Hàng loạt cao tốc sẽ được mở rộng trong năm 2026

Nhiều tuyến cao tốc quan trọng dự kiến được mở rộng, đầu tư mới từ năm 2026, cùng với việc hoàn thiện hệ thống trạm dừng nghỉ phục vụ khai thác đồng bộ...

Theo thông tin từ Cục Đường bộ Việt Nam, năm 2026 cơ quan này sẽ tập trung hoàn thiện thủ tục và khởi công hàng loạt dự án mở rộng, đầu tư mới các tuyến đường bộ cao tốc trọng điểm.

Cụ thể, trong năm 2026, Cục Đường bộ Việt Nam sẽ hoàn tất các thủ tục để khởi công mở rộng cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ, Hà Nội – Bắc Giang và một số dự án thành phần trên tuyến cao tốc Bắc – Nam phía Đông. Đồng thời, cơ quan này phối hợp với các địa phương triển khai đầu tư các tuyến cao tốc Hồ Chí Minh – Mộc Bài, Tân Phú – Bảo Lộc; mở rộng các tuyến Hòa Lạc – Hòa Bình, Hà Nội – Thái Nguyên; hoàn thiện thủ tục phê duyệt để khởi công các tuyến Gò Dầu – Xa Mát, Nha Trang – Đà Lạt.

Song song với các dự án chuẩn bị khởi công, Cục Đường bộ Việt Nam cũng đôn đốc đẩy nhanh tiến độ những dự án đã khởi công trong năm 2025 và đang triển khai thi công, gồm các tuyến Dầu Giây – Tân Phú, Gia Nghĩa – Chơn Thành, Đồng Đăng – Trà Lĩnh (mở rộng giai đoạn 2), TP.HCM – Mộc Bài, Mỹ An – Cao Lãnh, Bảo Lộc – Liên Khương, Chợ Mới – Bắc Kạn, TP.HCM – Chơn Thành, TP.HCM – Trung Lương – Mỹ Thuận. Đặc biệt, các dự án đã thông tuyến theo kế hoạch trong năm 2025 nhưng chưa kịp hoàn thiện để đưa vào khai thác chính thức sẽ được ưu tiên hoàn thiện.

Đối với hệ thống trạm dừng nghỉ, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết sẽ tập trung hoàn thành và đưa vào khai thác đồng bộ cả công trình dịch vụ công và dịch vụ thương mại tại các trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc – Nam phía Đông. Đồng thời, cơ quan này tiếp tục rà soát, đánh giá nhu cầu để bổ sung trạm dừng nghỉ trên các tuyến cao tốc khác, bảo đảm phù hợp với lưu lượng khai thác, khoảng cách an toàn và yêu cầu phục vụ người tham gia giao thông.

Theo quy hoạch được phê duyệt, trên tuyến cao tốc Bắc – Nam phía Đông dự kiến đầu tư mới 24 trạm dừng nghỉ. Hiện có 21 trạm đang được triển khai đầu tư tại các đoạn Mai Sơn – Quốc lộ 45; Quốc lộ 45 – Nghi Sơn; Nghi Sơn – Diễn Châu; Diễn Châu – Bãi Vọt; Hàm Nghi – Vũng Áng; Vũng Áng – Bùng; Bùng – Vạn Ninh; Vạn Ninh – Cam Lộ; Cam Lộ – La Sơn; Quảng Ngãi – Hoài Nhơn (Km15 và Km77); Hoài Nhơn – Quy Nhơn; Quy Nhơn – Chí Thạnh; Vân Phong – Nha Trang; Nha Trang – Cam Lâm; Cam Lâm – Vĩnh Hảo; Vĩnh Hảo – Phan Thiết (Km144 và Km205); Phan Thiết – Dầu Giây; Cần Thơ – Hậu Giang và Hậu Giang – Cà Mau. Ba trạm còn lại tại các dự án La Sơn – Hòa Liên, hầm Đèo Cả và Mỹ Thuận – Cần Thơ đang hoàn thiện thủ tục đầu tư.

Báo cáo của Cục Đường bộ Việt Nam cho thấy việc đấu thầu 21 trạm dừng nghỉ đến nay đã mang lại cho ngân sách Nhà nước khoảng 1.436 tỷ đồng. Trong đó, bốn trạm gồm Hàm Nghi – Vũng Áng, Vũng Áng – Bùng, Vĩnh Hảo – Phan Thiết và Phan Thiết – Dầu Giây đã cơ bản hoàn thành công trình dịch vụ công, đủ điều kiện đưa vào khai thác và vượt tiến độ yêu cầu trước ngày 31/12/2025.

Để bảo đảm tiến độ chung, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết đã chủ động kiểm tra hiện trường, làm việc với các địa phương nhằm tháo gỡ vướng mắc, đồng thời tổng hợp, báo cáo Bộ Xây dựng và đề nghị các địa phương, ban quản lý dự án, nhà đầu tư khẩn trương đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, hoàn thiện thủ tục và triển khai thi công theo hợp đồng đã ký. Trong trường hợp bất khả kháng, các phương án xây dựng trạm dừng nghỉ tạm cũng được tính đến.

Lãnh đạo Cục Đường bộ Việt Nam nhấn mạnh việc đầu tư hoàn thành các trạm dừng nghỉ để phục vụ người dân và phương tiện khi các tuyến cao tốc đưa vào khai thác là nhiệm vụ quan trọng. Dù còn nhiều khó khăn, chủ yếu do chậm bàn giao mặt bằng, cơ quan này đang nỗ lực phối hợp với địa phương và hỗ trợ nhà đầu tư nhằm bảo đảm tiến độ theo yêu cầu.