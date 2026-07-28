Dòng tiền nội ngoại cùng bắt đáy mạnh, cổ phiếu chứng khoán bùng nổ

Thêm một nhịp ép ngắn nữa xuất hiện trong phiên sáng nay, VN-Index có lúc giảm gần 18 điểm (-1,07%). Tuy nhiên dòng tiền vào bắt đáy “lộ liễu” nhanh chóng kéo hồi với thanh khoản tăng 69% so với sáng hôm qua. Khối ngoại cũng mua ròng gần 443 tỷ đồng.

Sắc xanh phủ kín nhóm cổ phiếu thanh khoản cao nhất thị trường sáng nay.

VN-Index chốt phiên sáng đã đảo chiều thành công, tăng 0,26% tương đương +4,39 điểm. Chỉ số chạm đáy ngay ít phút sau khi mở cửa và tạo đáy thứ hai cao hơn lúc 10h07 và nhịp hồi vượt tham chiếu từ khoảng 10h50.

Diễn biến độ rộng cho thấy nhóm blue-chips dẫn dắt trước và các cổ phiếu theo sau một nhịp. Lúc 9h30 sàn HoSE mới có 49 mã tăng/200 mã giảm, ở đáy thứ hai của chỉ số, có 76 mã tăng/207 mã giảm. Tới lúc VN-Index bắt đầu xanh, có 111 mã tăng/185 mã giảm và kết phiên sáng là 139 mã tăng/165 mã giảm. Như vậy độ rộng lan tỏa có chậm hơn, do cổ phiếu vẫn cần thời gian để vượt qua vùng đỏ.

Nhóm blue-chips dĩ nhiên vẫn là động lực quan trọng nhất. VIC dao động trùng khớp với các đáy của VN-Index, VHM tạo đáy sâu nhất lúc 10h07 tương đương đáy thứ hai của chỉ số. Các cổ phiếu ngân hàng lớn nhất như VCB, BID, CTG, TCB cũng tương tự. Đến cuối phiên sáng VIC đã lùi về tham chiếu thành công tương đương phục hồi tới 1,81% so với giá thấp nhất. VHM phục hồi 1,78% đảo chiều thành tăng 0,15%; VCB hồi 1,5% thành tăng 0,19%; BID hồi 2,33% thành tăng 1,3%; CTG hồi 1,76% thành tăng 0,52%; TCB hồi 1,98% thành tăng 0,35%.

Rổ VN30 kết phiên sáng ghi nhận 19 mã tăng và 6 mã giảm, chỉ số đại diện tăng 0,47%. Toàn bộ 30 mã đã thoát đáy với biên độ khác nhau, trong đó 25 mã phục hồi từ 1% trở lên, đặc biệt 10 mã phục hồi vượt 2% so với đáy. VN-Index mới tăng nhẹ so với tham chiếu là do các trụ chưa bứt phá.

Dẫn dắt về biên độ hiện là cá cổ phiếu tầm trung. Rổ VN30 có SSI tăng 3,41%, HPG tăng 2,21%, BSR tăng 1,9%, MWG tăng 1,74%, GVR tăng 1,54%, TPB tăng 1,44%. Thanh khoản nhóm blue-chips tuy có tăng 57,4% so với sáng hôm qua nhưng là tăng với mặt bằng rất thấp. Giá trị tuyệt đối đạt 3.927 tỷ đồng vẫn là thấp hơn mức trung bình các phiên sáng tuần trước khoảng 10%.

Diễn biến VN-Index sáng nay.

Với phần còn lại của thị trường, nhóm vốn hóa vừa và nhỏ cũng khá mạnh. Cổ phiếu chứng khoán đang gây chú ý với biên độ phục hồi mạnh mẽ và rất nhiều mã đang tăng giá khỏe. SSI là đại diện duy nhất của rổ VN30 cũng đã phục hồi ấn tượng 4,84% so với giá thấp nhất đầu ngày. VCI đảo chiều đột biến 8,54% và vọt lên kịch trần. VIX đảo chiều khoảng 6,49% thành tăng 4,68% so với tham chiếu. VND đảo chiều 7,05% thành tăng 3,91%.... Về thanh khoản, VIX đang đứng thứ hai thị trường với 420,4 tỷ đồng, SSI ngay kế tiếp với 397,2 tỷ, VCI thứ 9 với 201,9 tỷ, VND cũng lọt Top 15 với 148,5 tỷ đồng… Toàn nhóm chứng khoán đang có 22 cổ phiếu tăng từ 1% trở lên, trong đó 20 mã tăng vượt 2%.

Ngoài nhóm chứng khoán, khá nhiều cổ phiếu khác tăng giá mạnh với thanh khoản tốt. Trong 139 cổ phiếu xanh của VN-Index có 81 mã tăng hơn 1%, trong đó một nửa đạt thanh khoản từ 10 tỷ đồng trở lên. PNJ kịch trần sang phiên thứ hai liên tiếp với thanh khoản cao 255,3 tỷ đồng. GEX tăng 2,96%, DIG tăng 3,2%, VSC tăng 1,57%, CII tăng 2,37%, KDH tăng 3,96%, DXG tăng 2,31%... là các cổ phiếu tầm trung giao dịch sôi động.

Ở phía giảm, vẫn có 84 cổ phiếu đang giảm quá 1% nhưng phần lớn cạn thanh khoản. Chỉ 13 cổ phiếu trong nhóm này xuất hiện giao dịch trên 10 tỷ đồng. VPB giảm 1,02% với 151,9 tỷ, HDB giảm 1,58% với 146,5 tỷ là hai cổ phiếu duy nhất giao dịch nhiều. Cả hai mã này thuộc VN30 và cũng đã hồi khá mạnh: VPB hồi 1,46% so với đáy và HDB hồi 1,84%. PHR, FRT, NT2, MCH, BVB… là các cổ phiếu khác giao dịch nhỉnh hơn mặt bằng chung.

Một diễn biến khá bất ngờ sáng nay là nhà đầu tư nước ngoài cũng tham gia bắt đáy. Khối này tăng mua gấp 2,6 lần so với sáng hôm qua trên HoSE, đạt 1.424,7 tỷ đồng, cao nhất kể từ đầu tháng 5/2026. Giá trị mua ròng đạt 442,7 tỷ, thậm chí PNJ cũng được mua ròng 68,3 tỷ đồng. Các mã khác đáng chú ý là HPG +151 tỷ, VNM +74,3 tỷ, SHB +42,1 tỷ, KDH +37,8 tỷ, VCI +33,1 tỷ. Phía bán ròng có VPB -33,6 tỷ, TCB -32,3 tỷ, NVL -25,3 tỷ, HDB -24,1 tỷ.

VN-Index từ chỗ rơi sâu về sát 1650 điểm đã quay đầu đi lên với thanh khoản khớp lệnh sàn này tăng vọt 69% so với sáng hôm qua cho thấy dòng tiền bắt đáy đang hoạt động khá tốt. Việc khối ngoại cũng tham gia là một hỗ trợ tâm lý tích cực. Với quán tính phục hồi khá sớm, thị trường hứa hẹn một phiên chiều sôi động hơn.