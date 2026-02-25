Thứ Tư, 25/02/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Tiêu điểm

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 79-NQ/TW và Nghị quyết số 80-NQ/TW

Hà Lê

25/02/2026, 09:28

Sáng 25/2, tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 79-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.

Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: TTXVN
Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: TTXVN

Đây là Hội nghị rất quan trọng, được tổ chức bằng hình thức trực tiếp tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, kết hợp với hình thức trực tuyến tới 27.284 điểm cầu ở Trung ương, các tỉnh, thành phố, xã, phường, đặc khu, tổ chức đảng trong quân đội, công an và doanh nghiệp, với hơn 2 triệu đại biểu tham dự; đồng thời, được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 của Đài Truyền hình Việt Nam; phát thanh trực tiếp trên kênh Thời sự VOV1 và VOV Giao thông của Đài Tiếng nói Việt Nam và trên các nền tảng số.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự và chỉ đạo Hội nghị. Cùng dự Hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Chủ tịch nước Lương Cường; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang (dự tại điểm cầu Tây Ninh); Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú.

Cùng dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng dự tại điểm cầu Trung ương và các điểm cầu trong cả nước; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương, Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy Quốc hội, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc các đoàn thể Trung ương; lãnh đạo cấp cục, vụ và tương đương thuộc các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ở Trung ương, Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương; Chủ tịch Hội đồng thành viên/Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc các tập đoàn, tổng công ty nhà nước, ngân hàng nhà nước; lãnh đạo các Ban chiến lược, đầu tư, tài chính, tín dụng, phát triển doanh nghiệp; các đồng chí cấp trưởng cục, vụ, viện, nhà hát thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; các nghệ sỹ nhân dân thuộc lĩnh vực điện ảnh, sân khấu, múa, âm nhạc, phát thanh truyền hình; lãnh đạo Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam; các tác giả được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng nhà nước về văn học, nghệ thuật; các nhà nghiên cứu văn hóa, nghệ thuật.

Tại điểm cầu các tỉnh ủy, thành ủy, các cơ quan, tổ chức đảng, có các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư; Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh, thành ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, lãnh đạo các ban, sở, ngành, đoàn thể của các tỉnh, thành phố, cùng toàn thể lãnh đạo, đảng viên tại các xã, phường, đặc khu và tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn; lãnh đạo chi nhánh, đơn vị thành viên của các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng nhà nước đóng trên địa bàn; lãnh đạo các đơn vị nghệ thuật, nghệ sỹ nhân dân, nghệ sỹ ưu tú, tác giả được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng nhà nước về văn học, nghệ thuật.

Theo chương trình, tại Hội nghị, các đại biểu nghe Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết thông tin chuyên đề "Nội dung trọng tâm, cốt lõi của Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam"; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị thông tin chuyên đề "Nội dung trọng tâm, cốt lõi của Nghị quyết số 79-NQ/TW ngày 6/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế Nhà nước"; Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình thông tin chuyên đề "Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 79-NQ/TW và Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị".

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo quan trọng tại Hội nghị.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư.

Từ khóa:

Chương trình hành động Nghị quyết số 80-NQ/TW

Đọc thêm

Kinh tế nhà nước trong kỷ nguyên mới: Xác lập đầy đủ nội hàm, nâng tầm vai trò dẫn dắt

Kinh tế nhà nước trong kỷ nguyên mới: Xác lập đầy đủ nội hàm, nâng tầm vai trò dẫn dắt

Nghị quyết số 79-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước lần đầu tiên xác lập đầy đủ, có hệ thống nội hàm của khu vực kinh tế nhà nước, làm rõ vị trí, vai trò và phạm vi, đồng thời đề ra quan điểm, mục tiêu và giải pháp nhằm phát huy vai trò chủ đạo, dẫn dắt phát triển trong kỷ nguyên mới.

Văn hóa là một

Văn hóa là một "trụ cột" và là "hệ điều tiết" cho phát triển nhanh và bền vững đất nước

Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam, nhấn mạnh yêu cầu đặt văn hóa, con người ở vị trí nền tảng, trụ cột và động lực nội sinh của phát triển bền vững đất nước.

Rà soát toàn diện, bảo đảm Luật Thủ đô (sửa đổi) thực sự khả thi

Rà soát toàn diện, bảo đảm Luật Thủ đô (sửa đổi) thực sự khả thi

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu Bộ Tư pháp và các bộ, ngành tiếp tục rà soát toàn diện dự án Luật Thủ đô (sửa đổi), tiếp thu đầy đủ ý kiến góp ý, bảo đảm quy định rõ ràng, thống nhất; khi ban hành phải thực sự khả thi, tạo cơ sở pháp lý đủ mạnh để Thủ đô Hà Nội bứt phá phát triển.

Khẩn trương hoàn thành thể chế hóa các nội dung trọng tâm, cốt lõi của Văn kiện Đại hội XIV

Khẩn trương hoàn thành thể chế hóa các nội dung trọng tâm, cốt lõi của Văn kiện Đại hội XIV

Ngày 24/2/2026, Văn phòng Trung ương Đảng ban hành Công văn số 539-CV/VPTW thông báo Kết luận của Ban Bí thư về tình hình tổ chức Tết Bính Ngọ 2026, trên cơ sở xem xét Báo cáo số 28-BC/VPTW của Văn phòng Trung ương Đảng.

Rà soát toàn diện, sẵn sàng cho đợt kiểm tra của EC về IUU

Rà soát toàn diện, sẵn sàng cho đợt kiểm tra của EC về IUU

Sự thống nhất trong chỉ đạo, liên tục trong thực hiện và rõ ràng về trách nhiệm được coi là yếu tố then chốt để tạo chuyển biến thực chất, hướng tới mục tiêu sớm gỡ bỏ “thẻ vàng” IUU, khẳng định cam kết mạnh mẽ của Việt Nam trong phát triển nghề cá có trách nhiệm và bền vững...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định gồm: Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 32; Thành phố Hồ Chí Minh có 13 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 38; Hải Phòng có 7 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 19...

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Xây dựng “phòng tuyến kép” cho không gian số

eMagazine

Xây dựng “phòng tuyến kép” cho không gian số

Việt Nam đang hướng tới mô hình tăng trưởng mới “Đổi mới 2”

eMagazine

Việt Nam đang hướng tới mô hình tăng trưởng mới “Đổi mới 2”

Khu công nghiệp bước vào kỷ nguyên mới

eMagazine

Khu công nghiệp bước vào kỷ nguyên mới

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Hơn 3.100 Trung tâm hành chính công cấp xã đã hoạt động ổn định, hiệu quả

Dân sinh

2

Văn hóa là một "trụ cột" và là "hệ điều tiết" cho phát triển nhanh và bền vững đất nước

Tiêu điểm

3

Rivea Residences: Tâm điểm đón sóng tăng trưởng phía Nam Hà Nội

Bất động sản

4

Starlink Services Việt Nam bổ nhiệm Tổng giám đốc 9X người Việt

Kinh tế số

5

Nhật Bản kêu gọi Mỹ đảm bảo thỏa thuận thương mại đã ký

Thế giới

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy