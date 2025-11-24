Hoa Kỳ giảm thuế chống bán phá giá đối với mật ong Việt Nam

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Hai, 24/11/2025
Vũ Khuê
24/11/2025, 14:10
DOC vừa công bố kết luận sơ bộ đợt rà soát hành chính thuế chống bán phá giá lần thứ hai đối với mật ong Việt Nam. Theo đó, biên độ bán phá giá cho hai công ty bị đơn bắt buộc lần lượt là 6,72% và 21,55%, trong khi 12 công ty khác sẽ chịu mức thuế chung là 14,14%. Như vậy, mức thuế này đã giảm đáng kể so với đợt rà soát lần thứ nhất…
Theo thông tin từ Cục Phòng vệ Thương mại (Bộ Công Thương), ngày 18/11/2025, Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) thông báo Kết luận sơ bộ liên quan đến đợt rà soát hành chính lần thứ hai thuế chống bán phá giá đối với mặt hàng mật ong (raw honey) nhập khẩu từ Việt Nam.
Thời kỳ rà soát từ ngày 01/6/2023 đến 31/5/2024.
Theo kết luận điều tra, DOC xác định biên độ bán phá giá của hai công ty bị đơn bắt buộc của Việt Nam trong giai đoạn rà soát lần lượt là 6,72% và 21,55%.
12 công ty khác đủ điều kiện hưởng mức thuế suất riêng rẽ trong đợt rà soát hành chính lần này sẽ chịu mức thuế 14,14%, bằng bình quân đơn giản biên độ của hai công ty bị đơn.
Theo Cục Phòng vệ Thương mại, mức thuế này đã giảm đáng kể so với mức thuế cuối cùng của đợt rà soát hành chính lần thứ nhất (giai đoạn từ 25/08/2021 đến 31/05/2023) ban hành tháng 4 năm 2025 là từ 100,72% - 156,96%.
Các công ty còn lại không đủ điều kiện hưởng thuế suất riêng rẽ hoặc không tham gia rà soát hoặc là nhà xuất khẩu mới sẽ tiếp tục chịu mức thuế suất toàn quốc trong lệnh áp thuế gốc là 60,03%.
Do Hoa Kỳ vẫn coi Việt Nam là nền kinh tế phi thị trường (NME), trong vụ việc này, DOC áp dụng phương pháp tính giá trị thông thường thông qua giá trị thay thế của nước thứ ba theo quy định tại Mục 773(c) của Đạo luật Thuế quan 1930.
Cục Phòng vệ Thương mại cho rằng doanh nghiệp và các bên liên quan có quyền nộp bản tóm tắt lập luận trong vòng 21 ngày kể từ ngày công bố thông báo, và tiếp theo là bản tóm tắt phản biện trong vòng 5 ngày.
Các bên liên quan muốn yêu cầu tổ chức phiên điều trần phải nộp yêu cầu bằng văn bản gửi Trợ lý Bộ trưởng phụ trách thực thi và tuân thủ (Assistant Secretary for Enforcement and Compliance), thông qua hệ thống điện tử về phòng vệ thương mại của Bộ Thương mại Hoa Kỳ (ACCESS) trước 5 giờ chiều (giờ Miền Đông Hoa Kỳ) trong vòng 30 ngày kể từ ngày công bố thông báo này.
Các vấn đề được nêu trong phiên điều trần sẽ bị giới hạn trong phạm vi các vấn đề đã nêu trong bản tóm tắt lập luận tương ứng.
DOC dự kiến ban hành kết luận cuối cùng trong vòng 120 ngày kể từ ngày thông báo sơ bộ này.
Theo mục 751(a)(2)(C) của Đạo luật Thuế quan 1930, kết quả cuối cùng của đợt rà soát này sẽ là căn cứ để áp thuế chống bán phá giá đối với các lô hàng trong giai đoạn rà soát và để xác định mức tiền ký quỹ dự kiến trong tương lai.
