Sản xuất nông nghiệp năm 2025 tăng trưởng bứt phá, ấn tượng nông lâm thủy sản

Chu Khôi

06/01/2026, 07:53

Năm 2025, nông lâm thủy sản tăng trưởng ấn tượng: sản lượng lương thực đạt 47,9 triệu tấn, lúa gạo tăng dù diện tích giảm. Lâm nghiệp bứt phá với gỗ khai thác tăng gần 7%, thủy sản đạt gần 10 triệu tấn nhờ nuôi trồng. Kết quả này đảm bảo vững chắc nhu cầu lương thực trong nước và phục vụ xuất khẩu...

Sản xuất nông lâm ngư nghiệp tiếp tục tăng mạnh, đáp ứng nhu cầu lương thực, thực phẩm trong nước và phục vụ xuất khẩu..
Sản xuất nông lâm ngư nghiệp tiếp tục tăng mạnh, đáp ứng nhu cầu lương thực, thực phẩm trong nước và phục vụ xuất khẩu..

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), năm 2025, tổng sản lượng lương thực có hạt thu hoạch trên cả nước đạt 47,9 triệu tấn, tăng 96,4 nghìn tấn so với năm 2024. Trong đó: ngô đạt 4,4 triệu tấn, tăng 7,8 nghìn tấn; sản lượng lúa thu hoạch đạt 43,5 triệu tấn, tăng 88,6 nghìn tấn so với năm trước.

DIỆN TÍCH LÚA GIẢM, SẢN LƯỢNG THU HOẠCH VẪN TĂNG

Tổng diện tích trồng lúa các vụ cả năm 2025 ước đạt 7,13 triệu ha, giảm 1,1 nghìn ha so với năm 2024, chủ yếu do chuyển đổi một phần đất lúa sang cây trồng có hiệu quả kinh tế cao hơn và đất phi nông nghiệp.

Tuy nhiên, nhờ áp dụng giống mới và kỹ thuật canh tác cải tiến, năng suất lúa đạt 61,1 tạ/ha, tăng 0,1 tạ/ha; sản lượng đạt 43,5 triệu tấn, tăng 88,6 nghìn tấn.

Trong đó, vụ lúa đông xuân 2025 gieo trồng gần 3,0 triệu ha, tăng 15,7 nghìn ha. Năng suất đạt 68,6 tạ/ha, giảm nhẹ do thời tiết bất lợi và sâu bệnh cục bộ, nhưng sản lượng vẫn đạt 20,4 triệu tấn, tăng 32,1 nghìn tấn.

Vụ lúa hè thu chịu ảnh hưởng lớn của mưa bão và lũ lụt, đặc biệt tại Bắc Trung Bộ, Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Diện tích giảm 10,8 nghìn ha, năng suất giảm 1,0 tạ/ha, khiến sản lượng giảm 269,1 nghìn tấn. Vụ lúa thu đông tại Đồng bằng sông Cửu Long và Tây Ninh gieo trồng 716,6 nghìn ha, năng suất tăng, sản lượng đạt 4,21 triệu tấn.

Vụ lúa mùa, cả nước gieo trồng 1,5 triệu ha, năng suất tăng mạnh lên 52,4 tạ/ha, giúp sản lượng đạt 8,07 triệu tấn, tăng hơn 314 nghìn tấn. Miền Bắc phục hồi rõ rệt sau năm 2024 bị ảnh hưởng nặng bởi bão, đặc biệt vùng Đồng bằng sông Hồng.

CÂY LÂU NĂM LÀ ĐIỂM SÁNG CỦA NGÀNH TRỒNG TRỌT

Năm 2025, diện tích gieo trồng và sản lượng một số cây hằng năm tiếp tục có sự điều chỉnh theo hướng thu hẹp những cây trồng có hiệu quả kinh tế thấp và mở rộng nhóm cây trồng có giá trị cao hơn. Diện tích ngô đạt 865,6 nghìn ha, giảm 5,9 nghìn ha so với năm trước, nhưng sản lượng vẫn ước đạt 4,4 triệu tấn, tăng 7,8 nghìn tấn.

