Đề xuất TP. Hồ Chí Minh làm đầu mối triển khai metro Thủ Thiêm - Long Thành

UBND TP. Hồ Chí Minh đề xuất Thành phố làm cơ quan có thẩm quyền triển khai dự án tuyến metro Thủ Thiêm – Long Thành theo hình thức PPP, với tổng mức đầu tư khoảng 84.750 tỷ đồng…

UBND TP. Hồ Chí Minh vừa có tờ trình HĐND Thành phố về thống nhất giao UBND Thành phố làm cơ quan có thẩm quyền thực hiện dự án tuyến đường sắt đô thị Thủ Thiêm - Long Thành. Dự án được thực hiện theo phương thức đối tác công tư (PPP), đi qua địa bàn Thành phố và tỉnh Đồng Nai.

Tuyến metro Thủ Thiêm - Long Thành có chiều dài 42 km, điểm đầu tại ga Thủ Thiêm (TP. Hồ Chí Minh) và điểm cuối tại ga Long Thành (Đồng Nai). Trên toàn tuyến dự kiến bố trí khoảng 20 ga cùng 1 depot phục vụ khai thác, vận hành. Thời gian thực hiện dự án dự kiến từ năm 2025 đến năm 2031.

Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 84.750 tỷ đồng. Trong đó, chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư toàn tuyến khoảng 5.504 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, sân bay Long Thành dự kiến đưa vào khai thác thương mại vào giữa năm 2026. Tuy nhiên, hiện nay hệ thống giao thông kết nối giữa sân bay Long Thành và trung tâm TP. Hồ Chí Minh vẫn còn hạn chế.

Do đó, việc kết nối giao thông giữa hai sân bay Tân Sơn Nhất và Long Thành được Ban chỉ đạo các công trình, dự án quan trọng quốc gia lĩnh vực đường sắt do Thủ tướng làm Trưởng ban xác định là dự án ưu tiên đầu tư trong giai đoạn hiện nay.

Dự án được xác định là phương án kết nối giao thông chiến lược giữa TP. Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Nai, góp phần tăng cường tính liên kết vùng và rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển của hành khách giữa hai địa phương.

Đặc biệt, tuyến đáp ứng được nhu cầu vận chuyển của các chuyên gia, nhà đầu tư nước ngoài khi tới làm việc tại Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh.

Bên cạnh đó, UBND Thành phố cho rằng việc sớm đầu tư, hoàn thiện hệ thống đường sắt đô thị không chỉ đáp ứng nhu cầu vận tải hành khách ngày càng tăng, góp phần giảm áp lực cho giao thông đường bộ vốn đang quá tải, mà còn mở ra dư địa phát triển mới cho Thành phố.

Thông qua đó, tạo điều kiện tái thiết không gian đô thị theo hướng bền vững, nâng cao chất lượng sống tại các khu vực có mật độ dân cư cao, đồng thời tạo nền tảng quan trọng để hiện thực hóa mục tiêu phát triển TP. Hồ Chí Minh trở thành trung tâm tài chính mang tầm khu vực và quốc tế.