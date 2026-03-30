Hoàn thiện bộ máy chính quyền các cấp, triển khai nhiệm vụ nhiệm kỳ mới

Ngày 30/3, các địa phương trên cả nước tổ chức Kỳ họp thứ nhất HĐND nhiệm kỳ 2026-2031 và tổng kết công tác bầu cử nhằm kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt, hoàn thiện bộ máy chính quyền các cấp.

Theo đó, HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 tổ chức kỳ họp thứ nhất bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt vào ngày 30/3.

Với 100% số đại biểu tham gia kỳ họp tán thành, HĐND tỉnh Khánh Hòa đã bầu ông Lâm Đông (Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa, nhiệm kỳ 2021 - 2026) tiếp tục được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh gồm: ông Lữ Thanh Hải và bà Phạm Thị Xuân Trang.

Tại kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh Khánh Hòa bầu chức danh Chủ tịch UBND tỉnh và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Ông Nguyễn Việt Hùng, tân Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: TTXVN.

Với số phiếu tán thành 100% của đại biểu tham gia, ông Nguyễn Việt Hùng (Phó Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa) được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh. Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh gồm các ông: Nguyễn Long Biên; Trần Hòa Nam; Lê Huyền; Trịnh Minh Hoàng và Nguyễn Thanh Hà.

Phát biểu tại kỳ họp, ông Lâm Đông cam kết nỗ lực cùng tập thể HĐND tỉnh khóa mới hoàn thành trọng trách được giao. Trong giai đoạn phát triển mới, HĐND tỉnh không chỉ cần làm tốt vai trò của cơ quan quyền lực nhà nước mà còn phải thực sự trở thành “trung tâm kiến tạo thể chế”, đưa chủ trương, chính sách đi vào cuộc sống; đảm bảo mỗi quyết định đều xuất phát từ lợi ích của nhân dân…

Cũng trong chiều 30/3, HĐND tỉnh Đắk Lắk khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 tổ chức khai mạc kỳ họp thứ Nhất nhằm kiện toàn các chức danh chủ chốt và quyết định nhiều nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.

Bà Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa X tiếp tục giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031; ông Từ Thái Giang, Đỗ Thái Phong và bà Phúc Bình Niê Kdăm giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Bà Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: TTXVN.

Ông Đỗ Hữu Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2026-2031 với tỷ lệ đồng ý 100%. Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 gồm các ông, bà: Hồ Thị Nguyên Thảo, Trương Công Thái, Nguyễn Thiên Văn, Đào Mỹ.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã thành lập các Ban của HĐND tỉnh và bầu chức danh Trưởng các Ban của HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2026 – 2031; bầu Hội thẩm nhân dân Tòa án nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân khu vực, nhiệm kỳ 2026 – 2031 theo quy định của pháp luật.

Theo ông Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk, Kỳ họp thứ Nhất HĐND tỉnh khoá XI, nhiệm kỳ 2026-2031 không chỉ thực hiện các nội dung theo luật định, mà còn đặt nền móng cho toàn bộ hoạt động của HĐND, UBND tỉnh trong cả nhiệm kỳ.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị HĐND tỉnh nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy, bảo đảm vận hành thông suốt, hiệu lực, hiệu quả. Ngay sau Kỳ họp, cần khẩn trương hoàn tất các thủ tục theo quy định; phân công nhiệm vụ rõ ràng, cụ thể; xây dựng quy chế làm việc khoa học, chặt chẽ, bảo đảm nguyên tắc “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ kết quả”.

HĐND tỉnh Tây Ninh khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức kỳ họp thứ nhất để xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền và kiện toàn bộ máy chính quyền tỉnh nhiệm kỳ mới.

Tại kỳ họp, ông Nguyễn Mạnh Hùng được HĐND tỉnh bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh khóa XI, nhiệm kỳ 2026 -2031 với tỷ lệ phiếu bầu đạt 100%.

HĐND tỉnh cũng bầu 3 Phó Chủ tịch HĐND tỉnh gồm: Bà Nguyễn Đài Thy, bà Đặng Thị Ngọc Mai và ông Nguyễn Hồng Sơn. Các Trưởng Ban của HĐND tỉnh gồm Ban Kinh tế - Ngân sách, Ban Văn hóa - Xã hội và Ban Pháp chế được bầu theo quy định.

Kỳ họp đã bầu ông Lê Văn Hẳn giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2026-2031; bầu 5 Phó Chủ tịch UBND tỉnh gồm các ông Nguyễn Hồng Thanh, Phạm Tấn Hòa, Nguyễn Minh Lâm, Đoàn Trung Kiên và Huỳnh Văn Sơn, đều đạt tỷ lệ phiếu bầu 100%; đồng thời, bầu 16 Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031.