Diện tích lạc đạt 144,3 nghìn ha, giảm 4,2 nghìn ha, sản lượng ước đạt 388,1 nghìn tấn, giảm 9,1 nghìn tấn. Diện tích đậu tương đạt 26,3 nghìn ha, giảm 2,2 nghìn ha, sản lượng ước đạt 43,3 nghìn tấn, giảm 2,8 nghìn tấn. Diện tích khoai lang đạt 77,0 nghìn ha, giảm 4,0 nghìn ha, sản lượng ước đạt 929,0 nghìn tấn, giảm 43,9 nghìn tấn.

Trong khi đó, sản xuất rau các loại tiếp tục tăng. Diện tích rau năm 2025 ước đạt 1.002,9 nghìn ha, tăng 3,1 nghìn ha so với năm trước; sản lượng thu hoạch đạt 19,6 triệu tấn, tăng 519,5 nghìn tấn.

Sản xuất cây lâu năm tiếp tục khởi sắc nhờ điều kiện thời tiết tương đối phù hợp với quá trình sinh trưởng, đặc biệt trong giai đoạn ra hoa, đậu quả. Việc triển khai các chương trình kết nối tiêu thụ sản phẩm, xây dựng chuỗi giá trị, cấp mã số vùng trồng, truy xuất nguồn gốc, ứng dụng thương mại điện tử và mở rộng thị trường xuất khẩu góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất và tạo đầu ra ổn định.

Nhóm cây công nghiệp lâu năm có diện tích ước đạt 2.195,8 nghìn ha, tăng 0,5% so với năm 2024. Trong đó, sản lượng cà phê đạt 2.116,1 nghìn tấn, tăng 5,0%; cao su đạt 1.346,1 nghìn tấn, tăng 1,4%; chè búp đạt 1.161,4 nghìn tấn, tăng 0,6%; hồ tiêu đạt 274,8 nghìn tấn, tăng 4,8%; riêng điều đạt 293,0 nghìn tấn, giảm 4,3%. Sản lượng dừa đạt 2.373,8 nghìn tấn, tăng 4,1%, chủ yếu tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Diện tích cây ăn quả đạt 1.311,3 nghìn ha, tăng 0,4%. Sản lượng chuối đạt 3.192,8 nghìn tấn; sầu riêng 1.820,9 nghìn tấn; mít 1.402,2 nghìn tấn; thanh long 1.203,7 nghìn tấn; xoài 1.188,0 nghìn tấn; nhãn 666,3 nghìn tấn; vải 408,8 nghìn tấn; cam 1.886,8 nghìn tấn.

 SẢN LƯỢNG GỖ THU HOẠCH TĂNG GẦN 7%

Liên quan đến lĩnh vực Lâm nghiệp, Cục Thống kê cho hay trong quý 4/2025, diện tích rừng trồng mới tập trung đạt 103,5 nghìn ha, giảm 0,7% so với cùng kỳ năm trước; số cây lâm nghiệp trồng phân tán đạt 15,7 triệu cây, giảm 5,9%; sản lượng gỗ khai thác đạt 7.752,3 nghìn m3, tăng 4,2%.

Tính chung năm 2025, diện tích rừng trồng mới tập trung đạt 323,3 nghìn ha, tăng 6,4%; số cây trồng phân tán đạt 85,3 triệu cây, giảm 0,3%; sản lượng gỗ khai thác đạt 25.616,0 nghìn m3, tăng 6,9% so với năm 2024.

Một số địa phương có sản lượng gỗ khai thác tăng cao gồm: Quảng Trị tăng 14,1%; Quảng Ngãi tăng 11,3%; Cà Mau tăng 11,1%; Thái Nguyên tăng 9,7%; Thanh Hóa tăng 9,4%.

Diện tích rừng bị thiệt hại trong quý 4/2025 là 129,3 ha, giảm 28,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, diện tích rừng bị chặt, phá 117,7 ha, giảm 34,7%; diện tích rừng bị cháy 11,6 ha, gấp 7,4 lần so với quý 4 của năm 2024. Tính chung năm 2025, diện tích rừng bị thiệt hại là 1.127,6 ha, giảm 30,7%, trong đó diện tích rừng bị chặt, phá là 801,2 ha, giảm 9,5%; diện tích rừng bị cháy là 326,4 ha, giảm 56,0%.

SẢN  LƯỢNG THỦY SẢN TĂNG 3%

Đối với lĩnh vực thủy sản, Cục Thống kê cho biết trong quý 4/2025, sản lượng thủy sản ước đạt 2.689,1 nghìn tấn, tăng 2,7% so với cùng kỳ năm trước, trong đó cá đạt 1.852,4 nghìn tấn, tăng 2,6%; tôm đạt 417,7 nghìn tấn, tăng 4,9%; thủy sản khác đạt 419,0 nghìn tấn, tăng 1,0%.

Tính chung năm 2025, sản lượng thủy sản đạt 9.947,5 nghìn tấn, tăng 3,0% so với năm 2024. Bao gồm: cá 6.962,4 nghìn tấn, tăng 2,7%; tôm 1.522,2 nghìn tấn, tăng 5,5%; thủy sản khác 1.462,9 nghìn tấn, tăng 1,9% so với năm 2024.

Sản lượng thủy sản nuôi trồng thu hoạch trong quý 4/2025 đạt 1.826,7 nghìn tấn, tăng 4,9% so với quý 4/2024. Trong đó, cá đạt 1.238,3 nghìn tấn, tăng 4,8%; tôm đạt 382,6 nghìn tấn, tăng 5,5%; thủy sản khác đạt 205,8 nghìn tấn, tăng 4,1%. Tính chung năm 2025, sản lượng nuôi trồng đạt 6.116,8 nghìn tấn, tăng 5,1%, gồm: cá 4.035,0 nghìn tấn, tăng 4,9%; tôm 1.381,7 nghìn tấn, tăng 6,1%; thủy sản khác 700,1 nghìn tấn, tăng 4,4%.

Tại đồng bằng sông Cửu Long, nuôi cá tra tiếp tục phát triển; sản lượng cá tra quý 4/2025 đạt 592,9 nghìn tấn, tăng 5,2% so với quý 4/2024. Tính chung năm 2025, sản lượng cá tra đạt 1.938,8 nghìn tấn, tăng 5,0% so với năm 2024.

Nuôi tôm nước lợ chuyển mạnh sang ứng dụng công nghệ cao, nhất là tôm thẻ chân trắng; sản lượng tôm thẻ quý 4 đạt 274,7 nghìn tấn, tăng 6,3%, cả năm đạt 994,4 nghìn tấn, tăng 6,9%. Sản lượng tôm sú quý 4 đạt 84,1 nghìn tấn, tăng 3,4%, cả năm đạt 296,7 nghìn tấn, tăng 3,6%.

Sản lượng thủy sản khai thác quý 4/2025 đạt 862,4 nghìn tấn, giảm 1,6%, trong đó cá đạt 614,1 nghìn tấn, giảm 1,5%; tôm đạt 35,1 nghìn tấn, giảm 2,0%. Tính chung năm 2025, sản lượng thủy sản khai thác đạt 3.830,7 nghìn tấn, giảm 0,2%, gồm cá 2.927,4 nghìn tấn, giảm 0,2%; tôm 140,5 nghìn tấn, giảm 0,4%; thủy sản khác 762,8 nghìn tấn, giảm 0,3%. Sản lượng khai thác biển quý 4 đạt 808,4 nghìn tấn, giảm 1,4%; cả năm đạt 3.638,6 nghìn tấn, giảm 0,1%.

Nguyên nhân khiến sản lượng khai thác giảm là do nhiều đợt bão, áp thấp nhiệt đới làm ảnh hưởng tới hoạt động khai thác hải sản biển và việc siết chặt chế tài xử phạt hành vi khai thác thủy sản bất hợp pháp theo Nghị định số 38/2024/NĐ-CP.

