Hoàn thiện, phê duyệt chương trình Lễ bế mạc Triển lãm thành tựu Đất nước

Ngày 8/9, Văn phòng Chính phủ đã ban hành Công văn số 8419/VPCP-KGVX truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Mai Văn Chính liên quan đến công tác tổ chức Lễ bế mạc Triển lãm thành tựu Đất nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh...

Theo đó, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính có ý kiến chỉ đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các Bộ, cơ quan liên quan theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Văn bản số 7870/VPCP-KGVX ngày 22/8/2025.

Trong đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan rà soát, hoàn thiện chương trình, kịch bản, danh sách khách mời, chuẩn bị kỹ tài liệu, báo cáo, dự thảo nội dung phát biểu của Thủ tướng Chính phủ và các nhiệm vụ, công việc liên quan, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 10/9/2025.

Chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao, Bộ Công Thương, các bộ, cơ quan liên quan rà soát kỹ danh sách và mời các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Triển lãm, các Đại sứ quán, tổ chức liên chính phủ có cơ quan đại diện tại Việt Nam, các kiều bào, doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân, tổ chức, cá nhân có liên quan dự Lễ bế mạc Triển lãm, trước ngày 11/9/2025.

Khẩn trương hoàn thiện, phê duyệt chương trình, kịch bản chi tiết Lễ bế mạc Triển lãm theo quy định.

Chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương tập trung triển khai quyết liệt, khẩn trương, hiệu quả các công việc, nhiệm vụ được giao theo tinh thần “6 rõ: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả”.

Chủ động xử lý các nhiệm vụ được phân công, những khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền và quy định pháp luật, kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền đối với những vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính yêu cầu Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan liên quan tổ chức phát thanh, truyền hình trực tiếp Lễ bế mạc Triển lãm, bảo đảm chất lượng, hiệu quả.

Yêu cầu các Bộ, cơ quan, địa phương, đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ công việc được giao, bảo đảm chất lượng, hiệu quả và thời hạn theo quy định