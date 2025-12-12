VUSTA trao Huân chương, Huy chương Hữu nghị cho Liên đoàn các tổ chức kỹ sư ASEAN

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Sáu, 12/12/2025
Hằng Anh
12/12/2025, 16:04
Sự kiện thể hiện sự trân trọng sâu sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam cũng như ghi nhận những đóng góp bền bỉ, thiết thực của Liên đoàn các tổ chức kỹ sư ASEAN đối với Liên hiệp Hội Việt Nam và cộng đồng kỹ sư Việt Nam nói riêng cũng như các hoạt động hợp tác khoa học công nghệ và nghề nghiệp trong khu vực ASEAN nói chung...
Ngày 12/12 tại trụ sở Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam- Vusta) đã diễn ra lễ trao Huân chương, Huy chương Hữu nghị của Chủ tịch nước và Chứng chỉ Kỹ sư chuyên nghiệp ASEAN cho 60 Kỹ sư.
Tham dự buổi lễ, về phía Việt Nam có các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Thường trực Liên hiệp Hội Việt Nam; bà Nguyễn Thị Kiều Vân, Phó Cục trưởng Cục Ngoại vụ và Ngoại giao văn hóa, Bộ Ngoại giao; Bà Nguyễn Quỳnh Liên, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Dân chủ, giám sát, phản biện xã hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam…
Về phía Liên đoàn các tổ chức kỹ sư ASEAN, có sự tham dự của ông Simon Yeong Chin Chow, Trưởng Ban, Ủy Ban Đăng bạ kỹ sư ASEAN, Liên đoàn các tổ chức kỹ sư ASEAN (AFEO); ông Yau Chau Fong, Phó Chủ tịch Viện Kỹ sư Malaysia, Nguyên Trưởng Ban, Ủy Ban Đăng bạ kỹ sư ASEAN, Liên đoàn AFEO; ông Tan Chee Fai, Phó Trưởng Khoa, Trường Đại học Xây dựng Malaysia.
Phát biểu tại buổi lễ, TSKH. Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Đăng bạ kỹ sư ASEAN, nhấn mạnh Huân chương Hữu nghị, Huy chương Hữu nghị là phần thưởng cao quý của Nhà nước Việt Nam dành cho các tổ chức, cá nhân quốc tế có nhiều đóng góp trong việc củng cố, phát triển tình hữu nghị và hợp tác với Việt Nam.
Sự kiện mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện sự trân trọng sâu sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam cũng như ghi nhận những đóng góp bền bỉ, thiết thực của Liên đoàn các tổ chức kỹ sư ASEAN và cá nhân ông Yau Chau Fong, Phó Chủ tịch Viện Kỹ sư Malaysia, nguyên Trưởng Ban, Ủy ban Đăng bạ kỹ sư ASEAN đối với Liên hiệp Hội Việt Nam và cộng đồng kỹ sư Việt Nam nói riêng cũng như các hoạt động hợp tác khoa học công nghệ và nghề nghiệp trong khu vực ASEAN nói chung.
TSKH Phan Xuân Dũng cho biết Liên hiệp Hội Việt Nam là đại diện của Việt Nam tham gia trong cơ chế hợp tác này từ năm 1998. Trong hơn hai thập kỷ hợp tác, Liên hiệp Hội Việt Nam đã tích cực triển khai các sáng kiến, thúc đẩy đăng bạ kỹ sư chuyên nghiệp ASEAN; phối hợp chặt chẽ với Liên đoàn AFEO đăng bạ kỹ sư chuyên nghiệp ASEAN cho 776 kỹ sư Việt Nam, thúc đẩy sự trao đổi chuyên môn, công nhận nghề nghiệp, nâng cao tiêu chuẩn kỹ thuật.
Với vai trò là thành viên của Liên đoàn AFEO, Liên hiệp Hội Việt Nam đã 3 lần đăng cai Hội nghị thường niên Liên đoàn AFEO vào các năm 2000, 2010 và 2020; đăng cai Hội nghị giữa kỳ Liên đoàn AFEO vào năm 2016 và gần nhất là vào tháng 8/2025.
Ngoài sự kiện trao tặng danh hiệu cao quý của Nhà nước Việt Nam, buổi lễ hôm nay sẽ trao chứng chỉ Kỹ sư chuyên nghiệp ASEAN cho 60 kỹ sư Việt Nam - những người đã nỗ lực phấn đấu, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn khắt khe của hệ thống kỹ sư chuyên nghiệp ASEAN trong năm 2025. Đây là niềm tự hào và cũng là động lực để đội ngũ kỹ sư tiếp tục rèn luyện, sáng tạo và cống hiến cho sự phát triển đất nước.
TSKH Phan Xuân Dũng mong muốn với nền tảng hợp tác bền chặt đã xây dựng trong nhiều năm qua, Liên hiệp Hội Việt Nam và Liên đoàn các tổ chức kỹ sư ASEAN sẽ tiếp tục triển khai nhiều chương trình mới, hiệu quả và thiết thực hơn nữa, góp phần nâng tầm đội ngũ kỹ sư Việt Nam và ASEAN trong bối cảnh mới của khu vực và thế giới.
