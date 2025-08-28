Chế độ, chính sách ưu đãi đặc biệt cho Tổng công trình sư, Kiến trúc sư trưởng khoa học công nghệ

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 231/2025/NĐ-CP quy định về tuyển chọn, sử dụng Tổng công trình sư, Kiến trúc sư trưởng về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/8…

Nghị định này quy định về tuyển chọn, sử dụng Tổng công trình sư và Kiến trúc sư trưởng, gồm: tiêu chí, quy trình tuyển chọn, chế độ, chính sách, mối quan hệ công tác, quy chế quản lý, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của Tổng công trình sư và Kiến trúc sư trưởng.

Trong đó, Tổng công trình sư bao gồm Tổng công trình sư hệ thống – chủ trì triển khai các hệ thống, dự án chiến lược, đột phá quốc gia về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; Tổng công trình sư Dự án – chủ trì các nhiệm vụ, chương trình khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo đặc biệt, quy mô lớn, liên ngành do Thủ tướng phê duyệt hoặc Chính phủ quy định.

Trong khi đó, Kiến trúc sư trưởng bao gồm Kiến trúc sư trưởng cấp bộ -chủ trì tham mưu xây dựng khung kiến trúc triển khai nhiệm vụ của hệ thống chiến lược trọng yếu về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia của cơ quan cấp bộ; Kiến trúc sư trưởng cấp tỉnh chủ trì tham mưu xây dựng khung kiến trúc triển khai nhiệm vụ của hệ thống chiến lược trọng yếu về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia của địa phương; và Kiến trúc sư trưởng Dự án là người chủ trì thực hiện dự án có hợp phần khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo.

TIÊU CHÍ TUYỂN CHỌN TỔNG CÔNG TRÌNH SƯ, KIẾN TRÚC SƯ TRƯỞNG

Thứ nhất, có trình độ chuyên ngành đào tạo phù hợp với nhiệm vụ ứng tuyển. Ưu tiên người có bằng cấp, chứng chỉ về quản lý chương trình công nghệ lõi, công nghệ tiên tiến, người đã được tặng giải thưởng quốc gia và quốc tế về lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Thứ hai, có mong muốn cống hiến phát triển kinh tế - xã hội cho Việt Nam, có lý lịch rõ ràng, có đạo đức tốt; đủ sức khỏe để làm việc; tâm huyết với công việc.

Thứ ba, có uy tín, kinh nghiệm, năng lực vượt trội, tiêu biểu trong lĩnh vực chuyên môn phù hợp với nhiệm vụ được giao, đã có các công trình, sáng chế, sản phẩm có giá trị thực tiễn phù hợp với lĩnh vực nhiệm vụ được giao.

Thứ tư, có khả năng giải quyết vấn đề kỹ thuật phức tạp, liên ngành; xử lý khủng hoảng công nghệ; đề xuất giải pháp sáng tạo đột phá giúp tăng tốc triển khai dự án trong thời gian giới hạn.

Trường hợp ứng viên không đáp ứng đủ các tiêu chí theo quy định nhưng có khả năng đáp ứng ngay yêu cầu, nhiệm vụ chuyên môn của Tổng công trình sư, Kiến trúc sư trưởng, thì cấp có thẩm quyền tuyển chọn được quyết định việc tuyển chọn để triển khai chương trình, dự án, nhiệm vụ và chịu trách nhiệm về quyết định đó.

Ngoài các tiêu chí chung nêu trên, Nghị định quy định các tiêu chí tuyển chọn cụ thể đối với: Tổng công trình sư Hệ thống, Tổng công trình sư Dự án, Kiến trúc sư trưởng cấp bộ, Kiến trúc sư trưởng cấp tỉnh, Kiến trúc sư trưởng Dự án.

CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐÃI NGỘ VỚI TỔNG CÔNG TRÌNH SƯ HỆ THỐNG

Nghị định quy định các chế độ, chính sách đối với: Tổng công trình sư Hệ thống, Tổng công trình sư Dự án, Kiến trúc sư trưởng cấp bộ, Kiến trúc sư trưởng cấp tỉnh, Kiến trúc sư trưởng Dự án.

Dưới đây chỉ là chế độ, chính sách đối với Tổng công trình sư Hệ thống.

Nghị định đưa ra chính sách hỗ trợ không chỉ dành cho Tổng công trình sư, Kiến trúc sư mà còn mở rộng đến cả gia đình họ.

Về tiền lương, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương xem xét bảo đảm mức lương và thu nhập của Tổng công trình sư Hệ thống tương xứng với nhiệm vụ được giao và phù hợp với mặt bằng tiền lương theo ngành, nghề, lĩnh vực công việc tương ứng trên thị trường.

Về tiền thưởng, căn cứ vào tính chất, mức độ phức tạp của nhiệm vụ được giao, người đứng đầu cơ quan quản lý Tổng công trình sư Hệ thống quyết định mức tiền thưởng: tối đa bằng 5 tháng lương trong năm đánh giá nếu hoàn thành tốt nhiệm vụ; tối đa bằng 3 tháng lương trong năm đánh giá nếu hoàn thành nhiệm vụ.

Ngoài ra, Tổng công trình sư Hệ thống được hỗ trợ ban đầu 1 tháng lương theo hợp đồng để ổn định chỗ ở, di chuyển, mua sắm thiết yếu.

Bên cạnh đó, Tổng công trình sư Hệ thống được lựa chọn nhân sự cho bộ phận giúp việc Tổng công trình sư Hệ thống không quá 10 người và đề xuất tiền lương, chế độ, chính sách để Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương quyết định ký hợp đồng lao động với từng nhân sự; được đề xuất cơ quan có thẩm quyền lập dự toán kinh phí để chủ động thực hiện nhiệm vụ được giao; được cấp kinh phí khảo sát, nghiên cứu khoa học trong nước và nước ngoài; tham gia hoạt động hợp tác quốc tế về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Về nhà ở và phương tiện đi lại, điều kiện làm việc, Tổng công trình sư Hệ thống được bố trí nhà ở công vụ (trường hợp chưa bố trí được nhà ở công vụ thì được hỗ trợ tiền thuê nhà), phương tiện đi lại và điều kiện làm việc theo tiêu chuẩn của chức danh chuyên gia cao cấp bậc 3.

Về khen thưởng, Tổng công trình sư Hệ thống được tôn vinh khi nhận và kết thúc nhiệm vụ; được lãnh đạo cấp cao biểu dương, tham gia diễn đàn khoa học – công nghệ, và khen thưởng, trao giải theo quy định pháp luật.

Ngoài ra, Tổng công trình sư Hệ thống còn được chế độ chính sách về chăm sóc y tế, nghỉ dưỡng và nghỉ phép trong năm; chính sách đối với thành viên gia đình; chính sách sau khi hoàn thành nhiệm vụ Tổng công trình sư Hệ thống.