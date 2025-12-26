Sun Group sẽ được cấp phép khai thác Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc từ 1/1/2026

Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc sẽ chính thức được Công ty Cổ phần Cảng hàng không Mặt Trời (Tập đoàn Sun Group) vận hành từ ngày 1/1/2026...

Bộ Xây dựng vừa ban hành Quyết định số 2405/QĐ-BXD cấp giấy phép kinh doanh Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc cho Công ty Cổ phần Cảng hàng không Mặt Trời, doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Sun Group.

Theo quyết định, doanh nghiệp có trách nhiệm thực hiện đầy đủ công tác quản lý, vận hành, khai thác và bảo trì kết cấu hạ tầng hàng không; bảo đảm Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc hoạt động an ninh, an toàn, liên tục và đáp ứng các điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật hàng không Việt Nam. Hoạt động khai thác cảng sẽ chịu sự kiểm tra, giám sát của các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

Trước đó, Cục Hàng không Việt Nam đã ban hành Giấy chứng nhận khai thác Cảng hàng không số 6645/GCNKT-CHK ngày 25/12/2025 cho Chi nhánh Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc – Công ty Cổ phần Cảng hàng không Mặt Trời.

Theo giấy phép kinh doanh và giấy chứng nhận khai thác, kể từ 0h ngày 1/1/2026, Công ty Cổ phần Cảng hàng không Mặt Trời sẽ trở thành đơn vị khai thác mới, được kinh doanh và vận hành Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc. Doanh nghiệp có trách nhiệm bảo đảm hoạt động khai thác thông suốt, không gián đoạn và tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật liên quan.

Việc cấp phép được thực hiện trên cơ sở các quy định pháp luật về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay, cùng các quyết định về thu hồi, chuyển giao và giao nguyên trạng tài sản kết cấu hạ tầng hàng không cho doanh nghiệp tiếp nhận vận hành. Đây được xem là bước hoàn thiện mô hình khai thác mới đối với Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc – cửa ngõ hàng không quan trọng của đảo Ngọc.

Trước đó, UBND tỉnh An Giang đã quyết định cho Công ty Cổ phần Cảng hàng không Mặt Trời thuê hơn 800 ha đất để triển khai dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, với mục tiêu nâng công suất giai đoạn một lên 20 triệu hành khách mỗi năm. Dự án này nằm trong nhóm các dự án ưu tiên phục vụ Hội nghị APEC 2027.

Theo kế hoạch, các hạng mục trọng điểm như đường cất hạ cánh số 2, nhà ga quốc tế T2, nhà ga VIP, mở rộng sân đỗ và hệ thống hạ tầng phụ trợ đang được triển khai theo chỉ đạo của Chính phủ, nhằm đáp ứng nhu cầu tăng trưởng hành khách trong thời gian tới và yêu cầu tổ chức APEC 2027 tại Phú Quốc.