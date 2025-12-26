Đề xuất TP. Hồ Chí Minh làm đầu mối triển khai metro Thủ Thiêm - Long Thành

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Sáu, 26/12/2025
Thanh Thủy
26/12/2025, 15:32
UBND TP. Hồ Chí Minh đề xuất Thành phố làm cơ quan có thẩm quyền triển khai dự án tuyến metro Thủ Thiêm – Long Thành theo hình thức PPP, với tổng mức đầu tư khoảng 84.750 tỷ đồng…
UBND TP. Hồ Chí Minh vừa có tờ trình HĐND Thành phố về thống nhất giao UBND Thành phố làm cơ quan có thẩm quyền thực hiện dự án tuyến đường sắt đô thị Thủ Thiêm - Long Thành. Dự án được thực hiện theo phương thức đối tác công tư (PPP), đi qua địa bàn Thành phố và tỉnh Đồng Nai.
Tuyến metro Thủ Thiêm - Long Thành có chiều dài 42 km, điểm đầu tại ga Thủ Thiêm (TP. Hồ Chí Minh) và điểm cuối tại ga Long Thành (Đồng Nai). Trên toàn tuyến dự kiến bố trí khoảng 20 ga cùng 1 depot phục vụ khai thác, vận hành. Thời gian thực hiện dự án dự kiến từ năm 2025 đến năm 2031.
Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 84.750 tỷ đồng. Trong đó, chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư toàn tuyến khoảng 5.504 tỷ đồng.
Theo kế hoạch, sân bay Long Thành dự kiến đưa vào khai thác thương mại vào giữa năm 2026. Tuy nhiên, hiện nay hệ thống giao thông kết nối giữa sân bay Long Thành và trung tâm TP. Hồ Chí Minh vẫn còn hạn chế.
Do đó, việc kết nối giao thông giữa hai sân bay Tân Sơn Nhất và Long Thành được Ban chỉ đạo các công trình, dự án quan trọng quốc gia lĩnh vực đường sắt do Thủ tướng làm Trưởng ban xác định là dự án ưu tiên đầu tư trong giai đoạn hiện nay.
Dự án được xác định là phương án kết nối giao thông chiến lược giữa TP. Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Nai, góp phần tăng cường tính liên kết vùng và rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển của hành khách giữa hai địa phương.
Đặc biệt, tuyến đáp ứng được nhu cầu vận chuyển của các chuyên gia, nhà đầu tư nước ngoài khi tới làm việc tại Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh.
Bên cạnh đó, UBND Thành phố cho rằng việc sớm đầu tư, hoàn thiện hệ thống đường sắt đô thị không chỉ đáp ứng nhu cầu vận tải hành khách ngày càng tăng, góp phần giảm áp lực cho giao thông đường bộ vốn đang quá tải, mà còn mở ra dư địa phát triển mới cho Thành phố.
Thông qua đó, tạo điều kiện tái thiết không gian đô thị theo hướng bền vững, nâng cao chất lượng sống tại các khu vực có mật độ dân cư cao, đồng thời tạo nền tảng quan trọng để hiện thực hóa mục tiêu phát triển TP. Hồ Chí Minh trở thành trung tâm tài chính mang tầm khu vực và quốc tế.
Nhiều tuyến cao tốc quan trọng dự kiến được mở rộng, đầu tư mới từ năm 2026, cùng với việc hoàn thiện hệ thống trạm dừng nghỉ phục vụ khai thác đồng bộ...
Để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026, ngành đường sắt sẽ tăng cường thêm các chuyến tàu và nối thêm toa xe trên nhiều tuyến trọng điểm...
Năm 2025, tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của thành phố Cần Thơ ước đạt 7,23%. Mặc dù chưa đạt được mục tiêu đề ra, địa phương này quyết tâm đạt mục tiêu tăng GRDP năm 2026 trên 10%...
Vietnam Airlines chính thức khai trương chuyến bay thẳng đầu tiên kết nối TP. HCM và Điện Biên vào ngày 24/12. Chuyến bay mang số hiệu VN1160 khởi hành lúc 09h35 từ sân bay Tân Sơn Nhất và hạ cánh tại sân bay Điện Biên lúc 11h55, chuyên chở gần 100 hành khách.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu các bộ, ngành khẩn trương hoàn thiện khung pháp lý, nâng cao năng lực phòng ngừa, ứng phó sự cố, bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối cho hoạt động hàng không, đặc biệt trong thời gian diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng...
