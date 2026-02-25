Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 79-NQ/TW và Nghị quyết số 80-NQ/TW

Sáng 25/2, tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 79-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.

Đây là Hội nghị rất quan trọng, được tổ chức bằng hình thức trực tiếp tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, kết hợp với hình thức trực tuyến tới 27.284 điểm cầu ở Trung ương, các tỉnh, thành phố, xã, phường, đặc khu, tổ chức đảng trong quân đội, công an và doanh nghiệp, với hơn 2 triệu đại biểu tham dự; đồng thời, được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 của Đài Truyền hình Việt Nam; phát thanh trực tiếp trên kênh Thời sự VOV1 và VOV Giao thông của Đài Tiếng nói Việt Nam và trên các nền tảng số.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự và chỉ đạo Hội nghị. Cùng dự Hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Chủ tịch nước Lương Cường; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang (dự tại điểm cầu Tây Ninh); Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú.

Cùng dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng dự tại điểm cầu Trung ương và các điểm cầu trong cả nước; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương, Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy Quốc hội, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc các đoàn thể Trung ương; lãnh đạo cấp cục, vụ và tương đương thuộc các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ở Trung ương, Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương; Chủ tịch Hội đồng thành viên/Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc các tập đoàn, tổng công ty nhà nước, ngân hàng nhà nước; lãnh đạo các Ban chiến lược, đầu tư, tài chính, tín dụng, phát triển doanh nghiệp; các đồng chí cấp trưởng cục, vụ, viện, nhà hát thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; các nghệ sỹ nhân dân thuộc lĩnh vực điện ảnh, sân khấu, múa, âm nhạc, phát thanh truyền hình; lãnh đạo Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam; các tác giả được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng nhà nước về văn học, nghệ thuật; các nhà nghiên cứu văn hóa, nghệ thuật.

Tại điểm cầu các tỉnh ủy, thành ủy, các cơ quan, tổ chức đảng, có các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư; Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh, thành ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, lãnh đạo các ban, sở, ngành, đoàn thể của các tỉnh, thành phố, cùng toàn thể lãnh đạo, đảng viên tại các xã, phường, đặc khu và tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn; lãnh đạo chi nhánh, đơn vị thành viên của các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng nhà nước đóng trên địa bàn; lãnh đạo các đơn vị nghệ thuật, nghệ sỹ nhân dân, nghệ sỹ ưu tú, tác giả được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng nhà nước về văn học, nghệ thuật.

Theo chương trình, tại Hội nghị, các đại biểu nghe Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết thông tin chuyên đề "Nội dung trọng tâm, cốt lõi của Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam"; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị thông tin chuyên đề "Nội dung trọng tâm, cốt lõi của Nghị quyết số 79-NQ/TW ngày 6/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế Nhà nước"; Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình thông tin chuyên đề "Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 79-NQ/TW và Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị".

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo quan trọng tại Hội nghị.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư.