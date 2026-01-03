Thanh Hóa chuẩn bị quỹ đất, chờ phương án mở rộng Lọc hóa dầu Nghi Sơn 3,1 tỷ USD

Giá vàng trong nước và thế giới
Thanh Hóa đã sẵn sàng quỹ đất cho kế hoạch mở rộng Liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn với tổng diện tích hàng trăm ha, song tiến độ triển khai giai đoạn 2 vẫn phụ thuộc vào việc nhà đầu tư hoàn thiện phương án nâng công suất và tái cấu trúc tài chính.
Trên cơ sở kết luận của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Thanh Hóa đang tăng cường làm việc, đôn đốc Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn sớm báo cáo phương án mở rộng giai đoạn 2 dự án, đồng thời thúc đẩy triển khai các dự án hóa dầu sau lọc dầu với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 3,1 tỷ USD.
Theo báo cáo của Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp, kể từ khi Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn đi vào vận hành thương mại từ tháng 11/2018 đến nay, UBND tỉnh Thanh Hoá đã nhiều lần làm việc, ban hành văn bản đề nghị nhà đầu tư nghiên cứu phương án mở rộng dự án trên cơ sở các cam kết của Chính phủ. Cùng với đó, tỉnh đã chủ động chuẩn bị quỹ đất phục vụ mở rộng dự án, gồm khu A diện tích 54,06 ha, khu N 187,9 ha và khu C 110 ha, trong đó khu C đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng.
Tuy nhiên, do gặp khó khăn về tài chính, Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn hiện đang tập trung tái cấu trúc tài chính và duy trì vận hành ổn định nhà máy ở công suất cao. Vì vậy, đến nay doanh nghiệp chưa xây dựng được kế hoạch cụ thể cho việc nâng công suất chế biến dầu thô trong giai đoạn 2 của dự án.
Trong bối cảnh chưa thể triển khai mở rộng công suất chế biến dầu thô, Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn đã bước đầu đề xuất đầu tư một số dự án hóa chất, hóa dầu sau lọc dầu trong giai đoạn đến năm 2030 nhằm tận dụng hiệu quả nguyên liệu và phụ phẩm của nhà máy.
Cụ thể, các dự án được đề xuất gồm: sản xuất axit sulfuric công suất 350 nghìn tấn/năm; thu hồi và sản xuất dung dịch NH₃ công suất 12,2 nghìn tấn/năm; thu hồi hydro và sản xuất hydrogen peroxide công suất 140 nghìn tấn/năm; sản xuất NaOH và hypochlorite với quy mô khoảng 40 nghìn tấn/năm; tổ hợp olefin – polymer quy mô khoảng 1,5 triệu tấn nguyên liệu/năm; sản xuất carbon black công suất 100 nghìn tấn/năm; sản xuất dầu nhờn và nhựa đường, mỗi sản phẩm có quy mô khoảng 200 nghìn tấn/năm. Tổng mức đầu tư dự kiến cho các dự án này khoảng 3,1 tỷ USD.
Trong thời gian tới, Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh Thanh Hoá sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành Trung ương và nhà đầu tư để cập nhật thông tin, tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai các dự án hóa dầu nêu trên; đồng thời tiếp tục đôn đốc nghiên cứu phương án nâng công suất chế biến dầu thô, kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, cho ý kiến chỉ đạo.
Trong tháng 12/2025, điều kiện thời tiết thuận lợi cùng nhu cầu thị trường quốc tế duy trì ở mức cao đối với nhiều loại khoáng sản chủ lực đã tạo điều kiện để Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) và các đơn vị thành viên đẩy mạnh nhịp độ sản xuất, hoàn thành và vượt kế hoạch đề ra, qua đó khép lại năm 2025 với hầu hết các chỉ tiêu sản xuất – kinh doanh đạt và vượt kế hoạch.
Ngành sản xuất Việt Nam khép lại năm 2025 với những tín hiệu tăng trưởng tích cực khi chỉ số PMI đạt 53 điểm, đánh dấu chuỗi cải thiện điều kiện kinh doanh xuyên suốt 6 tháng cuối năm. Với sản lượng và đơn hàng mới tăng mạnh cùng niềm tin kinh doanh tăng cao, các doanh nghiệp đang tạo bệ phóng vững chắc để hướng tới mục tiêu sản lượng công nghiệp tăng 6,7% trong năm 2026…
Bước sang năm 2026, hành trình chuyển đổi xanh của Việt Nam không còn dừng lại ở những cam kết mang tính hình thức hay các chiến dịch truyền thông đánh bóng tên tuổi. Đây là thời điểm mà "xanh" trở thành một giá trị kinh tế thực thụ, được định giá bằng tiền mặt, bằng các điều khoản hợp đồng khắt khe và bằng quyền lực của dữ liệu minh bạch...
Trong năm 2026, ngoài 11 ngày nghỉ lễ, Tết theo quy định, người lao động sẽ có thêm 14 ngày nghỉ bù, nghỉ liên tiếp do rơi vào ngày nghỉ hằng tuần, hoán đổi ngày làm việc, tổng cộng có 25 ngày nghỉ. Kỳ nghỉ dài nhất là Tết Nguyên đán Bính Ngọ với 9 ngày liên tục…
