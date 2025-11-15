Hòa Phát là doanh nghiệp sản xuất duy nhất lọt Top10 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam

Tập đoàn Hòa Phát là doanh nghiệp tư nhân lớn thứ 2 trong Top 10 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam và Top 4 Doanh nghiệp đóng thuế nhiều nhất, theo bảng xếp hạng VRN500 do Vietnam Report công bố ngày 12/11. Đặc biệt, Hòa Phát còn là doanh nghiệp sản xuất công nghiệp duy nhất đứng Top đầu bảng xếp hạng.

Bảng xếp hạng Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam (VNR500) theo mô hình của Fortune500, được công bố thường niên từ năm 2007. VNR500 nhằm tôn vinh các doanh nghiệp đóng góp lớn cho sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam và quảng bá thương hiệu doanh nghiệp tới cộng đồng kinh doanh trong nước và quốc tế.

Tiêu chí chính để xếp hạng doanh nghiệp là doanh thu, lợi nhuận, tốc độ tăng trưởng, tổng tài sản, tổng số lao động. Tập đoàn Hòa Phát có 18 năm liên tiếp được vinh danh trong bảng xếp hạng.

Năm 2024, Hòa Phát đạt 140.560 tỷ đồng doanh thu, tăng 17% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế 12.020 tỷ đồng, tăng 77% và vượt 20% kế hoạch. Lĩnh vực thép tiếp tục đóng vai trò chủ đạo, chiếm 93% doanh thu và 86% lợi nhuận toàn Tập đoàn. Lợi nhuận mảng nông nghiệp tăng 4,6 lần so với 2023. Hòa Phát nộp vào ngân sách Nhà nước hơn 13.400 tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay.

9 tháng đầu năm 2025, Tập đoàn đạt doanh thu 111.031 tỷ đồng, tăng 5% và lợi nhuận sau thuế là 11.626 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ năm trước.

Năng lực sản xuất của Hòa Phát đạt 16 triệu tấn/năm, hiện là nhà sản xuất thép lớn nhất Đông Nam Á và tương đương Top 30 doanh nghiệp thép lớn nhất thế giới. Tại Việt Nam, Hòa Phát là doanh nghiệp duy nhất sản xuất được thép cuộn cán nóng HRC và các sản phẩm thép chất lượng cao khác như thép dự ứng lực, làm tanh bố lốp ô tô, thép ray, thép kĩ thuật điện…

Tập đoàn Hòa Phát nằm trong Top 10 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam.

Trong năm 2025, Hòa Phát cũng có mặt trong các bảng xếp hạng uy tín, tiêu biểu như: Top 4 Doanh nghiệp tư nhân nộp ngân sách lớn nhất cả nước, Top 50 doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả nhất, Top 100 công ty lớn nhất khu vực Đông Nam Á của Fortune, Top 10 Doanh nghiệp tạo giá trị hàng đầu Việt Nam 2025 – Ngành Vật liệu xây dựng …

Song song với hoạt động sản xuất kinh doanh, Hòa Phát dành hàng trăm tỷ mỗi năm để triển khai nhiều chương trình trách nhiệm xã hội trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, giao thông và cộng đồng, như ủng hộ xây dựng hơn 1.500 căn nhà cho người nghèo, gia đình chính sách, tặng máy lọc nước cho trường học và cơ sở y tế, xây Trường Tiểu học Bình Đông ở Quảng Ngãi……