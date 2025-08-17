Thứ Hai, 18/08/2025

Trang chủ Đầu tư

Hơn 40.000 tỷ đồng đầu tư hạ tầng chiến lược tại Quảng Trị giai đoạn mới

Nguyễn Thuấn

17/08/2025, 14:33

UBND tỉnh Quảng Trị vừa có tờ trình gửi HĐND tỉnh về kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2026 - 2030, với tổng số vốn dự kiến hơn 40,3 nghìn tỷ đồng, gấp hơn 2,5 lần so với giai đoạn trước.

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Theo tờ trình, tổng kế hoạch đầu tư công trung hạn từ nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 của Quảng Trị (sau hợp nhất) là hơn 16,4 nghìn tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách trong nước hơn 12,4 nghìn tỷ đồng; vốn nước ngoài (ODA) gần 4 nghìn tỷ đồng.

Từ nguồn lực này, tỉnh đã tập trung triển khai nhiều dự án then chốt. Hàng loạt công trình giao thông động lực, các tuyến đường kết nối liên vùng được đầu tư, góp phần hoàn thiện hạ tầng và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội.

Ngoài ra, Quảng Trị cũng đã đầu tư xây dựng các công trình kè sông, kè biển ở những khu vực xung yếu, có nguy cơ sạt lở cao; triển khai trồng mới, bảo vệ và phát triển rừng; đồng thời đầu tư hạ tầng phục vụ bảo tồn, chăm sóc rừng.

Trong lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ, hạ tầng thiết yếu của các khu công nghiệp, khu kinh tế được chú trọng, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút nhà đầu tư. Cùng với đó, tỉnh đã đầu tư xây mới, nâng cấp, mua sắm trang thiết bị cho ngành y tế; tu bổ, tôn tạo, bảo tồn các di tích lịch sử; phát triển hạ tầng công nghệ thông tin, thúc đẩy chuyển đổi số trên địa bàn.

Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công trung hạn của Quảng Trị giai đoạn 2021-2025 đạt trên 90% mỗi năm, được đánh giá là mức cao, thể hiện nỗ lực quyết liệt trong công tác chỉ đạo, điều hành.

Bước vào giai đoạn 2026-2030, trên cơ sở quy định pháp luật và nhu cầu phát triển thực tiễn, UBND tỉnh Quảng Trị trình HĐND thông qua kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách Trung ương hơn 40,3 nghìn tỷ đồng. Trong đó, vốn trong nước chiếm hơn 36,6 nghìn tỷ đồng; vốn nước ngoài (ODA) hơn 3,6 nghìn tỷ đồng.

Nguồn vốn này sẽ được ưu tiên triển khai những nhiệm vụ, dự án quan trọng, có tính chiến lược, nhằm hoàn thiện cơ sở hạ tầng đồng bộ, hiện đại, tạo nền tảng phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững.

Theo dự kiến phân bổ, Sở Xây dựng được bố trí nguồn lực lớn nhất với hơn 11,5 nghìn tỷ đồng, tập trung cho các dự án hạ tầng đô thị, giao thông, thủy lợi và xây dựng công trình trọng điểm. Sở Nông nghiệp và Môi trường được phân bổ hơn 3,2 nghìn tỷ đồng để triển khai các dự án bảo vệ môi trường, phát triển nông nghiệp xanh, phòng chống thiên tai và thích ứng biến đổi khí hậu.

Trong lĩnh vực giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo dự kiến nhận hơn 1,8 nghìn tỷ đồng để đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất trường lớp, phục vụ đổi mới chương trình giáo dục phổ thông. Ngành y tế được phân bổ hơn 1 nghìn tỷ đồng cho xây dựng, cải tạo bệnh viện, trung tâm y tế và mua sắm trang thiết bị y tế hiện đại. Sở Khoa học và Công nghệ cũng được bố trí 1 nghìn tỷ đồng để đầu tư hạ tầng nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

UBND tỉnh Quảng Trị nhấn mạnh, việc xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 nhằm huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực ngân sách Trung ương, đồng thời định hướng phát triển đồng bộ hạ tầng, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân trong thời kỳ mới.

hạ tầng chiến lược quảng trị Vneconomy vốn đầu tư công

Doanh nghiệp tư nhân phải thay đổi tư duy

Doanh nghiệp tư nhân phải thay đổi tư duy

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn cho rằng đang tồn tại một khoảng cách khá lớn giữa một bộ máy chính quyền đang đổi mới tư duy và một khu vực doanh nghiệp tư nhân vẫn còn loay hoay trong lối mòn cũ…

Luồng Cái Mép: Tăng tốc thi công mở rộng, hoàn thành trong quý 4-2025

Luồng Cái Mép: Tăng tốc thi công mở rộng, hoàn thành trong quý 4-2025

Gói thầu thi công nạo vét và vận chuyển chất nạo vét đi đổ, thuộc dự án đầu tư xây dựng nâng cấp tuyến luồng Cái Mép - Thị Vải, đang được đẩy nhanh tiến độ thi công để kịp hoàn thành trong quý 4-2025.

Sau ngày 19/8, xe nào được lưu thông qua cầu Nhơn Trạch?

Sau ngày 19/8, xe nào được lưu thông qua cầu Nhơn Trạch?

Dự án thành phần 1A (đoạn Tân Vạn - cầu Nhơn Trạch) thuộc Vành đai 3 TP.HCM sẽ khánh thành ngày 19/8 và khai thác từ 20/8. Phương án phân luồng giao thông sẽ chia thành 2 giai đoạn…

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 33-2025

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 33-2025

Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 33-2025 phát hành ngày 18/08/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...

Ninh Bình sắp khánh thành 3 dự án gần 9.000 tỷ đồng

Ninh Bình sắp khánh thành 3 dự án gần 9.000 tỷ đồng

Ba công trình giao thông và sản xuất quy mô lớn sắp được khánh thành tại Ninh Bình sẽ góp phần tạo bước đột phá về kết nối vùng, phát triển kinh tế và nâng cao năng lực sản xuất cho khu vực đồng bằng sông Hồng…

Multimedia

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 7/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 7/2025

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 33-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 33-2025

[Phóng sự ảnh] Triệu người dân “Cùng Việt Nam tiến bước”

Multimedia

[Phóng sự ảnh] Triệu người dân “Cùng Việt Nam tiến bước”

1

Quảng trường Hàm Rồng (Thanh Hóa) thành đường đua quốc gia

Tiêu & Dùng

2

Nguyên nhân khiến hàng chục nghìn viên chức xin nghỉ việc

Dân sinh

3

Sức ép nặng dần, VN-Index mất sạch điểm tăng, cầu bắt đáy đang chống đỡ

Chứng khoán

4

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 7/2025

Đầu tư

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: