Hơn 40.000 tỷ đồng đầu tư hạ tầng chiến lược tại Quảng Trị giai đoạn mới

UBND tỉnh Quảng Trị vừa có tờ trình gửi HĐND tỉnh về kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2026 - 2030, với tổng số vốn dự kiến hơn 40,3 nghìn tỷ đồng, gấp hơn 2,5 lần so với giai đoạn trước.

Theo tờ trình, tổng kế hoạch đầu tư công trung hạn từ nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 của Quảng Trị (sau hợp nhất) là hơn 16,4 nghìn tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách trong nước hơn 12,4 nghìn tỷ đồng; vốn nước ngoài (ODA) gần 4 nghìn tỷ đồng.

Từ nguồn lực này, tỉnh đã tập trung triển khai nhiều dự án then chốt. Hàng loạt công trình giao thông động lực, các tuyến đường kết nối liên vùng được đầu tư, góp phần hoàn thiện hạ tầng và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội.

Ngoài ra, Quảng Trị cũng đã đầu tư xây dựng các công trình kè sông, kè biển ở những khu vực xung yếu, có nguy cơ sạt lở cao; triển khai trồng mới, bảo vệ và phát triển rừng; đồng thời đầu tư hạ tầng phục vụ bảo tồn, chăm sóc rừng.

Trong lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ, hạ tầng thiết yếu của các khu công nghiệp, khu kinh tế được chú trọng, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút nhà đầu tư. Cùng với đó, tỉnh đã đầu tư xây mới, nâng cấp, mua sắm trang thiết bị cho ngành y tế; tu bổ, tôn tạo, bảo tồn các di tích lịch sử; phát triển hạ tầng công nghệ thông tin, thúc đẩy chuyển đổi số trên địa bàn.

Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công trung hạn của Quảng Trị giai đoạn 2021-2025 đạt trên 90% mỗi năm, được đánh giá là mức cao, thể hiện nỗ lực quyết liệt trong công tác chỉ đạo, điều hành.

Bước vào giai đoạn 2026-2030, trên cơ sở quy định pháp luật và nhu cầu phát triển thực tiễn, UBND tỉnh Quảng Trị trình HĐND thông qua kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách Trung ương hơn 40,3 nghìn tỷ đồng. Trong đó, vốn trong nước chiếm hơn 36,6 nghìn tỷ đồng; vốn nước ngoài (ODA) hơn 3,6 nghìn tỷ đồng.

Nguồn vốn này sẽ được ưu tiên triển khai những nhiệm vụ, dự án quan trọng, có tính chiến lược, nhằm hoàn thiện cơ sở hạ tầng đồng bộ, hiện đại, tạo nền tảng phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững.

Theo dự kiến phân bổ, Sở Xây dựng được bố trí nguồn lực lớn nhất với hơn 11,5 nghìn tỷ đồng, tập trung cho các dự án hạ tầng đô thị, giao thông, thủy lợi và xây dựng công trình trọng điểm. Sở Nông nghiệp và Môi trường được phân bổ hơn 3,2 nghìn tỷ đồng để triển khai các dự án bảo vệ môi trường, phát triển nông nghiệp xanh, phòng chống thiên tai và thích ứng biến đổi khí hậu.

Trong lĩnh vực giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo dự kiến nhận hơn 1,8 nghìn tỷ đồng để đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất trường lớp, phục vụ đổi mới chương trình giáo dục phổ thông. Ngành y tế được phân bổ hơn 1 nghìn tỷ đồng cho xây dựng, cải tạo bệnh viện, trung tâm y tế và mua sắm trang thiết bị y tế hiện đại. Sở Khoa học và Công nghệ cũng được bố trí 1 nghìn tỷ đồng để đầu tư hạ tầng nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

UBND tỉnh Quảng Trị nhấn mạnh, việc xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 nhằm huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực ngân sách Trung ương, đồng thời định hướng phát triển đồng bộ hạ tầng, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân trong thời kỳ mới.