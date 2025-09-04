Thứ Năm, 04/09/2025

Trang chủ Kinh tế số

Công nghệ số chiến lược được đưa vào Giải thưởng “Sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam” 2025

Bạch Dương

04/09/2025, 11:43

Ngày 4/9, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức họp báo công bố, phát động Giải thưởng “Sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam” năm 2025...

Năm 2025 là năm thứ sáu Giải thưởng “Sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam” được tổ chức và là năm đầu tiên được Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức.
Năm 2025 là năm thứ sáu Giải thưởng “Sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam” được tổ chức và là năm đầu tiên được Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức.

Giải thưởng “Sản phẩm Công nghệ số Make in Viet Nam” là Giải thưởng chính thức trong lĩnh vực công nghệ số của Bộ Thông tin và Truyền thông (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ) được tổ chức bắt đầu từ năm 2020, để trao tặng cho các tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam có sản phẩm công nghệ số xuất sắc nhằm giải các bài toán Việt Nam và đi ra quốc tế. 

Đây là một hoạt động nhằm cụ thể hóa Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 14/01/2020 về thúc đẩy phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam.

Năm 2025 là năm thứ sáu Giải thưởng được tổ chức và là năm đầu tiên được Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức. 

Lần đầu tiên Giải thưởng sẽ tôn vinh các sản phẩm công nghệ số chiến lược xuất sắc trong Danh mục công nghệ chiến lược và sản phẩm công nghệ chiến lược tại Quyết định số 1131/QĐ-TTg ngày 12/6/2025 của Thủ tướng Chính phủ.

Về hạng mục Giải thưởng, giải thưởng năm 2025 có 8 hạng mục.

Thứ nhất, sản phẩm công nghệ số xuất sắc trong lĩnh vực công nghiệp và xây dựng (công nghiệp công nghệ thông tin; công nghiệp khai thác; công nghiệp năng lượng, chế biến, chế tạo; công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng; xây dựng).

Thứ hai, sản phẩm công nghệ số xuất sắc trong lĩnh vực lĩnh vực nông nghiệp, tài nguyên và môi trường (nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, tài nguyên và môi trường);

Thứ ba, sản phẩm công nghệ số xuất sắc trong lĩnh vực giao thông vận tải, bưu chính và logistics.

Thứ tư, sản phẩm công nghệ số  xuất sắc trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hoá, xã hội.

Thứ năm, sản phẩm công nghệ số xuất sắc trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, thương mại, dịch vụ (tài chính, ngân hàng, thương mại, bảo hiểm, du lịch).

Thứ sáu, sản phẩm công nghệ số xuất sắc cho thị trường nước ngoài.

Thứ bảy, sản phẩm công nghệ số tiềm năng.

Thứ tám, sản phẩm công nghệ số chiến lược là các sản phẩm ứng dụng: trí tuệ nhân tạo, bản sao số, thực tế ảo/thực tế tăng cường; công nghệ điện toán đám mây, lượng tử, dữ liệu lớn; công nghệ Blockchain; công nghệ mạng di động thế hệ sau (5G/6G); công nghệ robot và tự động hóa; công nghệ chip bán dẫn).  

Đối tượng tham gia Giải thưởng được quy định như sau. 

Đối với Hạng mục Sản phẩm công nghệ số tiềm năng chỉ áp dụng đối với doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ hoặc doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo được thành lập theo pháp luật Việt Nam (nếu là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thì người Việt Nam phải sở hữu ít nhất 51% tổng số cổ phần). 

Đối với Hạng mục Sản phẩm công nghệ số xuất sắc cho thị trường nước ngoài: ngoài đối tượng là các Doanh nghiệp trong nước do người Việt Nam chiếm cổ phần chi phối, bổ sung thêm đối tượng là doanh nghiệp thành lập ở nước ngoài nhưng do người Việt sở hữu ít nhất 51% tổng số cổ phần. 

