"Taste Europe!" mang "tinh hoa" ẩm thực châu Âu đến Vietfood & Beverage 2026

Không chỉ mang đến một hành trình đánh thức vị giác với các sản phẩm thực phẩm thượng hạng, chương trình "Taste Europe!" tại Vietfood & Beverage 2026 còn là nhịp cầu kết nối mạnh mẽ các doanh nghiệp thực phẩm châu Âu với thị trường Việt Nam…

Từ ngày 6 đến 8/8/2026, tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), TP. Hồ Chí Minh chương trình "Taste Europe!" sẽ chính thức góp mặt tại Hội chợ Triển lãm đến Vietfood & Beverage 2026 tại gian hàng C09, sảnh A1. Sự kiện hứa hẹn mang đến một không gian đậm chất châu Âu thông qua chuỗi hoạt động trình diễn ẩm thực đặc sắc, trải nghiệm sản phẩm và các phiên kết nối doanh nghiệp (B2B) đầy tiềm năng.

Thực phẩm châu Âu vốn nổi tiếng toàn cầu nhờ sự giao thoa tinh tế giữa di sản truyền thống và công nghệ sản xuất hiện đại. Tại không gian của "Taste Europe!", khách tham quan sẽ có cơ hội tìm hiểu sâu hơn về quy trình tạo ra những sản phẩm thượng hạng này. Đằng sau mỗi sản phẩm là một chuỗi cung ứng tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn chất lượng và an toàn thực phẩm khắt khe bậc nhất của Liên minh châu Âu (EU) như HACCP, GMP, GHP, GAP và ISO. Mọi khâu từ vùng trồng, trang trại đến bàn ăn đều được kiểm soát gắt gao nhằm mang lại sự an tâm tuyệt đối cho người tiêu dùng.

Để những tiêu chuẩn này không chỉ nằm trên giấy, "Taste Europe!" sẽ biến gian hàng thành một căn bếp mở đầy sống động. Trong suốt ba ngày diễn ra triển lãm, các đầu bếp danh tiếng đến từ châu Âu sẽ trực tiếp trình diễn nghệ thuật chế biến món ăn từ thịt bò, thịt heo và táo châu Âu.

Điểm nhấn của các buổi trình diễn là sự sáng tạo trong việc sử dụng táo – một loại trái cây đặc trưng để làm bật lên vị ngọt mềm, đậm đà của các món thịt. Không chỉ mang đến trải nghiệm thị giác và vị giác ấn tượng, các đầu bếp còn chia sẻ những công thức tiện ích, giúp khách tham quan dễ dàng ứng dụng vào bữa cơm gia đình hay chuẩn bị những phần ăn dinh dưỡng cho nhịp sống hiện đại.

Sự hiện diện của "Taste Europe!" tại đến Vietfood & Beverage 2026 là thành quả hợp tác chiến lược giữa Hiệp hội Những người làm nghề Giết mổ và Chế biến Thịt Ba Lan cùng Hiệp hội Quốc gia các Nhóm Sản xuất Rau củ quả Ba Lan. Chương trình được Liên minh châu Âu đồng tài trợ trong khuôn khổ Chính sách Nông nghiệp Chung (CAP).

Sau chặng đường ghi dấu ấn thành công tại Nhật Bản và Singapore, Việt Nam là điểm đến đánh dấu giai đoạn cuối cùng khép lại chiến dịch quảng bá quy mô kéo dài ba năm của "Taste Europe!" tại thị trường châu Á.

Vượt ra ngoài khuôn khổ của một sự kiện quảng bá tiêu dùng, "Taste Europe!" đặc biệt chú trọng kiến tạo không gian kết nối giao thương (B2B). Xuyên suốt triển lãm, các đại diện chương trình sẽ túc trực để cung cấp thông tin chuyên sâu về nguồn gốc, quy trình sản xuất và phương pháp chế biến các sản phẩm thực phẩm châu Âu (đặc biệt là các sản phẩm đến từ Ba Lan).

Đây là cơ hội dành cho các nhà nhập khẩu, nhà phân phối và đối tác thương mại Việt Nam gặp gỡ trực tiếp, tìm kiếm nguồn cung chất lượng cao và thiết lập mối quan hệ hợp tác bền vững với các doanh nghiệp thực phẩm hàng đầu châu Âu.

Thông qua sự kiện lần này, "Taste Europe!" kỳ vọng không chỉ lan tỏa hương vị đặc trưng và tiêu chuẩn an toàn vượt trội của thực phẩm EU, mà còn góp phần thúc đẩy kim ngạch thương mại song phương trong lĩnh vực nông nghiệp, thực phẩm giữa châu Âu và Việt Nam.