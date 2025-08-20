Ngày 19/8/2025, Hòa Phát khởi công dự án khu nhà ở công nhân, nhà ở xã hội khu công nghiệp Yên Mỹ II, tỉnh Hưng Yên. Trên quỹ đất 31 ha, dự án sẽ phát triển 27 tòa chung cư với khoảng 9.000 căn hộ, 250 căn nhà liền kề thương mại cùng hệ thống tiện ích và hạ tầng xã hội, đáp ứng chỗ ở cho người lao động trong khu công nghiệp Yên Mỹ II, các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên và người dân địa phương.

Lễ khởi công có sự tham dự của ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; lãnh đạo UBND, HĐND tỉnh và đại diện các sở, ban, ngành tỉnh Hưng Yên.

Về phía Tập đoàn Hòa Phát có ông Hoàng Quang Việt, Thành viên HĐQT Tập đoàn, Chủ tịch Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Hòa Phát; bà Nguyễn Thị Thảo Nguyên, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn; ông Trần Kiên Cường, Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Hòa Phát Yên Mỹ.

Dự án tọa lạc tại xã Yên Mỹ, tiếp giáp khu công nghiệp Yên Mỹ II, liền kề quốc lộ 39A và đường tỉnh ĐT.200, cách quốc lộ 5A 6km. Đây là điểm kết nối giao thông trọng yếu của khu vực khi chỉ cách nút giao cao tốc Hà Nội – Hải Phòng 4 km, thuận tiện di chuyển tới cảng biển Hải Phòng và các trung tâm kinh tế trọng điểm của Bắc Bộ.

Vị trí dự án cách trung tâm Hà Nội 30 km và sân bay quốc tế Gia Bình 25 km. Hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ giúp rút ngắn thời gian di chuyển, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương và thu hút đầu tư.

Theo quy hoạch, khu nhà ở công nhân, nhà ở xã hội, khu công nghiệp Yên Mỹ II gồm 27 tòa chung cư cao tối đa 11 tầng với tổng diện tích sàn xây dựng gần 580.000 m2. Căn hộ có diện tích từ 36 đến 70 m2, bố trí từ 1 đến 3 phòng ngủ. Khu nhà liền kề thương mại cao tối đa 5 tầng được xây dựng trên diện tích hơn 2,3 ha.

Chủ đầu tư dành khoảng 1,9 ha cho trục công viên trung tâm, tích hợp khu vui chơi trẻ em, đường chạy bộ, quảng trường, khu thể dục thể thao, khu cắm trại, BBQ và hồ nước. Khu phố đi bộ được bố trí dọc các dãy nhà thấp tầng, còn mỗi cụm chung cư được bố trí các không gian sinh hoạt cộng đồng như thư viện cộng đồng, sân chơi, đường dạo bộ và các dịch vụ tiện ích phục vụ cư dân. Hạ tầng xã hội bao gồm nhà văn hóa hơn 2.000 m2, dịch vụ y tế gần 6.000 m2, trường học 11.200 m2 và khu thương mại dịch vụ hơn 4.500 m2.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Nguyễn Hùng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên nhấn mạnh: “Dự án khu nhà ở công nhân, nhà ở xã hội tại Khu công nghiệp Yên Mỹ II là dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của tỉnh, đồng thời thể hiện sự chung sức của chính quyền, doanh nghiệp và nhân dân vì mục tiêu an sinh cho người lao động. Công trình đáp ứng nhu cầu chỗ ở ổn định, tiện ích, giúp công nhân an cư lạc nghiệp, nâng cao năng suất lao động và góp phần trực tiếp vào tăng trưởng kinh tế. Tỉnh Hưng Yên sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để dự án triển khai đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng và hiệu quả."

Ông Nguyễn Hùng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại lễ khởi công.

Ông Trần Kiên Cường, Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Hòa Phát Yên Mỹ chia sẻ: “Dự án khu nhà ở công nhân, nhà ở xã hội khu công nghiệp Yên Mỹ II là bước triển khai cụ thể của Hòa Phát nhằm hưởng ứng Chương trình phát triển ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội đến năm 2030 của Chính phủ. Chúng tôi cam kết triển khai đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng và tiêu chuẩn kỹ thuật, tạo dựng môi trường sống hiện đại, đồng bộ tiện ích, đáp ứng nhu cầu an cư lâu dài của người lao động trong các khu công nghiệp và cư dân địa phương. Với sự hỗ trợ của các cấp chính quyền và các cơ quan chức năng, khi dự án hoàn thành sẽ góp phần phát triển hạ tầng và thúc đẩy kinh tế – xã hội tại Hưng Yên.”

Ông Trần Kiên Cường, Giám đốc Công ty CP Phát triển đô thị Hòa Phát Yên Mỹ phát biểu tại sự kiện.

Về tiến độ, những tòa chung cư đầu tiên sẽ được hoàn thành và bàn giao đi vào sử dụng vào tháng 6/2027, góp phần giải quyết nhu cầu nhà ở bức thiết, nâng cao chất lượng đời sống người lao động tại các khu công nghiệp và người dân địa phương.

Trước đó, Hòa Phát từng đầu tư các dự án bất động sản đô thị tại Hà Nội như Khu chung cư Mandarin Garden 1 và 2, Tòa nhà chung cư 70 Nguyễn Đức Cảnh, Tòa nhà 257 Giải Phóng. Các dự án này đều nằm tại khu vực trung tâm của Hà Nội, có tính thanh khoản cao và được khách hàng đánh giá cao về chất lượng.

Chiến lược của Tập đoàn Hòa Phát trong lĩnh vực bất động sản là đẩy mạnh phát triển hạ tầng các Khu công nghiệp gắn với khu nhà ở xã hội cho người lao động theo hướng xanh và bền vững, tập trung tại các vùng động lực phát triển kinh tế năng động của đất nước.