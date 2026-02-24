Hội nghị giao ban báo chí đầu Xuân Bính Ngọ 2026: Thông điệp hành động cho giai đoạn phát triển mới

Sáng 24/2 tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Báo Nhân Dân và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị giao ban báo chí đầu Xuân Bính Ngọ 2026, đánh giá công tác báo chí dịp Tết và định hướng nhiệm vụ tuyên truyền trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Chủ trì hội nghị có ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; ông Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; và ông Hồ An Phong, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương cùng lãnh đạo các cơ quan thông tấn, báo chí.

Hội nghị giao ban báo chí đầu Xuân Bính Ngọ 2026, đánh giá công tác báo chí dịp Tết và định hướng nhiệm vụ tuyên truyền trong giai đoạn phát triển mới của đất nước. Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Quốc Minh nhấn mạnh năm 2025 là dấu mốc lịch sử đặc biệt quan trọng, kỷ niệm 100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam. Trải qua một thế kỷ hình thành và phát triển, báo chí cách mạng đã có nhiều đóng góp quan trọng, luôn được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận. Thực tiễn các sự kiện lớn của đất nước trong năm qua tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế đặc biệt của báo chí trong đời sống chính trị – xã hội.

Báo cáo về công tác báo chí Xuân Bính Ngọ 2026, ông Tống Văn Thanh, Vụ trưởng Vụ Báo chí, Xuất bản (Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương), cho biết chủ đề xuyên suốt, nổi bật của báo chí Tết năm nay là sự bứt phá và chuyển động không ngừng. Nội dung báo chí không chỉ dừng ở tổng kết thành tựu, gợi mở cảm xúc hay củng cố niềm tin, mà đã chuyển thành “hiệu lệnh hành động”, hướng tới kiến tạo tương lai.

Ông Tống Văn Thanh, Vụ trưởng Vụ Báo chí, Xuất bản (Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương. Ảnh: TTXVN

Theo đánh giá, thay vì đơn thuần kể câu chuyện mùa Xuân, báo chí Xuân Bính Ngọ 2026 tập trung thảo luận các vấn đề chiến lược, đặt trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới sau Đại hội XIV của Đảng. Trang bìa báo in, trang chủ báo điện tử, các trailer chương trình Tết sử dụng gam màu tươi sáng, hình tượng tuấn mã, thần mã cùng các động từ mạnh, thể hiện tinh thần khởi đầu và khát vọng bứt phá.

Từ cách thể hiện đó, báo chí Xuân 2026 không chỉ tạo không khí phấn chấn đầu năm mà còn phản ánh rõ tâm thế xã hội: tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, sẵn sàng bước vào kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.

Theo thống kê, trong dịp Tết Bính Ngọ, các cơ quan báo chí đã đăng tải, phát sóng hơn 119.500 tin, bài, chương trình liên quan đến nội dung Xuân – Tết. Trong đó, nhóm chủ đề mừng Đảng, mừng Xuân, củng cố niềm tin giữ vị trí nổi bật, được đặt trang trọng trên trang nhất các ấn phẩm báo in, trang chủ báo điện tử và các khung giờ phát sóng quan trọng.

Dòng thông tin mừng Đảng – mừng Xuân – mừng đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình, gắn với kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, được thể hiện với giọng điệu mới, gần dân hơn, giàu cảm xúc hơn nhưng cũng quyết liệt hơn. Các từ khóa như “niềm tin”, “ý chí”, “khát vọng”, “hành động” xuất hiện với tần suất cao, tạo nên không gian truyền thông sôi động, tích cực.

Đại biểu tham dự Hội nghị. Ảnh: TTXVN

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Phan Xuân Thủy nhấn mạnh kỷ nguyên phát triển mới của đất nước đã chính thức bắt đầu, với các mục tiêu chiến lược, hệ thống giải pháp và chương trình hành động cụ thể. Trong bối cảnh đó, nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền của báo chí cần có bước chuyển mới theo hướng chủ động, sáng tạo, thuyết phục, chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại, bảo đảm vai trò dẫn dắt và định hướng dư luận.

Năm 2026, các cơ quan báo chí được yêu cầu tập trung tuyên truyền các nghị quyết của Đảng; công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031; đồng thời đẩy mạnh thông tin về chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương, hướng tới mục tiêu tăng trưởng trên 10%/năm trong giai đoạn 2026–2030.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nhấn mạnh báo chí cần tiếp tục là lực lượng mở đường, dẫn đường và giữ đường cho dòng chảy thông tin tích cực; thông tin phải nhanh hơn, đa dạng hơn, sáng tạo và hiệu quả hơn, đồng thời tăng cường đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.