Thứ Sáu, 26/12/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Đầu tư

Sun Group sẽ được cấp phép khai thác Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc từ 1/1/2026

Tuấn Khang

26/12/2025, 15:48

Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc sẽ chính thức được Công ty Cổ phần Cảng hàng không Mặt Trời (Tập đoàn Sun Group) vận hành từ ngày 1/1/2026...

Phối cảnh Cảng HKQT Phú Quốc.
Phối cảnh Cảng HKQT Phú Quốc.

Bộ Xây dựng vừa ban hành Quyết định số 2405/QĐ-BXD cấp giấy phép kinh doanh Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc cho Công ty Cổ phần Cảng hàng không Mặt Trời, doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Sun Group.

Theo quyết định, doanh nghiệp có trách nhiệm thực hiện đầy đủ công tác quản lý, vận hành, khai thác và bảo trì kết cấu hạ tầng hàng không; bảo đảm Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc hoạt động an ninh, an toàn, liên tục và đáp ứng các điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật hàng không Việt Nam. Hoạt động khai thác cảng sẽ chịu sự kiểm tra, giám sát của các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

Trước đó, Cục Hàng không Việt Nam đã ban hành Giấy chứng nhận khai thác Cảng hàng không số 6645/GCNKT-CHK ngày 25/12/2025 cho Chi nhánh Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc – Công ty Cổ phần Cảng hàng không Mặt Trời.

Theo giấy phép kinh doanh và giấy chứng nhận khai thác, kể từ 0h ngày 1/1/2026, Công ty Cổ phần Cảng hàng không Mặt Trời sẽ trở thành đơn vị khai thác mới, được kinh doanh và vận hành Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc. Doanh nghiệp có trách nhiệm bảo đảm hoạt động khai thác thông suốt, không gián đoạn và tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật liên quan.

Việc cấp phép được thực hiện trên cơ sở các quy định pháp luật về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay, cùng các quyết định về thu hồi, chuyển giao và giao nguyên trạng tài sản kết cấu hạ tầng hàng không cho doanh nghiệp tiếp nhận vận hành. Đây được xem là bước hoàn thiện mô hình khai thác mới đối với Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc – cửa ngõ hàng không quan trọng của đảo Ngọc.

Trước đó, UBND tỉnh An Giang đã quyết định cho Công ty Cổ phần Cảng hàng không Mặt Trời thuê hơn 800 ha đất để triển khai dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, với mục tiêu nâng công suất giai đoạn một lên 20 triệu hành khách mỗi năm. Dự án này nằm trong nhóm các dự án ưu tiên phục vụ Hội nghị APEC 2027.

Theo kế hoạch, các hạng mục trọng điểm như đường cất hạ cánh số 2, nhà ga quốc tế T2, nhà ga VIP, mở rộng sân đỗ và hệ thống hạ tầng phụ trợ đang được triển khai theo chỉ đạo của Chính phủ, nhằm đáp ứng nhu cầu tăng trưởng hành khách trong thời gian tới và yêu cầu tổ chức APEC 2027 tại Phú Quốc.

An Giang đầu tư gần 9.000 tỷ đồng làm tuyến tàu điện tại Phú Quốc

07:44, 30/10/2025

An Giang đầu tư gần 9.000 tỷ đồng làm tuyến tàu điện tại Phú Quốc

Bộ Xây dựng phản hồi về đề xuất của hai tập đoàn tư nhân về đầu tư mở rộng sân bay Phú Quốc

15:15, 08/06/2025

Bộ Xây dựng phản hồi về đề xuất của hai tập đoàn tư nhân về đầu tư mở rộng sân bay Phú Quốc

Kiên Giang : Lựa chọn nhà đầu tư cho dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc

18:19, 03/06/2025

Kiên Giang : Lựa chọn nhà đầu tư cho dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc

Từ khóa:

Cảng HKQT Phú Quốc đầu tư hạ tầng - giao thông hàng không

Đọc thêm

Hàng loạt cao tốc sẽ được mở rộng trong năm 2026

Hàng loạt cao tốc sẽ được mở rộng trong năm 2026

Nhiều tuyến cao tốc quan trọng dự kiến được mở rộng, đầu tư mới từ năm 2026, cùng với việc hoàn thiện hệ thống trạm dừng nghỉ phục vụ khai thác đồng bộ...

Đề xuất TP. Hồ Chí Minh làm đầu mối triển khai metro Thủ Thiêm - Long Thành

Đề xuất TP. Hồ Chí Minh làm đầu mối triển khai metro Thủ Thiêm - Long Thành

UBND TP. Hồ Chí Minh đề xuất Thành phố làm cơ quan có thẩm quyền triển khai dự án tuyến metro Thủ Thiêm – Long Thành theo hình thức PPP, với tổng mức đầu tư khoảng 84.750 tỷ đồng…

Đường sắt tăng thêm khoảng 20.000 chỗ dịp nghỉ Tết Dương lịch 2026

Đường sắt tăng thêm khoảng 20.000 chỗ dịp nghỉ Tết Dương lịch 2026

Để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026, ngành đường sắt sẽ tăng cường thêm các chuyến tàu và nối thêm toa xe trên nhiều tuyến trọng điểm...

Cần Thơ quyết đạt mục tiêu tăng trưởng trên 10% năm 2026

Cần Thơ quyết đạt mục tiêu tăng trưởng trên 10% năm 2026

Năm 2025, tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của thành phố Cần Thơ ước đạt 7,23%. Mặc dù chưa đạt được mục tiêu đề ra, địa phương này quyết tâm đạt mục tiêu tăng GRDP năm 2026 trên 10%...

Chuyến bay đầu tiên kết nối TP. HCM - Điện Biên của Vietnam Airlines chính thức cất cánh

Chuyến bay đầu tiên kết nối TP. HCM - Điện Biên của Vietnam Airlines chính thức cất cánh

Vietnam Airlines chính thức khai trương chuyến bay thẳng đầu tiên kết nối TP. HCM và Điện Biên vào ngày 24/12. Chuyến bay mang số hiệu VN1160 khởi hành lúc 09h35 từ sân bay Tân Sơn Nhất và hạ cánh tại sân bay Điện Biên lúc 11h55, chuyên chở gần 100 hành khách.

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Sống tựa giọt sương mai

eMagazine

Sống tựa giọt sương mai

[Phóng sự ảnh] Toàn cảnh Lễ Công bố và Vinh danh Tin Dùng Việt Nam 2025

Tiêu & Dùng

[Phóng sự ảnh] Toàn cảnh Lễ Công bố và Vinh danh Tin Dùng Việt Nam 2025

[Phóng sự ảnh]: Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026: Tìm giải pháp giữ đà tăng trưởng

Tiêu điểm

[Phóng sự ảnh]: Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026: Tìm giải pháp giữ đà tăng trưởng

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Áp lực bán tháo vẫn mạnh, đến lượt mốc 1700 điểm “bục”

Chứng khoán

2

Thanh Hóa: Thưởng Tết mức cao nhất hơn 500 triệu đồng/người

Dân sinh

3

Đề xuất quy hoạch Khu du lịch Thác Bản Giốc hướng tới trở thành điểm du lịch quốc tế

Bất động sản

4

Nâng mức cho vay hỗ trợ tạo việc làm từ 1/1/2026

Dân sinh

5

Những xu hướng thiết kế nội thất sẽ định hình năm 2026

Nhà

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy