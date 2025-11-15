Hòa Phát là doanh nghiệp sản xuất duy nhất lọt Top10 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Bảy, 15/11/2025
Tuấn Sơn
15/11/2025, 08:00
Tập đoàn Hòa Phát là doanh nghiệp tư nhân lớn thứ 2 trong Top 10 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam và Top 4 Doanh nghiệp đóng thuế nhiều nhất, theo bảng xếp hạng VRN500 do Vietnam Report công bố ngày 12/11. Đặc biệt, Hòa Phát còn là doanh nghiệp sản xuất công nghiệp duy nhất đứng Top đầu bảng xếp hạng.
Bảng xếp hạng Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam (VNR500) theo mô hình của Fortune500, được công bố thường niên từ năm 2007. VNR500 nhằm tôn vinh các doanh nghiệp đóng góp lớn cho sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam và quảng bá thương hiệu doanh nghiệp tới cộng đồng kinh doanh trong nước và quốc tế.
Tiêu chí chính để xếp hạng doanh nghiệp là doanh thu, lợi nhuận, tốc độ tăng trưởng, tổng tài sản, tổng số lao động. Tập đoàn Hòa Phát có 18 năm liên tiếp được vinh danh trong bảng xếp hạng.
Năm 2024, Hòa Phát đạt 140.560 tỷ đồng doanh thu, tăng 17% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế 12.020 tỷ đồng, tăng 77% và vượt 20% kế hoạch. Lĩnh vực thép tiếp tục đóng vai trò chủ đạo, chiếm 93% doanh thu và 86% lợi nhuận toàn Tập đoàn. Lợi nhuận mảng nông nghiệp tăng 4,6 lần so với 2023. Hòa Phát nộp vào ngân sách Nhà nước hơn 13.400 tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay.
9 tháng đầu năm 2025, Tập đoàn đạt doanh thu 111.031 tỷ đồng, tăng 5% và lợi nhuận sau thuế là 11.626 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ năm trước.
Năng lực sản xuất của Hòa Phát đạt 16 triệu tấn/năm, hiện là nhà sản xuất thép lớn nhất Đông Nam Á và tương đương Top 30 doanh nghiệp thép lớn nhất thế giới. Tại Việt Nam, Hòa Phát là doanh nghiệp duy nhất sản xuất được thép cuộn cán nóng HRC và các sản phẩm thép chất lượng cao khác như thép dự ứng lực, làm tanh bố lốp ô tô, thép ray, thép kĩ thuật điện…
Trong năm 2025, Hòa Phát cũng có mặt trong các bảng xếp hạng uy tín, tiêu biểu như: Top 4 Doanh nghiệp tư nhân nộp ngân sách lớn nhất cả nước, Top 50 doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả nhất, Top 100 công ty lớn nhất khu vực Đông Nam Á của Fortune, Top 10 Doanh nghiệp tạo giá trị hàng đầu Việt Nam 2025 – Ngành Vật liệu xây dựng …
Song song với hoạt động sản xuất kinh doanh, Hòa Phát dành hàng trăm tỷ mỗi năm để triển khai nhiều chương trình trách nhiệm xã hội trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, giao thông và cộng đồng, như ủng hộ xây dựng hơn 1.500 căn nhà cho người nghèo, gia đình chính sách, tặng máy lọc nước cho trường học và cơ sở y tế, xây Trường Tiểu học Bình Đông ở Quảng Ngãi……
Tọa lạc bên bờ Hồ Tây, Sheraton Hanoi Hotel, khách sạn 5 sao biểu tượng của Thủ đô, tự hào ghi dấu thêm một cột mốc rực rỡ trong hành trình hơn hai thập kỷ phục vụ và cống hiến.
Thị trường bán lẻ Việt Nam bước vào những tháng cuối năm 2025 với nhiều biến động. Dù sức mua vẫn tăng mạnh, áp lực từ chi phí đầu vào, biến động thời tiết và tỷ giá khiến không ít doanh nghiệp phải điều chỉnh giá bán. Trong bối cảnh đó, nhiều đơn vị bán lẻ – đặc biệt ở nhóm hàng thực phẩm, nông sản – đang nỗ lực giữ giá, đảm bảo nguồn cung ổn định để hỗ trợ người tiêu dùng.
Ngày 13/11, Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) đã tổ chức đoàn công tác tới thăm hỏi, chia sẻ, trao hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị và thành phố Huế để góp phần giúp địa phương khắc phục hậu quả thiên tai.
Sự kiện Ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam – Online Friday 2025 không chỉ thúc đẩy mua sắm trực tuyến mà còn lan tỏa thông điệp tiêu dùng thông minh, bền vững, góp phần phát triển kinh tế số...
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: