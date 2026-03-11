TP. Hồ Chí Minh tăng cường giám sát thị trường xăng dầu trước biến động giá

Tại buổi làm việc giữa Sở
Công Thương TP. Hồ Chí Minh với các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, khí gas về
tình hình cung ứng trên địa bàn, diễn ra ngày 10/3, Sở Công thương Thành phố
cho biết trước những biến động của giá năng lượng, TP. Hồ Chí Minh đang tăng cường
kiểm soát thị trường xăng dầu nhằm bảo đảm nguồn cung ổn định, đồng thời ngăn
chặn nguy cơ đầu cơ, gián đoạn hoạt động bán lẻ.
Tại cuộc họp, ông Nguyễn
Khắc Hiếu, Phó Trưởng phòng Quản lý năng lượng, Sở Công thương TP. Hồ Chí Minh,
cho biết hoạt động kinh doanh xăng dầu nhìn chung vẫn duy trì ổn định. Các cửa
hàng bán lẻ trên địa bàn tiếp tục mở cửa phục vụ nhu cầu sản xuất, tiêu dùng của
người dân và doanh nghiệp.
Tại buổi làm việc, đại diện
Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh cũng đã cung cấp số liệu so sánh giá xăng RON 95 của
Việt Nam với một số quốc gia trong khu vực nhằm giúp người dân có thêm thông
tin tham khảo về mặt bằng giá.
Cập nhật bảng giá mới nhất tại một
số nước cho thấy, giá xăng tại Singapore khoảng 46.000 đồng/lít; Lào khoảng
38.600 đồng/lít; Thái Lan khoảng 32.000 đồng/lít; Trung Quốc và Campuchia gần
29.000 đồng/lít. Giá thấp hơn là Indonesia và Malaysia, lần lượt khoảng 20.000
đồng/lít và 17.000 đồng/lít nhờ chính sách trợ giá của Chính phủ. Như vậy, giá
xăng dầu hiện tại của Việt Nam vẫn ở mức trung bình so với các quốc gia lân cận.
Bên cạnh đó, Chính phủ Việt
Nam đã triển khai một số giải pháp nhằm ổn định thị trường, như giảm thuế nhập
khẩu từ 10% xuống 0% và sẵn sàng kích hoạt Quỹ bình ổn giá khi cần thiết.
Theo báo cáo của Chi cục
Quản lý thị trường TP. Hồ Chí Minh, qua giám sát thực tế, lực lượng chức năng
ghi nhận có 16 cửa hàng tạm thời hết cục bộ một số mặt hàng xăng hoặc dầu. Tuy
vậy, các cửa hàng này vẫn duy trì bán các mặt hàng còn lại và đã đặt bổ sung từ
doanh nghiệp đầu mối, dự kiến nguồn hàng sẽ được cung ứng trong thời gian ngắn.
Để chủ động kiểm soát thị
trường, Chi cục Quản lý thị trường TP. Hồ Chí Minh đã ban hành văn bản chỉ đạo
các đội quản lý thị trường tăng cường theo dõi diễn biến cung - cầu và giá bán xăng dầu trên địa bàn. Công tác
kiểm tra tập trung vào những dấu hiệu bất thường như khan hiếm hàng hóa, gián
đoạn nguồn cung, tăng giá bất hợp lý hoặc ngừng bán hàng không có lý do chính
đáng.
Hoạt động kiểm tra cũng
được triển khai có trọng tâm đối với các doanh nghiệp và cửa hàng bán lẻ xăng dầu
nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm như găm hàng, tạo khan hiếm
nguồn cung, bán không đúng giá niêm yết hoặc kinh doanh xăng dầu không rõ nguồn
gốc.
Song song đó, lực lượng
quản lý thị trường duy trì chế độ trực 24/7, phân công công chức theo dõi hoạt
động của các cửa hàng xăng dầu. Số điện thoại đường dây nóng cũng được công
khai tại các cửa hàng để tiếp nhận phản ánh từ người dân và doanh nghiệp.
Ông Trịnh Quốc Việt, Phó
giám đốc Công ty TNHH MTV Petrolimex Sài Gòn, cho biết nguồn cung xăng dầu cho
toàn bộ hệ thống cửa hàng trực thuộc và cửa hàng nhượng quyền vẫn được bảo đảm
đầy đủ cả về số lượng và chủng loại.
Tuy nhiên, do nhu cầu
tăng đột biến sau các đợt điều chỉnh giá, một số cửa hàng có thời điểm xảy ra
thiếu hụt cục bộ trong ngày.
Theo thống kê, sau hai đợt tăng giá ngày 4/3 và 7/3, sản lượng bán hàng của toàn hệ thống
Petrolimex tăng khoảng 130% so với cùng kỳ tháng 3/2025. Riêng tại TP. Hồ Chí
Minh, sản lượng tăng tới 165%; trong đó khu vực ngoại thành tăng mạnh nhất với
206%, còn khu vực nội thành tăng khoảng 134%.
Để đáp ứng nhu cầu, doanh
nghiệp đã tăng cường nhân lực, tổ chức xe bồn vận chuyển liên tục, thậm chí xuất
hàng đến 4 giờ sáng và làm việc cả ngày chủ nhật.
Nhằm hỗ trợ hoạt động
cung ứng, Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh cho biết đang phối hợp với Sở Xây dựng
và Công an Thành phố thiết lập “luồng xanh” cho xe bồn chở xăng dầu, cho phép
lưu thông vào khu vực nội đô ban ngày khi cần thiết.
Từ ngày 10/3, Sở Công
Thương cũng triển khai kế hoạch kiểm soát nguồn hàng theo ngày để theo dõi sát
tình hình cung ứng, qua đó chủ động điều phối khi cần thiết, tránh nguy cơ gián
đoạn nguồn cung trên địa bàn.
Đối với mặt hàng khí LPG
(gas), lực lượng quản lý thị trường cho biết các cửa hàng trên địa bàn vẫn hoạt
động bình thường, chưa ghi nhận hiện tượng găm hàng hoặc đầu cơ tăng giá.
Tuy nhiên, do ảnh hưởng từ
tình hình địa chính trị tại Trung Đông khiến nguồn cung LPG nhập khẩu có dấu hiệu
hạn chế, cùng với chi phí vận chuyển và tỷ giá tăng.
Giá xăng dầu trong nước
ngày 10/3/2026, được Liên Bộ Công Thương - Tài chính điều hành theo mức giá bán
lẻ trong kỳ điều chỉnh từ 15h ngày 7/3/2026. Đây là kỳ điều hành bất thường, được
thực hiện khi giá cơ sở xăng dầu tăng trên 7%.
Chiều 7/3, liên Bộ Công
Thương - Tài chính đã công bố điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu trong nước theo cơ
chế điều hành mới. Đây là kỳ điều hành bất thường, được thực hiện khi giá cơ sở
xăng dầu tăng trên 7%.
Theo đó, từ 15h cùng
ngày, giá các mặt hàng xăng dầu đồng loạt tăng mạnh. Cụ thể, xăng RON95-III
tăng 4.707 đồng/lít, lên 27.047 đồng/lít; xăng E5 RON92 tăng 3.777 đồng/lít,
lên mức 25.226 đồng/lít.
Nhóm dầu ghi nhận mức
tăng cao hơn so với xăng. Dầu diesel 0.05S tăng 7.202 đồng/lít, lên 30.239 đồng/lít;
dầu hỏa tăng 8.490 đồng/lít, lên 35.091 đồng/lít; dầu mazut 180CST 3.5S tăng
3.831 đồng/kg, lên 21.327 đồng/kg.