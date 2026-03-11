TP. Hồ Chí Minh tăng cường giám sát thị trường xăng dầu trước biến động giá

TP. Hồ Chí Minh tăng cường theo dõi và kiểm soát thị trường xăng dầu nhằm bảo đảm nguồn cung ổn định trong bối cảnh giá năng lượng thế giới biến động, đồng thời ngăn chặn nguy cơ đầu cơ và gián đoạn hoạt động bán lẻ trên địa bàn...

Tại buổi làm việc giữa Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh với các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, khí gas về tình hình cung ứng trên địa bàn, diễn ra ngày 10/3, Sở Công thương Thành phố cho biết trước những biến động của giá năng lượng, TP. Hồ Chí Minh đang tăng cường kiểm soát thị trường xăng dầu nhằm bảo đảm nguồn cung ổn định, đồng thời ngăn chặn nguy cơ đầu cơ, gián đoạn hoạt động bán lẻ.

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Khắc Hiếu, Phó Trưởng phòng Quản lý năng lượng, Sở Công thương TP. Hồ Chí Minh, cho biết hoạt động kinh doanh xăng dầu nhìn chung vẫn duy trì ổn định. Các cửa hàng bán lẻ trên địa bàn tiếp tục mở cửa phục vụ nhu cầu sản xuất, tiêu dùng của người dân và doanh nghiệp.

Tại buổi làm việc, đại diện Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh cũng đã cung cấp số liệu so sánh giá xăng RON 95 của Việt Nam với một số quốc gia trong khu vực nhằm giúp người dân có thêm thông tin tham khảo về mặt bằng giá.

Cập nhật bảng giá mới nhất tại một số nước cho thấy, giá xăng tại Singapore khoảng 46.000 đồng/lít; Lào khoảng 38.600 đồng/lít; Thái Lan khoảng 32.000 đồng/lít; Trung Quốc và Campuchia gần 29.000 đồng/lít. Giá thấp hơn là Indonesia và Malaysia, lần lượt khoảng 20.000 đồng/lít và 17.000 đồng/lít nhờ chính sách trợ giá của Chính phủ. Như vậy, giá xăng dầu hiện tại của Việt Nam vẫn ở mức trung bình so với các quốc gia lân cận.

Bên cạnh đó, Chính phủ Việt Nam đã triển khai một số giải pháp nhằm ổn định thị trường, như giảm thuế nhập khẩu từ 10% xuống 0% và sẵn sàng kích hoạt Quỹ bình ổn giá khi cần thiết.

Theo báo cáo của Chi cục Quản lý thị trường TP. Hồ Chí Minh, qua giám sát thực tế, lực lượng chức năng ghi nhận có 16 cửa hàng tạm thời hết cục bộ một số mặt hàng xăng hoặc dầu. Tuy vậy, các cửa hàng này vẫn duy trì bán các mặt hàng còn lại và đã đặt bổ sung từ doanh nghiệp đầu mối, dự kiến nguồn hàng sẽ được cung ứng trong thời gian ngắn.

Để chủ động kiểm soát thị trường, Chi cục Quản lý thị trường TP. Hồ Chí Minh đã ban hành văn bản chỉ đạo các đội quản lý thị trường tăng cường theo dõi diễn biến cung - cầu và giá bán xăng dầu trên địa bàn. Công tác kiểm tra tập trung vào những dấu hiệu bất thường như khan hiếm hàng hóa, gián đoạn nguồn cung, tăng giá bất hợp lý hoặc ngừng bán hàng không có lý do chính đáng.

Hoạt động kiểm tra cũng được triển khai có trọng tâm đối với các doanh nghiệp và cửa hàng bán lẻ xăng dầu nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm như găm hàng, tạo khan hiếm nguồn cung, bán không đúng giá niêm yết hoặc kinh doanh xăng dầu không rõ nguồn gốc.

Song song đó, lực lượng quản lý thị trường duy trì chế độ trực 24/7, phân công công chức theo dõi hoạt động của các cửa hàng xăng dầu. Số điện thoại đường dây nóng cũng được công khai tại các cửa hàng để tiếp nhận phản ánh từ người dân và doanh nghiệp.

Ông Trịnh Quốc Việt, Phó giám đốc Công ty TNHH MTV Petrolimex Sài Gòn, cho biết nguồn cung xăng dầu cho toàn bộ hệ thống cửa hàng trực thuộc và cửa hàng nhượng quyền vẫn được bảo đảm đầy đủ cả về số lượng và chủng loại.

Tuy nhiên, do nhu cầu tăng đột biến sau các đợt điều chỉnh giá, một số cửa hàng có thời điểm xảy ra thiếu hụt cục bộ trong ngày.

Theo thống kê, sau hai đợt tăng giá ngày 4/3 và 7/3, sản lượng bán hàng của toàn hệ thống Petrolimex tăng khoảng 130% so với cùng kỳ tháng 3/2025. Riêng tại TP. Hồ Chí Minh, sản lượng tăng tới 165%; trong đó khu vực ngoại thành tăng mạnh nhất với 206%, còn khu vực nội thành tăng khoảng 134%.

Để đáp ứng nhu cầu, doanh nghiệp đã tăng cường nhân lực, tổ chức xe bồn vận chuyển liên tục, thậm chí xuất hàng đến 4 giờ sáng và làm việc cả ngày chủ nhật.

Nhằm hỗ trợ hoạt động cung ứng, Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh cho biết đang phối hợp với Sở Xây dựng và Công an Thành phố thiết lập “luồng xanh” cho xe bồn chở xăng dầu, cho phép lưu thông vào khu vực nội đô ban ngày khi cần thiết.

Từ ngày 10/3, Sở Công Thương cũng triển khai kế hoạch kiểm soát nguồn hàng theo ngày để theo dõi sát tình hình cung ứng, qua đó chủ động điều phối khi cần thiết, tránh nguy cơ gián đoạn nguồn cung trên địa bàn.

Đối với mặt hàng khí LPG (gas), lực lượng quản lý thị trường cho biết các cửa hàng trên địa bàn vẫn hoạt động bình thường, chưa ghi nhận hiện tượng găm hàng hoặc đầu cơ tăng giá.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng từ tình hình địa chính trị tại Trung Đông khiến nguồn cung LPG nhập khẩu có dấu hiệu hạn chế, cùng với chi phí vận chuyển và tỷ giá tăng.