Hình thành cực tăng trưởng mới ở Hòn Khoai

Trong chuyến công tác tại Cà Mau, Tổng Bí thư Tô Lâm kiểm tra tiến độ các dự án chiến lược tại Cụm đảo Hòn Khoai, nhấn mạnh yêu cầu phát triển đồng bộ hạ tầng kinh tế biển gắn với nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, tạo động lực mới cho cực Nam Tổ quốc bước vào giai đoạn phát triển mới.

Sáng ngày 19/11/2025, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn Công tác Trung ương đã đến thăm, làm việc với các đơn vị Quân đội cùng Đảng bộ, chính quyền tỉnh Cà Mau tại đảo Hòn Khoai (xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau).

Cùng đi có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Lê Minh Hưng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Bùi Thị Minh Hoài, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Nguyễn Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Thành ủy Hà Nội… Tham dự còn có lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và các địa phương.

ĐỘNG LỰC HẠ TẦNG CHO CỰC NAM TỔ QUỐC

Cụm đảo Hòn Khoai gồm 5 đảo: Hòn Khoai, Hòn Sao, Hòn Go, Hòn Đồi Mồi và Hòn Đá Lẻ. Trong đó, Hòn Khoai là đảo lớn nhất, cao nhất khoảng 318 m, có địa hình núi đá hiểm trở, nguồn nước ngọt dồi dào và hệ sinh thái biển – rừng phong phú.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn công tác Trung ương đến thăm, làm việc với các đơn vị Quân đội đóng quân trên đảo Hòn Khoai và Đảng bộ, chính quyền tỉnh Cà Mau. Ảnh: QĐND

Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải báo cáo tình hình triển khai các nhiệm vụ trọng tâm và các dự án trọng điểm. Tỉnh đang xây dựng Đề án gắn kết phát triển Hòn Khoai với Hòn Chuối, Hòn Đá Bạc và khu vực phụ cận; nghiên cứu hình thành khu logistics khoảng 1.000 ha (có thể lấn biển) đồng bộ với Cảng tổng hợp lưỡng dụng Hòn Khoai. Đề án sẽ được hoàn thiện, trình Bộ Tài chính trong năm 2025.

Cùng với đó, Cà Mau phối hợp với Bộ Quốc phòng triển khai Dự án Khu kinh tế - Quốc phòng biển, đảo Tây Nam Bộ của Quân khu 9. Tỉnh cũng được giao thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tuyến cao tốc Cà Mau – Đất Mũi. Theo báo cáo, người dân trên tuyến đồng thuận cao, đã nhận kinh phí giải phóng mặt bằng; tỉnh phát động thi đua cao điểm và duy trì họp định kỳ để tháo gỡ vướng mắc.

Đối với tuyến đường giao thông ra đảo Hòn Khoai, tỉnh đã hoàn tất đo đạc, kiểm kê, lập phương án bồi thường và đang hoàn thiện thủ tục chuyển đổi mục đích đất, sử dụng rừng để bàn giao mặt bằng. Dự án Cảng tổng hợp lưỡng dụng Hòn Khoai đã giải phóng 100% diện tích đất rừng bị ảnh hưởng.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn công tác Trung ương đến thăm, làm việc với các đơn vị Quân đội đóng quân trên đảo và Đảng bộ, chính quyền tỉnh Cà Mau. Ảnh: QĐND

Sau khi kiểm tra thực địa hai dự án do Quân chủng Hải quân và Binh đoàn 12 thực hiện, Tổng Bí thư Tô Lâm ghi nhận nỗ lực của Cà Mau sau hợp nhất, thể hiện tinh thần đổi mới, đoàn kết và quyết tâm chính trị cao. Bộ Chính trị và Trung ương đánh giá cao kết quả bước đầu và tin tưởng tỉnh sẽ tiếp tục phát triển mạnh trong thời gian tới.

