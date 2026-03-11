Doanh nghiệp Việt chủ động ứng phó với biến động thuế quan Mỹ
Vũ Khuê
11/03/2026, 08:02
Trong bối cảnh thương mại quốc tế đầy biến động, các doanh nghiệp Việt Nam đang phải đối mặt với những thách thức lớn từ chính sách thuế quan của Mỹ...
Mới đây, Tòa án Tối cao Mỹ đã bác bỏ mức thuế đối ứng do chính quyền Tổng thống Donald Trump ban hành, tạo ra một cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam đẩy mạnh xuất khẩu.
Tuy nhiên, ngay sau đó, Tổng thống Trump đã ký sắc lệnh áp dụng mức thuế nhập khẩu toàn cầu 10%, có hiệu lực trong 150 ngày, và có thể tăng lên 15% trong tương lai. Điều này tạo ra một khoảng thời gian ngắn để các doanh nghiệp Việt Nam tận dụng cơ hội xuất khẩu, nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro.
Tại tọa đàm về thuế đối ứng của Mỹ mới đây, các chuyên gia đã đưa ra ba kịch bản có thể xảy ra sau khi thời hạn 150 ngày kết thúc.
Kịch bản đầu tiên: Quốc hội Mỹ gia hạn việc áp thuế ở mức 15% đối với tất cả các quốc gia.
Kịch bản thứ hai: Chính phủ Mỹ áp dụng thuế có chọn lọc dựa trên cán cân thương mại song phương.
Kịch bản thứ ba: Ít khả năng xảy ra nhất, là chính sách thương mại quay trở lại trạng thái trước tháng 4/2025.
Các chuyên gia nhận định kịch bản thứ hai có xác suất cao nhất, cho phép chính quyền Mỹ duy trì sức ép thuế quan một cách linh hoạt.
Việt Nam đang nằm trong nhóm quốc gia chịu áp lực lớn từ phía Mỹ do mức thâm hụt thương mại cao. Với quy mô dân số khoảng 100 triệu người, mức thâm hụt thương mại của Việt Nam với Mỹ dự kiến có thể lên tới 172 tỷ USD vào năm 2025. Điều này khiến sức ép từ phía Washington đối với Hà Nội ngày càng lớn.
Trong bối cảnh này, các chuyên gia khuyến nghị doanh nghiệp Việt cần tận dụng khoảng thời gian 150 ngày để điều chỉnh kế hoạch kinh doanh, tái cấu trúc đơn hàng và đánh giá các rủi ro trung hạn trong hoạt động xuất khẩu.
Về dài hạn, Việt Nam đã xác định Chiến lược xúc tiến thương mại giai đoạn 2026-2030, nhấn mạnh việc đa dạng hóa thị trường xuất khẩu và tận dụng các hiệp định thương mại tự do. Các doanh nghiệp cũng được khuyến khích chuyển đổi số để quản trị chuỗi cung ứng hiệu quả hơn.
Bên cạnh đó, việc đầu tư vào giáo dục và đào tạo nghề, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ cao, cũng được xem là yếu tố then chốt để nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.
Trong bối cảnh thương mại quốc tế nhiều biến động, điều quan trọng nhất là sự chủ động của doanh nghiệp trong việc tự đổi mới, nâng cao năng suất và quản trị dựa trên dữ liệu. Chỉ như vậy, doanh nghiệp mới có thể tồn tại và vươn lên mạnh mẽ trong "ma trận" thương mại toàn cầu.
Các doanh nghiệp Việt Nam cần phải linh hoạt và sáng tạo hơn trong việc ứng phó với các biến động từ chính sách thuế quan của Mỹ, đồng thời tận dụng tối đa các cơ hội từ các hiệp định thương mại tự do và các thị trường mới nổi.
Nội dung đầy đủ bài viết được đăng tải trên Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 10-2026 phát hành ngày 09/03/2026.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: