Hội nghị MICE toàn cầu 2026 mở rộng cơ hội kết nối cho doanh nghiệp Việt Nam

Hội nghị MICE toàn cầu 2026 tại Moscow dự kiến quy tụ hơn 200 khách mua, mở rộng cơ hội kết nối, xúc tiến thương mại và tiếp cận thị trường BRICS, Nam bán cầu cho doanh nghiệp Việt Nam.

Hội nghị MICE toàn cầu 2026 hứa hẹn sẽ tiếp tục mở rộng tầm ảnh hưởng trên quy mô toàn cầu. Ảnh: BTC

Hội nghị thượng đỉnh Du lịch kết hợp Sự kiện và Kinh doanh (MICE) toàn cầu lần thứ tư sẽ được tổ chức tại Moscow trong hai ngày 16-17/12/2026, tiếp tục tạo không gian kết nối giữa các doanh nghiệp, hiệp hội, đơn vị tổ chức sự kiện, công ty lữ hành và nhà cung cấp dịch vụ MICE quốc tế.

Sự kiện được tổ chức lần đầu vào năm 2023 và từng bước mở rộng quy mô, hướng tới trở thành một nền tảng đối thoại, xúc tiến thương mại và hợp tác chuyên ngành. Hội nghị quy tụ đại diện các doanh nghiệp, cơ quan quản lý du lịch, nhà tổ chức sự kiện và chuyên gia đến từ các quốc gia BRICS, Nam bán cầu cùng nhiều thị trường quốc tế.

KẾT NỐI TRỰC TIẾP VỚI HƠN 200 KHÁCH MUA QUỐC TẾ

Năm 2025, hội nghị thu hút hơn 2.500 khách thương mại đến từ 37 quốc gia, với hơn 130 đơn vị triển lãm giới thiệu các điểm đến và sản phẩm MICE. Hơn 200 khách mua chủ chốt đã tham gia các hoạt động giao thương, tạo ra trên 8.000 cuộc gặp B2B.

Theo ban tổ chức, khoảng 80% người tham dự đánh giá tích cực về chất lượng kết nối kinh doanh tại sự kiện. Kết quả này là cơ sở để hội nghị năm 2026 tiếp tục mở rộng thành phần tham dự và tăng cường các hoạt động kết nối trực tiếp giữa bên mua và bên cung cấp dịch vụ.

Đối với các doanh nghiệp Việt Nam, hội nghị có thể tạo thêm cơ hội tiếp cận khách hàng, đối tác và nhà cung cấp tại các thị trường mới nổi. Đây cũng là dịp để các đơn vị lữ hành, doanh nghiệp tổ chức sự kiện, khách sạn và nhà cung cấp dịch vụ giới thiệu năng lực, tìm kiếm đối tác và mở rộng mạng lưới kinh doanh quốc tế.

Các phiên đàm phán B2B tại Hội nghị được tối ưu hóa nhằm chuyển đổi trực tiếp thành các hợp đồng kinh tế và cơ hội hợp tác ngay lập tức. Ảnh: BTC

Một trong những nội dung trọng tâm của Hội nghị MICE toàn cầu 2026 là chương trình dành cho khách mua chủ chốt. Sự kiện dự kiến đón hơn 200 đại diện các doanh nghiệp và tổ chức chuyên nghiệp đến từ Trung Quốc, Ấn Độ, Đông Nam Á, Trung Đông, Mỹ Latinh, châu Phi và Cộng đồng các quốc gia độc lập (CIS).

Khoảng 70% khách tham dự hội nghị là lãnh đạo doanh nghiệp, nhà quản lý cấp cao hoặc người trực tiếp tham gia quá trình ra quyết định. Vì vậy, các phiên làm việc B2B được thiết kế nhằm hỗ trợ doanh nghiệp trao đổi nhu cầu, giới thiệu sản phẩm và thúc đẩy các thỏa thuận hợp tác cụ thể.

Thông qua chương trình này, đại diện Việt Nam có thể gặp gỡ trực tiếp các nhà cung cấp, đơn vị tổ chức và khách hàng MICE quốc tế. Hoạt động kết nối cũng giúp doanh nghiệp cập nhật nhu cầu của từng thị trường, đánh giá khả năng hợp tác và xác định các sản phẩm phù hợp với từng nhóm khách.

