Thứ Ba, 09/09/2025

VnEconomy
VnEconomy
80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới 80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Tiêu điểm

Hoàn thiện, phê duyệt chương trình Lễ bế mạc Triển lãm thành tựu Đất nước

Đỗ Như

09/09/2025, 08:55

Ngày 8/9, Văn phòng Chính phủ đã ban hành Công văn số 8419/VPCP-KGVX truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Mai Văn Chính liên quan đến công tác tổ chức Lễ bế mạc Triển lãm thành tựu Đất nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh...

Không gian triển lãm mở cửa miễn phí cho Nhân dân tham quan từ ngày 28/8. Ảnh: Việt Tuấn.
Không gian triển lãm mở cửa miễn phí cho Nhân dân tham quan từ ngày 28/8. Ảnh: Việt Tuấn.

Theo đó, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính có ý kiến chỉ đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các Bộ, cơ quan liên quan theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Văn bản số 7870/VPCP-KGVX ngày 22/8/2025.

Trong đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan rà soát, hoàn thiện chương trình, kịch bản, danh sách khách mời, chuẩn bị kỹ tài liệu, báo cáo, dự thảo nội dung phát biểu của Thủ tướng Chính phủ và các nhiệm vụ, công việc liên quan, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 10/9/2025.

Chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao, Bộ Công Thương, các bộ, cơ quan liên quan rà soát kỹ danh sách và mời các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Triển lãm, các Đại sứ quán, tổ chức liên chính phủ có cơ quan đại diện tại Việt Nam, các kiều bào, doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân, tổ chức, cá nhân có liên quan dự Lễ bế mạc Triển lãm, trước ngày 11/9/2025.

Khẩn trương hoàn thiện, phê duyệt chương trình, kịch bản chi tiết Lễ bế mạc Triển lãm theo quy định.

Chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương tập trung triển khai quyết liệt, khẩn trương, hiệu quả các công việc, nhiệm vụ được giao theo tinh thần “6 rõ: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả”.

Chủ động xử lý các nhiệm vụ được phân công, những khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền và quy định pháp luật, kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền đối với những vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính yêu cầu Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan liên quan tổ chức phát thanh, truyền hình trực tiếp Lễ bế mạc Triển lãm, bảo đảm chất lượng, hiệu quả.

Yêu cầu các Bộ, cơ quan, địa phương, đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ công việc được giao, bảo đảm chất lượng, hiệu quả và thời hạn theo quy định

[Phóng sự ảnh]: Triển lãm 80 năm tôn vinh lịch sử vẻ vang, lan tỏa lòng yêu nước

14:31, 28/08/2025

[Phóng sự ảnh]: Triển lãm 80 năm tôn vinh lịch sử vẻ vang, lan tỏa lòng yêu nước

Thủ tướng: Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024 có ý nghĩa đặc biệt

12:30, 19/12/2024

Thủ tướng: Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024 có ý nghĩa đặc biệt

VnEconomy tiên phong ứng dụng công nghệ không gian triển lãm ảo, mang đến trải nghiệm mới cho khách hàng

16:00, 21/12/2023

VnEconomy tiên phong ứng dụng công nghệ không gian triển lãm ảo, mang đến trải nghiệm mới cho khách hàng

Từ khóa:

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính triển lãm quốc gia Triển lãm thành tựu đất nước

Đọc thêm

Bộ Chính trị làm việc với 6 Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Bộ Chính trị làm việc với 6 Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Ngày 8/9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị đã tổ chức buổi làm việc với đại diện của 6 Ban Thường vụ Tỉnh ủy các tỉnh: Đồng Nai, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Quảng Trị, Thái Nguyên và Phú Thọ để cho ý kiến vào các dự thảo văn kiện và phương án nhân sự cấp ủy trình Đại hội đại biểu Đảng bộ nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Chính phủ dự kiến tăng nợ vay trên 139 nghìn tỷ đồng trong năm 2025

Chính phủ dự kiến tăng nợ vay trên 139 nghìn tỷ đồng trong năm 2025

Theo Quyết định số 1940/QĐ-TTg ngày 8/9/2025, tổng mức vay của Chính phủ trong năm 2025 được nâng lên 815,238 nghìn tỷ đồng, tăng 20,6% so với kế hoạch năm 2024. Phần lớn nguồn vốn vay tiếp tục dành cho cân đối ngân sách trung ương, trong bối cảnh nhu cầu chi đầu tư công, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh ngày càng tăng…

Bộ Chính trị cho ý kiến về công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030

Bộ Chính trị cho ý kiến về công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030

Bộ Chính trị có buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương để cho ý kiến vào Dự thảo văn kiện, phương án nhân sự cấp ủy và công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phiên họp thứ nhất của Tiểu ban Thông tin tuyên truyền, Hội đồng Bầu cử quốc gia

Phiên họp thứ nhất của Tiểu ban Thông tin tuyên truyền, Hội đồng Bầu cử quốc gia

Sáng 8/9, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia, Trưởng Tiểu ban Thông tin tuyên truyền, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã chủ trì Phiên họp thứ nhất của Tiểu ban.

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Hội đồng Tư vấn chính sách

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Hội đồng Tư vấn chính sách

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết Chính phủ tiếp tục mở rộng chính sách tài khoá; thực hiện chính sách tiền tệ chủ động linh hoạt, phù hợp, hiệu quả, bám sát thực tiễn để điều hành...

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 8/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 8/2025

Huy động tài chính xanh từ sự hỗ trợ của các tổ chức, nhà đầu tư quốc tế

eMagazine

Huy động tài chính xanh từ sự hỗ trợ của các tổ chức, nhà đầu tư quốc tế

Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận và mở rộng thị trường mới

eMagazine

Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận và mở rộng thị trường mới

Đọc nhiều nhất

VnEconomy
1

Hoàn thiện, phê duyệt chương trình Lễ bế mạc Triển lãm thành tựu Đất nước

Tiêu điểm

2

Thanh Hóa bổ sung 2 mặt bằng đấu giá, dự kiến thu về 425 tỷ đồng

Bất động sản

3

Hình thành các khu công nghệ số tập trung để chuyển giao và sản xuất kinh doanh công nghệ

Kinh tế số

4

Hợp tác FPT và VIMC nâng tầm quản trị tài chính ngành hàng hải Việt Nam

Doanh nghiệp

5

Chi tiêu hạ tầng đám mây toàn cầu vượt 95 tỷ USD trong quý 2/2025

Kinh tế số

VnEconomy

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: