIA 

Cổng sáng kiến khoa học và công nghệ quốc gia, tại địa chỉ www.sangkien.gov.vn. Cổng sáng kiến quốc gia là nơi tiếp nhận, chia sẻ và lan tỏa ý tưởng đổi mới sáng tạo từ mọi tầng lớp nhân dân, doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học và chuyên gia trong, ngoài nước. Nền tảng này sẽ huy động trí tuệ tập thể, phát huy sức sáng tạo toàn dân, chung tay giải quyết những vấn đề lớn của đất nước.

DANH MỤC CÔNG NGHỆ CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA 

Ngày 12/6/2025, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1131/QĐ-TTg về Danh mục công nghệ chiến lược và sản phẩm chiến lược quốc gia, gồm 11 nhóm công nghệ chiến lược. Đây là bước đi kịp thời, tiếp tục cụ thể hóa quan điểm chỉ đạo công nghệ chiến lược và là một trong những nội dung trọng tâm, cốt lõi đã được xác định tại Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị.

TECHFEST QUỐC GIA 2025 

Năm 2025 đánh dấu sự đổi mới của Techfest Việt Nam, đây là sự kiện khởi nghiệp đổi mới sáng tạo lớn nhất cả nước.

Lần đầu tiên, Techfest 2025 áp dụng mô hình mở: Kết hợp sân khấu ngoài trời, không gian trải nghiệm dọc phố và các phiên chuyên sâu trong hội trường. Việc mở rộng không gian không chỉ giúp quảng bá trực quan sản phẩm, dịch vụ khởi nghiệp, mà còn gắn kết doanh nghiệp sáng tạo với công chúng, tạo thêm cơ hội tiếp cận cộng đồng, người tiêu dùng và nhà đầu tư.

BÁO CÁO TƯƠNG LAI KHOA HỌC CÔNG NGHỆ, ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ 

Từ năm 2026, Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ công bố thường niên Báo cáo Tương lai Khoa học công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số nhằm cung cấp cơ sở khoa học, dữ liệu và phân tích phục vụ hoạch định chính sách, định hướng nghiên cứu, đầu tư và triển khai các chiến lược của quốc gia.

Báo cáo sẽ giúp Chính phủ, doanh nghiệp, viện, trường và cộng đồng khoa học có thông tin cập nhật, chính xác để xây dựng kế hoạch, lựa chọn ưu tiên nghiên cứu, đầu tư và phát triển. Đây cũng là công cụ quan trọng để minh bạch hóa thông tin, lan tỏa nhận thức và tạo sự đồng thuận xã hội về vai trò của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, thúc đẩy phát triển bền vững của đất nước trong kỷ nguyên số.

5 sáng kiến là lời khẳng định mạnh mẽ: Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số chính là động lực then chốt đưa Việt Nam tiến nhanh, bền vững trên con đường hội nhập và phát triển.

Bộ Khoa học và Công nghệ mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành, đóng góp trí tuệ và tâm huyết của các nhà khoa học, trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp, chuyên gia trong và ngoài nước, cùng toàn thể người dân để lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo, kiến tạo những giải pháp đột phá, vì một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng.

Chế độ, chính sách ưu đãi đặc biệt cho Tổng công trình sư, Kiến trúc sư trưởng khoa học công nghệ

14:20, 28/08/2025

Chế độ, chính sách ưu đãi đặc biệt cho Tổng công trình sư, Kiến trúc sư trưởng khoa học công nghệ

Thời khắc lịch sử đã đến với khoa học, công nghệ và chuyển đổi số

09:52, 25/08/2025

Thời khắc lịch sử đã đến với khoa học, công nghệ và chuyển đổi số

Chuyên gia khoa học công nghệ sắp được miễn thuế, hưởng nhiều ưu đãi

08:39, 18/08/2025

Chuyên gia khoa học công nghệ sắp được miễn thuế, hưởng nhiều ưu đãi

Từ khóa:

chuyển đổi số cơ sở dữ liệu đổi mới sáng tạo khoa học công nghệ kinh tế số sàn giao dịch công nghệ sáng kiến quốc gia Techfest 2025

