Hơn 670 nghìn giao dịch gian lận, lừa đảo bị ngăn chặn bởi SIMO

Thứ Sáu, 12/12/2025
Mỹ Văn
12/12/2025, 16:50
Tính đến ngày 11/12, Hệ thống thông tin hỗ trợ quản lý, giám sát và phòng ngừa rủi ro gian lận trong hoạt động thanh toán của Ngân hàng Nhà nước (SIMO) đã phát cảnh báo gian lận, lừa đảo tới 2,13 triệu lượt khách hàng. Trong đó, hơn 670 nghìn lượt khách đã chủ động tạm dừng hoặc hủy bỏ giao dịch sau khi nhận được cảnh báo, với tổng giá trị giao dịch tương ứng lên tới hơn 2.570 tỷ đồng…
Vụ Thanh toán (Ngân hàng Nhà nước) vừa thông tin về một số kết quả hoạt động sau 20 năm thành lập đơn vị (2005-2025).
Sau 20 năm, giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt đã tăng khoảng 500 lần về số lượng và hơn 60 lần về giá trị so với năm 2005.
Trong giai đoạn 2015–2025, giao dịch qua Internet tăng khoảng 59 lần về số lượng và 21 lần về giá trị; giao dịch qua điện thoại di động tăng khoảng 280 lần về số lượng và 600 lần về giá trị; giao dịch qua mã QR (QR Code), phổ biến từ năm 2018, đã tăng hơn 700 lần về số lượng và trên 400 lần về giá trị.
Tính đến ngày 11/12/2025, đã có 122/147 đơn vị kết nối và báo cáo thành công lên SIMO, với tổng cộng 592 nghìn bản ghi tài khoản thanh toán/ví điện tử có dấu hiệu nghi ngờ gian lận, lừa đảo, vi phạm pháp luật.
Hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng (IBPS), triển khai từ tháng 5/2002 và mở rộng toàn quốc vào cuối năm 2008, đến nay vận hành liên tục, an toàn, hiệu quả, trở thành “trục xương sống” của nền kinh tế. So với năm 2005, số lượng giao dịch qua IBPS đã tăng 36 lần, giá trị giao dịch tăng 148 lần.
Từ tháng 10/2008, Vụ Thanh toán được giao thêm chức năng giám sát hệ thống IBPS, góp phần bảo đảm vận hành ổn định, an toàn, hỗ trợ thực thi chính sách tiền tệ và tăng trưởng kinh tế.
Từ năm 2018 đến 2025, giao dịch qua mã QR (QR Code) đã tăng trưởng bùng nổ – gấp hơn 700 lần về số lượng và trên 400 lần về giá trị, cho thấy sự chuyển dịch mạnh mẽ sang thanh toán số tại Việt Nam.Hệ thống chuyển mạch tài chính và bù trừ điện tử do NAPAS vận hành từ năm 2015 đã trở thành nền tảng hạ tầng quan trọng cho thanh toán bán lẻ tức thời, phát triển thẻ chip nội địa và thanh toán liên thông – chuẩn hóa qua mã QR.
Hệ thống này được hình thành từ việc sáp nhập Banknetvn và Smartlink, đến nay đã phát triển ổn định, an toàn và bền vững. Đây là một trong những thành tựu tiêu biểu của Vụ Thanh toán trong vai trò đơn vị tham mưu chính sách và giám sát hoạt động thanh toán.
Trong giai đoạn 2018–2025, hệ thống chuyển mạch tài chính và bù trừ điện tử ghi nhận mức tăng trưởng trung bình hàng năm trên 170% về số lượng và 180% về giá trị giao dịch.
Trong thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước ban hành Chiến lược giám sát các hệ thống thanh toán tại Việt Nam, cùng với việc ban hành Thông tư quy định và tổ chức thực hiện giám sát các hệ thống thanh toán quan trọng, hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán và đưa vào vận hành Hệ thống thông tin hỗ trợ quản lý, giám sát và phòng ngừa rủi ro gian lận trong hoạt động thanh toán của Ngân hàng Nhà nước (SIMO) vào năm 2025 là dấu mốc quan trọng trong công tác giám sát hệ thống thanh toán.
Cùng đó, hệ thống SIMO hỗ trợ các tổ chức tín dụng đưa ra quyết định ngăn chặn giao dịch ngay lập tức hoặc yêu cầu xác thực, định danh tài khoản trước khi thực hiện giao dịch trực tuyến, từ đó góp phần giảm thiểu rủi ro gian lận, lừa đảo, đảm bảo an toàn cho tài khoản thanh toán và ví điện tử của khách hàng.
Tính đến ngày 11/12/2025, đã có 122/147 đơn vị kết nối và báo cáo thành công lên SIMO, với tổng cộng 592 nghìn bản ghi tài khoản thanh toán/ví điện tử có dấu hiệu nghi ngờ gian lận, lừa đảo, vi phạm pháp luật. Hệ thống đã hỗ trợ cảnh báo đến 2,13 triệu lượt khách hàng, trong đó hơn 670 nghìn lượt khách đã tạm dừng hoặc hủy bỏ giao dịch sau khi nhận cảnh báo, với tổng giá trị giao dịch tương ứng trên 2.570 tỷ đồng.
