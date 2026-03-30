Hoàn thiện bộ máy chính quyền các cấp, triển khai nhiệm vụ nhiệm kỳ mới
Như Nguyệt
30/03/2026, 15:00
Ngày 30/3, các địa phương trên cả nước tổ chức Kỳ họp thứ nhất HĐND nhiệm kỳ 2026-2031 và tổng kết công tác bầu cử nhằm kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt, hoàn thiện bộ máy chính quyền các cấp.
Theo đó, HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 tổ chức
kỳ họp thứ nhất bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt vào ngày 30/3.
Với 100% số đại biểu tham gia kỳ họp tán thành, HĐND tỉnh
Khánh Hòa đã bầu ông Lâm Đông (Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh
Hòa, nhiệm kỳ 2021 - 2026) tiếp tục được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh
Khánh Hòa nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh gồm: ông Lữ Thanh Hải và bà Phạm Thị Xuân Trang.
Tại kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh Khánh Hòa bầu chức danh Chủ tịch
UBND tỉnh và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Với số phiếu tán thành 100% của đại biểu tham gia, ông Nguyễn
Việt Hùng (Phó Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa) được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh.
Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh gồm các ông: Nguyễn Long Biên; Trần Hòa Nam; Lê Huyền;
Trịnh Minh Hoàng và Nguyễn Thanh Hà.
Phát biểu tại kỳ họp, ông Lâm Đông cam kết nỗ lực cùng tập
thể HĐND tỉnh khóa mới hoàn thành trọng trách được giao. Trong giai đoạn phát
triển mới, HĐND tỉnh không chỉ cần làm tốt vai trò của cơ quan quyền lực nhà nước
mà còn phải thực sự trở thành “trung tâm kiến tạo thể chế”, đưa chủ trương,
chính sách đi vào cuộc sống; đảm bảo mỗi quyết định đều xuất phát từ lợi ích của
nhân dân…
Cũng trong chiều 30/3, HĐND tỉnh Đắk Lắk khóa XI, nhiệm kỳ 2026 -
2031 tổ chức khai mạc kỳ họp thứ Nhất nhằm kiện toàn các chức danh chủ chốt và
quyết định nhiều nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.
Bà Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí
thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa X tiếp tục giữ chức Chủ tịch
HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031; ông Từ Thái Giang, Đỗ Thái Phong và bà
Phúc Bình Niê Kdăm giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2026 -
2031.
Ông Đỗ Hữu Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí
thư Tỉnh ủy, giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2026-2031 với tỷ lệ đồng
ý 100%. Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 gồm các ông, bà: Hồ Thị
Nguyên Thảo, Trương Công Thái, Nguyễn Thiên Văn, Đào Mỹ.
Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã thành lập các Ban của HĐND tỉnh
và bầu chức danh Trưởng các Ban của HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2026 – 2031; bầu
Hội thẩm nhân dân Tòa án nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân khu vực, nhiệm kỳ 2026
– 2031 theo quy định của pháp luật.
Theo ông Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng,
Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk, Kỳ họp thứ Nhất HĐND tỉnh khoá XI, nhiệm kỳ 2026-2031
không chỉ thực hiện các nội dung theo luật định, mà còn đặt nền móng cho toàn bộ
hoạt động của HĐND, UBND tỉnh trong cả nhiệm kỳ.
Ông Lương Nguyễn Minh Triết đề
nghị HĐND tỉnh nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy, bảo đảm vận hành thông suốt,
hiệu lực, hiệu quả. Ngay sau Kỳ họp, cần khẩn trương hoàn tất các thủ tục theo
quy định; phân công nhiệm vụ rõ ràng, cụ thể; xây dựng quy chế làm việc khoa học,
chặt chẽ, bảo đảm nguyên tắc “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ
kết quả”.
HĐND tỉnh Tây Ninh khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức kỳ họp
thứ nhất để xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền và
kiện toàn bộ máy chính quyền tỉnh nhiệm kỳ mới.
Tại kỳ họp, ông Nguyễn Mạnh Hùng được HĐND tỉnh bầu giữ chức
Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh khóa XI, nhiệm kỳ 2026 -2031 với tỷ lệ phiếu bầu đạt
100%.
HĐND tỉnh cũng bầu 3 Phó Chủ tịch HĐND tỉnh gồm: Bà Nguyễn Đài Thy, bà Đặng
Thị Ngọc Mai và ông Nguyễn Hồng Sơn. Các Trưởng Ban của HĐND tỉnh gồm Ban Kinh
tế - Ngân sách, Ban Văn hóa - Xã hội và Ban Pháp chế được bầu theo quy định.
Kỳ họp đã bầu ông Lê Văn Hẳn giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Tây
Ninh nhiệm kỳ 2026-2031; bầu 5 Phó Chủ tịch UBND tỉnh gồm các ông Nguyễn Hồng
Thanh, Phạm Tấn Hòa, Nguyễn Minh Lâm, Đoàn Trung Kiên và Huỳnh Văn Sơn, đều đạt
tỷ lệ phiếu bầu 100%; đồng thời, bầu 16 Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
