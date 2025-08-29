Công bố 5 sáng kiến tạo nền tảng phát triển đột phá khoa học và công nghệ

Bộ Khoa học và Công nghệ công bố 5 sáng kiến lớn tại Diễn đàn “Tương lai Khoa học, Công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số Quốc gia”...

Ngày 29/8/2025, tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội), Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) chủ trì tổ chức Diễn đàn “Tương lai Khoa học, Công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số Quốc gia” và công bố 5 sáng kiến trọng điểm, tạo nền tảng đột phá cho sự phát triển khoa học và công nghệ trong kỷ nguyên số.

Đây là một trong những hoạt động quan trọng của Bộ tại Triển lãm thành tựu đất nước “80 năm hành trình Độc lập - Tự do -Hạnh phúc”.

SÀN GIAO DỊCH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Đáp ứng nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp trong tiếp cận và ứng dụng giải pháp công nghệ, Sàn giao dịch khoa học và công nghệ được ra mắt với mô hình kết hợp trực tiếp và trực tuyến tại https://techmartvietnam.vn. Đây sẽ là điểm đến để kết nối cung - cầu công nghệ, thúc đẩy chuyển giao, thương mại hóa kết quả nghiên cứu, góp phần phát triển thị trường KH&CN minh bạch, hiệu quả. Hiện nay, Bộ KH&CN đang tiếp tục hoàn thiện nền tảng kỹ thuật, xây dựng cơ sở dữ liệu, tổ chức mô hình để vận hành hiệu quả Sàn giao dịch khoa học, công nghệ.

CỔNG SÁNG KIẾN QUỐC GIA

Cổng sáng kiến khoa học và công nghệ quốc gia, tại địa chỉ www.sangkien.gov.vn. Cổng sáng kiến quốc gia là nơi tiếp nhận, chia sẻ và lan tỏa ý tưởng đổi mới sáng tạo từ mọi tầng lớp nhân dân, doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học và chuyên gia trong, ngoài nước. Nền tảng này sẽ huy động trí tuệ tập thể, phát huy sức sáng tạo toàn dân, chung tay giải quyết những vấn đề lớn của đất nước.

DANH MỤC CÔNG NGHỆ CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA

Ngày 12/6/2025, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1131/QĐ-TTg về Danh mục công nghệ chiến lược và sản phẩm chiến lược quốc gia, gồm 11 nhóm công nghệ chiến lược. Đây là bước đi kịp thời, tiếp tục cụ thể hóa quan điểm chỉ đạo công nghệ chiến lược và là một trong những nội dung trọng tâm, cốt lõi đã được xác định tại Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị.

TECHFEST QUỐC GIA 2025

Năm 2025 đánh dấu sự đổi mới của Techfest Việt Nam, đây là sự kiện khởi nghiệp đổi mới sáng tạo lớn nhất cả nước.

Lần đầu tiên, Techfest 2025 áp dụng mô hình mở: Kết hợp sân khấu ngoài trời, không gian trải nghiệm dọc phố và các phiên chuyên sâu trong hội trường. Việc mở rộng không gian không chỉ giúp quảng bá trực quan sản phẩm, dịch vụ khởi nghiệp, mà còn gắn kết doanh nghiệp sáng tạo với công chúng, tạo thêm cơ hội tiếp cận cộng đồng, người tiêu dùng và nhà đầu tư.

BÁO CÁO TƯƠNG LAI KHOA HỌC CÔNG NGHỆ, ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ

Từ năm 2026, Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ công bố thường niên Báo cáo Tương lai Khoa học công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số nhằm cung cấp cơ sở khoa học, dữ liệu và phân tích phục vụ hoạch định chính sách, định hướng nghiên cứu, đầu tư và triển khai các chiến lược của quốc gia.

Báo cáo sẽ giúp Chính phủ, doanh nghiệp, viện, trường và cộng đồng khoa học có thông tin cập nhật, chính xác để xây dựng kế hoạch, lựa chọn ưu tiên nghiên cứu, đầu tư và phát triển. Đây cũng là công cụ quan trọng để minh bạch hóa thông tin, lan tỏa nhận thức và tạo sự đồng thuận xã hội về vai trò của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, thúc đẩy phát triển bền vững của đất nước trong kỷ nguyên số.

5 sáng kiến là lời khẳng định mạnh mẽ: Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số chính là động lực then chốt đưa Việt Nam tiến nhanh, bền vững trên con đường hội nhập và phát triển.

Bộ Khoa học và Công nghệ mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành, đóng góp trí tuệ và tâm huyết của các nhà khoa học, trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp, chuyên gia trong và ngoài nước, cùng toàn thể người dân để lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo, kiến tạo những giải pháp đột phá, vì một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng.