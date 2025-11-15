Thứ Bảy, 15/11/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Doanh nghiệp

Hòa Phát là doanh nghiệp sản xuất duy nhất lọt Top10 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam

Tuấn Sơn

15/11/2025, 08:00

Tập đoàn Hòa Phát là doanh nghiệp tư nhân lớn thứ 2 trong Top 10 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam và Top 4 Doanh nghiệp đóng thuế nhiều nhất, theo bảng xếp hạng VRN500 do Vietnam Report công bố ngày 12/11. Đặc biệt, Hòa Phát còn là doanh nghiệp sản xuất công nghiệp duy nhất đứng Top đầu bảng xếp hạng.

Hòa Phát đứng thứ 2 Top 10 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam năm 2025.
Hòa Phát đứng thứ 2 Top 10 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam năm 2025.

Bảng xếp hạng Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam (VNR500) theo mô hình của Fortune500, được công bố thường niên từ năm 2007. VNR500 nhằm tôn vinh các doanh nghiệp đóng góp lớn cho sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam và quảng bá thương hiệu doanh nghiệp tới cộng đồng kinh doanh trong nước và quốc tế.

Tiêu chí chính để xếp hạng doanh nghiệp là doanh thu, lợi nhuận, tốc độ tăng trưởng, tổng tài sản, tổng số lao động. Tập đoàn Hòa Phát có 18 năm liên tiếp được vinh danh trong bảng xếp hạng.

Năm 2024, Hòa Phát đạt 140.560 tỷ đồng doanh thu, tăng 17% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế 12.020 tỷ đồng, tăng 77% và vượt 20% kế hoạch. Lĩnh vực thép tiếp tục đóng vai trò chủ đạo, chiếm 93% doanh thu và 86% lợi nhuận toàn Tập đoàn. Lợi nhuận mảng nông nghiệp tăng 4,6 lần so với 2023. Hòa Phát nộp vào ngân sách Nhà nước hơn 13.400 tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay.

9 tháng đầu năm 2025, Tập đoàn đạt doanh thu 111.031 tỷ đồng, tăng 5% và lợi nhuận sau thuế là 11.626 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ năm trước.

Năng lực sản xuất của Hòa Phát đạt 16 triệu tấn/năm, hiện là nhà sản xuất thép lớn nhất Đông Nam Á và tương đương Top 30 doanh nghiệp thép lớn nhất thế giới. Tại Việt Nam, Hòa Phát là doanh nghiệp duy nhất sản xuất được thép cuộn cán nóng HRC và các sản phẩm thép chất lượng cao khác như thép dự ứng lực, làm tanh bố lốp ô tô, thép ray, thép kĩ thuật điện…

Tập đoàn Hòa Phát nằm trong Top 10 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam.
Tập đoàn Hòa Phát nằm trong Top 10 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam.

Trong năm 2025, Hòa Phát cũng có mặt trong các bảng xếp hạng uy tín, tiêu biểu như: Top 4 Doanh nghiệp tư nhân nộp ngân sách lớn nhất cả nước, Top 50 doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả nhất, Top 100 công ty lớn nhất khu vực Đông Nam Á của Fortune, Top 10 Doanh nghiệp tạo giá trị hàng đầu Việt Nam 2025 – Ngành Vật liệu xây dựng …

Song song với hoạt động sản xuất kinh doanh, Hòa Phát dành hàng trăm tỷ mỗi năm để triển khai nhiều chương trình trách nhiệm xã hội trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, giao thông và cộng đồng, như ủng hộ xây dựng hơn 1.500 căn nhà cho người nghèo, gia đình chính sách, tặng máy lọc nước cho trường học và cơ sở y tế, xây Trường Tiểu học Bình Đông ở Quảng Ngãi……

Đọc thêm

Sheraton Hanoi Hotel xuất sắc giành 5 giải thưởng quốc tế

Sheraton Hanoi Hotel xuất sắc giành 5 giải thưởng quốc tế

Tọa lạc bên bờ Hồ Tây, Sheraton Hanoi Hotel, khách sạn 5 sao biểu tượng của Thủ đô, tự hào ghi dấu thêm một cột mốc rực rỡ trong hành trình hơn hai thập kỷ phục vụ và cống hiến.

Thị trường bán lẻ Việt Nam cuối năm 2025: Áp lực giá tăng và nỗ lực bình ổn từ doanh nghiệp

Thị trường bán lẻ Việt Nam cuối năm 2025: Áp lực giá tăng và nỗ lực bình ổn từ doanh nghiệp

Thị trường bán lẻ Việt Nam bước vào những tháng cuối năm 2025 với nhiều biến động. Dù sức mua vẫn tăng mạnh, áp lực từ chi phí đầu vào, biến động thời tiết và tỷ giá khiến không ít doanh nghiệp phải điều chỉnh giá bán. Trong bối cảnh đó, nhiều đơn vị bán lẻ – đặc biệt ở nhóm hàng thực phẩm, nông sản – đang nỗ lực giữ giá, đảm bảo nguồn cung ổn định để hỗ trợ người tiêu dùng.

Petrovietnam đồng hành cùng tỉnh Quảng Trị và thành phố Huế khắc phục hậu quả thiên tai

Petrovietnam đồng hành cùng tỉnh Quảng Trị và thành phố Huế khắc phục hậu quả thiên tai

Ngày 13/11, Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) đã tổ chức đoàn công tác tới thăm hỏi, chia sẻ, trao hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị và thành phố Huế để góp phần giúp địa phương khắc phục hậu quả thiên tai.

Lan tỏa tiêu dùng thông minh, thúc đẩy kinh tế số Việt Nam

Lan tỏa tiêu dùng thông minh, thúc đẩy kinh tế số Việt Nam

Sự kiện Ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam – Online Friday 2025 không chỉ thúc đẩy mua sắm trực tuyến mà còn lan tỏa thông điệp tiêu dùng thông minh, bền vững, góp phần phát triển kinh tế số...

Việt Nam lần đầu tiên có gian hàng quốc gia tại Singapore Fintech Festival 2025

Việt Nam lần đầu tiên có gian hàng quốc gia tại Singapore Fintech Festival 2025

Ngày 12/11, tại Singapore Expo, Việt Nam lần đầu tiên có gian hàng quốc gia – Vietnam Pavilion trong khuôn khổ Singapore FinTech Festival (SFF) 2025, sự kiện tài chính – công nghệ được xem là lớn nhất thế giới...

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 10/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 10/2025

Mở khóa tiềm năng nhà máy thông minh

eMagazine

Mở khóa tiềm năng nhà máy thông minh

Những nền kinh tế sử dụng tiền mặt nhiều nhất năm 2025

Thế giới

Những nền kinh tế sử dụng tiền mặt nhiều nhất năm 2025

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Lan tỏa tiêu dùng thông minh, thúc đẩy kinh tế số Việt Nam

Doanh nghiệp

2

Việt Nam lần đầu tiên có gian hàng quốc gia tại Singapore Fintech Festival 2025

Doanh nghiệp

3

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu dừng sắp xếp các trường phổ thông chưa đủ điều kiện

Dân sinh

4

Chưa rõ xu hướng, dòng tiền cá nhân vẫn thận trọng

Chứng khoán

5

Áp thuế 20% cho thu nhập từ bồi thường của nhà thầu nước ngoài

Tài chính

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy