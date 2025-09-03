Thứ Tư, 03/09/2025

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới

Bất động sản

Hòa Lạc: Tâm điểm công nghệ quốc gia và phong cách sống mới cho thế hệ trẻ thành đạt

Khánh Huyền

03/09/2025, 09:21

Hòa Lạc đang vươn mình trở thành trung tâm công nghệ hàng đầu của Việt Nam, đồng thời kiến tạo một phong cách sống hiện đại, tiện nghi và tôn vinh cá tính riêng, đáp ứng nhu cầu của thế hệ dẫn dắt kỷ nguyên số.

Trong bối cảnh toàn cầu, quá trình đô thị hóa gắn liền với sự phát triển công nghệ đã hình thành một thế hệ cư dân mới với những tiêu chuẩn lựa chọn nơi ở khác biệt. Thay vì ưu tiên vị trí trung tâm, họ đề cao chất lượng môi trường sống, tính kết nối hạ tầng và sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống.

“ĐẶC KHU” CÔNG NGHỆ - TRI THỨC TÁI ĐỊNH NGHĨA KHÔNG GIAN SỐNG

Các nghiên cứu tại Mỹ chỉ ra rằng khoảng 50% người trẻ từ 25 đến 35 tuổi chọn sinh sống ở ngoại ô hoặc các đô thị vệ tinh thay vì nội đô. Đặc biệt, với nhóm lao động công nghệ cao, tần suất di chuyển vào trung tâm giảm tới 20% nhờ mô hình làm việc từ xa linh hoạt. Ví dụ điển hình là tại Thung lũng Silicon (Mỹ), nhiều kỹ sư và chuyên gia công nghệ chuyển hướng đến các thị trấn vệ tinh yên bình thay vì gắn bó với các khu trung tâm (CBD) đông đúc.

Tương tự, tại Ấn Độ, Bengaluru đã trở thành một cực tăng trưởng công nghệ, thu hút nhân tài nhờ hạ tầng đồng bộ, các trung tâm nghiên cứu, khởi nghiệp và môi trường sống hiện đại. Xu hướng dịch chuyển ra ngoại ô không chỉ mang lại sự tĩnh lặng cần thiết cho sáng tạo mà còn đảm bảo kết nối liền mạch với hệ thống giao thông và tiện ích hiện đại.

Thung lũng Silicon (Mỹ) định hình lại cách lựa chọn nơi sinh sống làm việc của giới tri thức công nghệ.
Thung lũng Silicon (Mỹ) định hình lại cách lựa chọn nơi sinh sống làm việc của giới tri thức công nghệ.

Tại Việt Nam, Hòa Lạc đang phản ánh rõ nét xu hướng này. Với vai trò là khu đô thị vệ tinh, Hòa Lạc nổi lên như một trung tâm công nghệ quốc gia, thu hút các tập đoàn lớn như Viettel, FPT, CMC, BKAV, Hanwha Techwin, Nidec Copal Precision… Sự hiện diện của hàng chục nghìn chuyên gia, giảng viên, và nhà sáng lập startup đã đưa Hòa Lạc bước vào giai đoạn “cất cánh”.

Đây không chỉ là cuộc dịch chuyển lao động chất lượng cao mà còn là sự hình thành một “đặc khu tri thức”, nơi nhu cầu về không gian sống hiện đại, tiện nghi và gắn kết cộng đồng công nghệ ngày càng gia tăng. Hòa Lạc, vì thế, trở thành biểu tượng cho quá trình tái cấu trúc không gian đô thị tại Việt Nam trong kỷ nguyên số.

KHÔNG GIAN SỐNG “MAY ĐO” CHO GIỚI CÔNG NGHỆ

Lấy cảm hứng từ mô hình Thung lũng Silicon, Hòa Lạc đang định hình một phong cách sống đặc thù dành cho cư dân tinh hoa: Yên tĩnh để sáng tạo, tiện nghi để tận hưởng và kết nối linh hoạt để mở rộng cơ hội.

Trong bối cảnh đó, Legacy Hinoiri nổi bật như một giải pháp chiến lược. Tọa lạc tại trung tâm Hòa Lạc, dự án sở hữu hệ thống kết nối hạ tầng vượt trội với tuyến Metro số 5, Đại lộ Thăng Long và các tuyến Vành đai 3.5, 4, 5, cho phép cư dân di chuyển vào trung tâm Hà Nội chỉ trong khoảng 20 phút. Với giới công nghệ vốn coi trọng tính linh hoạt, hạ tầng này là bảo chứng cho một phong cách sống năng động, bắt kịp xu hướng.

Tách biệt với nội đô đông đúc nhưng vẫn liền mạch với nhịp sống đương đại, Legacy Hinoiri mang đến trải nghiệm sống cân bằng hiếm có cho giới công nghệ.
Tách biệt với nội đô đông đúc nhưng vẫn liền mạch với nhịp sống đương đại, Legacy Hinoiri mang đến trải nghiệm sống cân bằng hiếm có cho giới công nghệ.