Đối với các Hạng mục còn lại là doanh nghiệp được thành lập theo pháp luật Việt Nam (nếu là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thì người Việt Nam phải sở hữu ít nhất 51% tổng số cổ phần) và đơn vị, tổ chức sự nghiệp có các sản phẩm công nghệ số được nghiên cứu, thiết kế, sáng tạo, sản xuất tại Việt Nam và đã được đưa vào ứng dụng thực tế.

Cơ cấu Giải thưởng, mỗi Hạng mục Giải thưởng sẽ có các giải: Giải Vàng, Giải Bạc, Giải Đồng và Top 10. Các sản phẩm, giải pháp, dịch vụ CNS đoạt giải Giải Vàng, Bạc, Đồng được nhận Cúp, Giấy chứng nhận đạt Giải thưởng. Các sản phẩm đạt Top 10 được nhận Giấy chứng nhận Giải thưởng. 

Doanh nghiệp, tổ chức đạt giải sẽ nhận được những quyền lợi sau. 

Một là, khai thác thương mại biểu tượng (Logo) Make in Viet Nam đi cùng sản phẩm công nghệ số được công nhận danh hiệu trong các hoạt động kinh doanh, tiếp thị; 

Hai là, đề cử đại diện cho ngành công nghệ thông tin, công nghệ số tham gia các cuộc thi và Giải thưởng chuyên ngành cấp quốc gia và quốc tế;

Ba là, Bộ Khoa học và Công nghệ và Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam hỗ trợ xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại và tư vấn hỗ trợ thương mại hóa sản phẩm cho thị trường trong nước và nước ngoài;

Bốn là, Bộ Khoa học và Công nghệ giới thiệu cho các Bộ, ngành, địa phương để triển khai thử nghiệm, thí điểm.

Năm là, quảng bá sản phẩm công nghệ số trên phương tiện thông tin đại chúng của Bộ Khoa học và Công nghệ và Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; được giới thiệu sản phẩm công nghệ số đoạt giải đến các cơ quan nhà nước tham khảo lựa chọn nhằm phục vụ chuyển đổi số; 

Sáu là, ưu tiên xem xét đưa vào Danh mục sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin, công nghệ số được ưu tiên đầu tư, thuê, mua sắm trong cơ quan nhà nước; Danh sách các dự án tiềm năng kêu gọi đầu tư;

Bảy là, ưu tiên tham gia Chương trình phát triển công nghiệp công nghệ số; Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số; hỗ trợ xem xét, đánh giá, công bố nền tảng số quốc gia; 

Tám là, ưu tiên tham gia cơ chế thử nghiệm chính sách (sandbox) trong các lĩnh vực mới nổi, mô hình kinh doanh mới như AI, dữ liệu lớn, chuỗi khối (blockchain), kinh tế chia sẻ, kinh tế phi tập trung… đối với các sản phẩm đoạt giải có tiềm năng ứng dụng rộng rãi nhưng chưa có hành lang pháp lý rõ ràng.

Chín là, hỗ trợ đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ; xây dựng thương hiệu quốc gia cho sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp.

Mười là, Lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức gặp mặt để định hướng, trao đổi, tham vấn, phản biện về các cơ chế, chính sách, chiến lược, chương trình phát triển của ngành và định hướng phát triển sản phẩm công nghệ số của doanh nghiệp.

Lễ trao giải được tổ chức vào tháng 12/2025 trong khuôn khổ Diễn đàn quốc gia về phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam. 

Thời gian nhận đăng ký và nộp hồ sơ tham gia Giải thưởng: từ ngày 4/9/2025 - 22/10/2025. 

Hình thức gửi hồ sơ trực tuyến tại Cổng thông tin điện tử Giải thưởng: giaithuong.makeinvietnam.mst.gov.vn

Bộ Khoa học và Công nghệ công nghệ chiến lược công nghệ số doanh nghiệp Việt Nam Giải thưởng Make in Vietnam kinh tế số