XÂY DỰNG HÒN KHOAI THÀNH TRỤ CỘT KINH TẾ - QUỐC PHÒNG

Tổng Bí thư nhấn mạnh tuyến đường ra đảo và Cảng tổng hợp lưỡng dụng Hòn Khoai sẽ hình thành “hệ sinh thái” hạ tầng kinh tế - quốc phòng mới, mở ra không gian phát triển cho cực Nam.

Về kinh tế, Hòn Khoai có thể đảm nhận vai trò kết nối Vùng kinh tế trọng điểm Đồng bằng sông Cửu Long, giảm chi phí logistics, giảm tải cho hệ thống cảng TP.Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, đồng thời đưa nông sản, thủy sản xuất khẩu ra các tuyến hàng hải quốc tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm căn dặn và động viên các đơn vị thi công 2 công trình trọng điểm tại Hòn Khoai, tỉnh Cà Mau. Ảnh: QĐND

Tổng Bí thư đề nghị Cà Mau tiếp tục triển khai nghiêm túc Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030; tập trung hoàn thiện hệ thống hạ tầng, liên kết vùng và phát triển kinh tế biển đảo.

Tổng Bí thư yêu cầu tỉnh đẩy nhanh hoàn thiện Đề án phát triển Cụm đảo Hòn Khoai mạnh về kinh tế, vững về quốc phòng – an ninh; bám sát quy hoạch quốc gia và bảo đảm hiệu quả nguồn lực. Tỉnh cần quy hoạch rõ vùng quân sự, bán quân sự, kinh tế và sinh thái; phát triển đồng bộ hạ tầng năng lượng, giao thông, viễn thông, công trình quân sự và cảng nước sâu lưỡng dụng.

Trong triển khai đề án, Tổng Bí thư nhấn mạnh yêu cầu bảo vệ môi trường sinh thái biển – đảo, bảo đảm phát triển bền vững và giữ vững chức năng phòng thủ. Tỉnh cần sớm hoàn thiện kết nối các khu kinh tế, khu công nghiệp, đô thị và khu logistics gắn với Cảng Hòn Khoai và Cảng hàng không Cà Mau.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn công tác tặng quà các đơn vị đang thi công 2 công trình trọng điểm trên địa bàn Hòn Khoai, xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau. Ảnh: QĐND

Tổng Bí thư lưu ý tuyến đường ra đảo và Cảng tổng hợp lưỡng dụng Hòn Khoai là công trình tiền đồn chiến lược, có ý nghĩa đặc biệt về kinh tế - xã hội và quốc phòng - an ninh. Các lực lượng cần phối hợp chặt chẽ, tập trung nguồn lực, thi công đúng tiến độ, chất lượng cao, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Tại công trình trên đảo, Tổng Bí thư nhấn mạnh tinh thần trách nhiệm cao nhất, yêu cầu lực lượng thi công cần quán triệt: không chậm một giờ, không lùi một bước, không để bất kỳ mắt xích nào làm trì trệ tiến độ chung. Các công trình tại Hòn Khoai vừa phục vụ dân sinh, vừa là tuyến trụ quốc phòng – an ninh của cực Nam Tổ quốc.

Tổng Bí thư đề nghị các lực lượng duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao nhất, bảo đảm an toàn công trường và kiểm soát tình huống trên biển. Hòn Khoai là điểm trụ chiến lược, do đó kỷ luật, cảnh giới và an ninh phải được đặt lên hàng đầu.

Về tổ chức thực hiện, Tổng Bí thư yêu cầu lãnh đạo tỉnh thường xuyên có mặt tại hiện trường, kịp thời động viên cán bộ, chiến sĩ, kỹ sư, công nhân; bảo đảm điều kiện sinh hoạt và phương tiện làm việc. Theo Tổng Bí thư, chăm lo tốt cho lực lượng trên đảo cũng chính là bảo đảm tiến độ và chất lượng công trình.

Tổng Bí thư mong muốn cán bộ, chiến sĩ và đội ngũ kỹ sư, công nhân phát huy tinh thần “nhiệm vụ nặng đến đâu, quyết hoàn thành đến đó”, nỗ lực vượt qua điều kiện khắc nghiệt để bảo đảm tiến độ và chất lượng các công trình chiến lược.