Không gian sống tại Legacy Hinoiri được thiết kế hiện đại và tinh tế, tối ưu hóa ánh sáng tự nhiên và tầm nhìn khoáng đạt, phù hợp cho làm việc từ xa, kích thích tư duy sáng tạo và tái tạo năng lượng cá nhân. Bên cạnh sự riêng tư, dự án còn chú trọng xây dựng cộng đồng với hệ thống tiện ích hiện đại và cảnh quan xanh mát được quy hoạch thông minh, tạo nên không gian kết nối tự nhiên. Đây là nền tảng cho sự hình thành một cộng đồng bền vững, nơi cư dân cùng nhau phát triển.

Với thế hệ dẫn dắt kỷ nguyên số, việc chọn nơi ở không chỉ là tìm một chốn an cư mà còn là một quyết định đầu tư mang tầm chiến lược. Họ xem ngôi nhà là một “tài sản kép”: Vừa là không gian sống cân bằng, vừa là khoản đầu tư thông minh gắn liền với sự phát triển hạ tầng và dòng dịch chuyển dân cư.

Theo Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, giá bất động sản trên các trục giao thông trọng điểm tại Hà Nội tăng trung bình 10–15%/năm từ 2018 đến 2023, trong đó các dự án gần tuyến metro luôn đạt tỷ lệ lấp đầy ấn tượng.

Với mức giá khởi điểm hấp dẫn từ 5x triệu/m2 và số lượng giới hạn chỉ 350 sản phẩm (gồm 344 căn hộ và 6 penthouse), Legacy Hinoiri nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng chuyên gia và sinh viên trẻ. Dự án không chỉ mang đến không gian sống thời thượng mà còn là kênh đầu tư an toàn và đầy tiềm năng.

Sở hữu Legacy Hinoiri đồng nghĩa nắm trong tay
Sở hữu Legacy Hinoiri đồng nghĩa nắm trong tay "tài sản kép": Vừa là nơi an cư, vừa là khoản đầu tư sinh lời dài hạn.

Legacy Hinoiri Vneconomy

Đọc thêm

Trellia Cove: Không gian sống lý tưởng cho thế hệ trẻ thành đạt

Trellia Cove: Không gian sống lý tưởng cho thế hệ trẻ thành đạt

Trong bối cảnh đô thị hóa nhanh chóng, nhu cầu về một không gian sống xanh, an lành và đầy đủ tiện ích đang trở thành xu hướng tất yếu, đặc biệt là đối với thế hệ trẻ.

Các dự án cao tốc trọng điểm tăng tốc về đích, thi công xuyên Lễ 2/9

Các dự án cao tốc trọng điểm tăng tốc về đích, thi công xuyên Lễ 2/9

Nhiều dự án cao tốc trọng điểm đang bước vào giai đoạn nước rút, hướng tới mốc hoàn thành cuối năm 2025. Các địa phương gấp rút bàn giao mặt bằng; đồng thời, các nhà thầu, công nhân thi công liên tục “3 ca, 4 kíp” xuyên lễ Quốc khánh 2/9…

Loạt dự án khu đô thị nghìn tỷ tìm nhà đầu tư tại Ninh Bình

Loạt dự án khu đô thị nghìn tỷ tìm nhà đầu tư tại Ninh Bình

Ngày 25/8/2025, bốn dự án khu đô thị trên địa bàn Hà Nam (nay thuộc tỉnh Ninh Bình) đồng loạt phát hành hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư. Trong đó có ba dự án tổ chức đấu thầu rộng rãi quốc tế và một dự án đấu thầu rộng rãi trong nước, đánh dấu bước chuyển động mạnh mẽ của thị trường bất động sản khu vực.

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 35+36-2025

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 35+36-2025

Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 35+36-2025 phát hành ngày 01-14/09/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...

Trình xin ý kiến Quốc hội về xử lý số nợ tiền thuê đất của đơn vị sự nghiệp công lập

Trình xin ý kiến Quốc hội về xử lý số nợ tiền thuê đất của đơn vị sự nghiệp công lập

Theo phản ánh của các bộ, ngành và địa phương, việc xử lý chuyển tiếp về tiền thuê đất đối với đơn vị sự nghiệp công lập được Nhà nước cho thuê đất trước ngày Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực thi hành đang còn gặp vướng mắc.

[Phóng sự ảnh] Cả nước hướng về Ba Đình: Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9

[Phóng sự ảnh] Cả nước hướng về Ba Đình: Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9

[Phóng sự ảnh]: Tuyệt đẹp những hình ảnh diễu binh trên biển

[Phóng sự ảnh]: Tuyệt đẹp những hình ảnh diễu binh trên biển

[Trực tiếp]: Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9/2025

[Trực tiếp]: Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9/2025