Khu vực triển lãm tại hội nghị sẽ dành không gian cho các điểm đến, doanh nghiệp lữ hành, khách sạn, đơn vị tổ chức sự kiện và thương hiệu trong lĩnh vực du lịch giới thiệu sản phẩm, dịch vụ. Đây là kênh để doanh nghiệp Việt Nam quảng bá khả năng tổ chức hội nghị, sự kiện, chương trình khen thưởng và du lịch kết hợp kinh doanh.

Bên cạnh các hoạt động giao thương, hội nghị còn xây dựng chương trình thảo luận chuyên ngành với chủ đề “Kiến giải thành công trong ngành MICE: Từ ý tưởng, công cụ đến kết quả thực tiễn”.

Nội dung chương trình tập trung vào các mô hình vận hành, kinh nghiệm triển khai dự án và những giải pháp có thể áp dụng trong hoạt động kinh doanh. Các chuyên gia dự kiến trao đổi về tự động hóa quy trình, ứng dụng công nghệ trong ra quyết định, đánh giá hiệu quả tài chính, chiến lược tiếp cận thị trường và xây dựng quan hệ hợp tác dài hạn.

TĂNG CƯỜNG HỢP TÁC DU LỊCH GIỮA MOSCOW VÀ VIỆT NAM

Theo bà Anastasia Popova, Phó Giám đốc thứ nhất phụ trách Phát triển Du lịch Thương mại thuộc Văn phòng Dự án Phát triển Du lịch và Khách sạn Moscow, hội nghị đang mở rộng quy mô khách mời nhằm tăng kết nối giữa các chuyên gia và doanh nghiệp quốc tế.

Bà cho rằng các doanh nghiệp Việt Nam có thể sử dụng sự kiện để giới thiệu sản phẩm, mở rộng mạng lưới kinh doanh, tìm kiếm đối tác và tìm hiểu khả năng phát triển các chương trình MICE tại Moscow.

Thông tin chi tiết và cổng đăng ký tham dự MGMC 2026 hiện đã được mở trên trang web chính thức của sự kiện. Ảnh: BTC

Việt Nam được Moscow xác định là một trong những thị trường dài hạn quan trọng tại châu Á. Năm 2025, thành phố đón 42.200 lượt khách từ Việt Nam, tăng 17% so với năm 2024. Tỷ trọng khách Việt Nam trong tổng lượng khách từ khu vực châu Á - Thái Bình Dương đến Moscow cũng tiếp tục tăng.

Trong hai năm 2024 và 2025, Ủy ban Du lịch Thành phố Moscow đã tổ chức các chương trình xúc tiến thương mại tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. Trong khuôn khổ các chương trình, doanh nghiệp Moscow giới thiệu sản phẩm du lịch, dịch vụ lưu trú, điểm đến và trao đổi trực tiếp với các đối tác Việt Nam.

Tháng 5/2025, sáu đại diện đến từ các công ty lữ hành Việt Nam đã tham gia chuyến khảo sát tại Moscow. Đoàn tìm hiểu các điểm đến, sản phẩm du lịch và gặp gỡ hơn 40 đại diện thuộc ngành du lịch thành phố.

Các hoạt động xúc tiến, khảo sát và kết nối doanh nghiệp đang tạo nền tảng cho việc xây dựng thêm các sản phẩm du lịch giữa hai thị trường. Đối với lĩnh vực MICE, sự hợp tác có thể được mở rộng thông qua các chương trình hội nghị, hội thảo, khen thưởng doanh nghiệp và sự kiện kết hợp trải nghiệm điểm đến.

Việc tham dự Hội nghị MICE toàn cầu 2026 vì vậy không chỉ giúp doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận hệ sinh thái dịch vụ tại Moscow, mà còn mở ra khả năng kết nối với đối tác đến từ BRICS, Nam bán cầu và các thị trường đang gia tăng nhu cầu đối với sản phẩm du lịch kết hợp kinh doanh.

Thông qua các phiên B2B, khu vực triển lãm và chương trình thảo luận chuyên ngành, doanh nghiệp có thể đánh giá nhu cầu thị trường, xác lập quan hệ đối tác và tìm kiếm cơ hội tham gia chuỗi cung ứng dịch vụ MICE quốc tế.