Đọc thêm

Việt Nam là đối tác lớn thứ hai về phát triển phần mềm của Nhật Bản

Việt Nam là đối tác lớn thứ hai về phát triển phần mềm của Nhật Bản

Hơn 60% doanh nghiệp Nhật đang hoạt động tại Việt Nam có kế hoạch mở rộng trong 1-2 năm tới. Khoảng 50,9% doanh nghiệp mong muốn tăng mua sắm sản phẩm, dịch vụ tại Việt Nam – những tín hiệu mạnh mẽ về độ tin cậy của chuỗi cung ứng và nguồn nhân lực số Việt Nam…

Cơ hội để Việt Nam trở thành thị trường tài sản kỹ thuật số tiềm năng

Cơ hội để Việt Nam trở thành thị trường tài sản kỹ thuật số tiềm năng

Với nguồn nhân lực chất lượng cao cùng tốc độ thích nghi nhanh, Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn của thị trường tài sản số khi nền móng pháp lý đã được hình thành.

Thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến còn nhiều vướng mắc

Thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến còn nhiều vướng mắc

Các biểu mẫu điện tử tương tác (eForms) chưa tối ưu, thành phần hồ sơ còn phức tạp, tiến độ số hóa hồ sơ còn chậm, tỷ lệ nộp hồ sơ trực tuyến thấp, quá tải trong việc tiếp nhận hồ sơ trực tiếp), cơ sở vật chất và các điều kiện bảo đảm (thiếu cơ sở vật chất tại các xã khó khăn,...

Đưa Việt Nam tham gia lĩnh vực hàng không tầm thấp quy mô 700 tỷ USD vào năm 2035

Đưa Việt Nam tham gia lĩnh vực hàng không tầm thấp quy mô 700 tỷ USD vào năm 2035

Thị trường thiết bị bay không người lái (UAV) toàn cầu dự kiến có thể đạt 128 tỷ USD vào năm 2030 và 700 tỷ USD vào năm 2035. Đây là cơ hội để Việt Nam tham gia sâu hơn vào ngành công nghiệp chiến lược này…

Các tỷ phú công nghệ Mỹ "đua nhau" xây dựng thành phố riêng

Các tỷ phú công nghệ Mỹ "đua nhau" xây dựng thành phố riêng

Elon Musk, Mark Cuban, Mark Zuckerberg cùng nhiều tỷ phú công nghệ khác đang rót hàng trăm triệu USD để xây dựng các thị trấn và khu phức hợp tư nhân…

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
[Phóng sự ảnh] Ngắm nhìn các biên đội bay diễn tập trên bầu trời Hà Nội

Tiêu & Dùng

[Phóng sự ảnh] Ngắm nhìn các biên đội bay diễn tập trên bầu trời Hà Nội

[Phóng sự ảnh]: Những khoảnh khắc ấn tượng tại Triển lãm “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”

Dân sinh

[Phóng sự ảnh]: Những khoảnh khắc ấn tượng tại Triển lãm “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”

[Phóng sự ảnh]: Triển lãm 80 năm tôn vinh lịch sử vẻ vang, lan tỏa lòng yêu nước

Tiêu điểm

[Phóng sự ảnh]: Triển lãm 80 năm tôn vinh lịch sử vẻ vang, lan tỏa lòng yêu nước

Đọc nhiều nhất

VnEconomy
1

Lotte Mall West Lake Hà Nội tổ chức sự kiện hiến máu “2gether Hanoi” nhân kỷ niệm 2 năm khai trương

Doanh nghiệp

2

Công bố 5 sáng kiến tạo nền tảng phát triển đột phá khoa học và công nghệ

Kinh tế số

3

Bố trí nhiều trạm dừng nghỉ, trạm tạm phục vụ dịp nghỉ lễ trên cao tốc Bắc Nam phía Đông

Bất động sản

4

Ngăn chặn đường nhập lậu, hỗ trợ doanh nghiệp duy trì sản xuất bền vững

Thị trường

5

Tăng cường truy xuất nguồn gốc, đảm bảo chất lượng nông, lâm, thủy sản xuất khẩu

Doanh nghiệp

VnEconomy

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: