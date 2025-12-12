Đà Nẵng: Tạo bứt phá trong năm 2026 nhằm đạt tốc độ tăng trưởng GRDP từ 11% trở lên

Sau 2 ngày tiến hành Kỳ họp thứ 5 (kỳ họp cuối năm 2025), chiều 11/12, HĐND thành phố Đà Nẵng khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đã bế mạc với việc thông qua 62 nghị quyết và quyết định nhiều nội dung quan trọng; trong đó, thống nhất các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu năm 2026, đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 11% trở lên...

Theo Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2026; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2026 – 2030, thành phố Đà Nẵng xác định mục tiêu đến năm 2030 là xây dựng thành phố Đà Nẵng hiện đại, giàu bản sắc, với con người Đà Nẵng nhân văn, có chất lượng cuộc sống cao. Kỳ họp thống nhất các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu năm 2026, trong đó tốc độ tăng trưởng GRDP ước đạt từ 11% trở lên.

BA NHIỆM VỤ CHIẾN LƯỢC

Theo Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Đức Dũng, mục tiêu này được xây dựng trên cơ sở giá trị gia tăng khu vực dịch vụ tăng khoảng 11,5 - 12,5%, khu vực công nghiệp - xây dựng tăng khoảng 12,5 - 13,5%. Về quy mô, GRDP thành phố ước đạt trên 367.000 tỷ đồng; GRDP bình quân đầu người khoảng 4.900 - 5.000 USD/người. Tổng vốn đầu tư thực hiện tương đương 26 - 27% GRDP; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước tăng từ 10%.

Để hiện thực hóa mục tiêu trên, thành phố Đà Nẵng tập trung triển khai các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu, xoay quanh ba trụ cột.

Một là, thực hiện mô hình tăng trưởng mới: Triển khai có hiệu quả các cơ chế, chính sách đặc thù; xác lập mô hình tăng trưởng mới, cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, với khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính, tạo bứt phá mạnh mẽ.

Hai là, huy động nguồn lực: Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao đi đôi với bảo đảm chất lượng công trình và chống tham nhũng. Tiếp tục thực hiện các nghị quyết "trụ cột" của Bộ Chính trị và tập trung xử lý hiệu quả các dự án tồn đọng, kéo dài.

Ba là, đảm bảo an sinh và an ninh: Tăng cường các chính sách an sinh xã hội, bảo đảm đời sống nhân dân. Thành phố rà soát, đánh giá điều kiện hoạt động của bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp, đồng thời đẩy mạnh công tác bảo vệ an ninh chính trị, kéo giảm tội phạm và tai nạn giao thông.

Đối với kế hoạch 2026 - 2030, kỳ họp quyết nghị tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đạt từ 11%/năm trở lên. Quy mô GRDP đến năm 2030 đạt trên 720.000 tỷ đồng; GRDP bình quân đầu người đạt 8.500 USD/người. Tổng vốn đầu tư phát triển đạt hơn 710.000 tỷ đồng, tăng bình quân 14 - 15%/năm.

Đà Nẵng định hướng phát triển mạnh kinh tế tư nhân, với tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 11,5 - 12%, đồng thời nâng cao tỷ trọng đóng góp của năng suất nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng kinh tế trên 55%; tỷ trọng kinh tế số đạt 35 - 40% GRDP; kéo giảm tỷ lệ nghèo đa chiều còn 2,66%. Các chỉ tiêu về môi trường cũng được ưu tiên, như tỷ lệ dân số đô thị được cung cấp nước sạch đạt 100%, tỷ lệ che phủ rừng đạt 54%.

Nghị quyết nhấn mạnh nhiệm vụ đột phá là tập trung xây dựng thành phố hiện đại, giàu bản sắc, con người nhân văn, có chất lượng sống cao, nhất là nâng cao đời sống nhân dân khu vực miền núi.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh, báo cáo tình hình kinh tế xã hội thành phố giai đoạn 2021-2025 tại kỳ họp.

Báo cáo về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, giai đoạn 2021 - 2025, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh, cho biết tăng trưởng GRDP bình quân của thành phố trong giai đoạn 2021 - 2025 đạt 5,8%/năm. Quy mô GRDP giá hiện hành ước đạt 316.058 tỷ đồng, tăng 1,56 lần so với năm 2021; GRDP/người đạt 4.392USD/người, tăng gần 1,3 lần so với năm 2021.

CƠ CẤU KINH TẾ CHUYỂN BIẾN TÍCH CỰC

Cơ cấu kinh tế Đà Nẵng (mới) giai đoạn 2021 - 2024 tiếp tục chuyển dịch theo hướng dịch vụ - công nghiệp - nông nghiệp. Năm 2025, tỷ trọng dịch vụ đạt 54,89%; công nghiệp và xây dựng đạt 25,99%; nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt 6,86% và thuế sản phẩm (trừ trợ cấp sản phẩm) đạt 12,25%.

Giai đoạn 2021 - 2024 có thể xem là giai đoạn phục hồi và vững bước khôi phục phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Sau khi tăng trưởng âm trong năm 2020 (- 4,61%), năm 2021, kinh tế thành phố lấy lại đà tăng trưởng với GRDP tăng 3,15% vào năm 2021. Theo đó, tăng trưởng GRDP bình quân của thành phố trong giai đoạn 2021 - 2025 đạt 5,8%/năm.

Mặc dù chịu sự ảnh hưởng nặng do Covid-19 trong giai đoạn 2021 - 2022, nhưng đến nay, du lịch Đà Nẵng đã phục hồi và là điểm sáng trong phát triển kinh tế. Giai đoạn 2021 - 2025, tổng lượt khách do cơ sở lưu trú phục vụ dự kiến đạt hơn 54,4 triệu lượt, tăng bình quân 32,2%/năm; trong đó khách quốc tế dự kiến đạt 20,1 triệu lượt, tăng 59,6%/năm, khách trong nước ước đạt 34,3 triệu lượt, tăng 22,3%/năm.

Dự kiến khách cơ sở lưu trú phục vụ năm 2025 ước đạt gần 17,3 triệu lượt, tăng gấp 10 lần so với năm 2021. Doanh thu lưu trú, ăn uống và lữ hành giai đoạn 2021 - 2025 ước đạt 195,4 nghìn tỷ đồng, tăng bình quân 27,7%/năm.

Đầu tư, phát triển hạ tầng và sản phẩm du lịch được chú trọng theo hướng có chiều sâu; ưu tiên nguồn vốn đầu tư công cho phát triển du lịch. Hoạt động thương mại nội địa có nhiều khởi sắc, đạt một số kết quả khả quan. Mức tăng trưởng tổng mức bán lẻ hàng hoá bình quân giai đoạn 2021 - 2025 ước đạt 8,12%/năm.

Về phát triển dịch vụ vận tải, logistics, thành phố đã kịp thời nắm bắt, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực giao thông vận tải nâng cao năng lực sản xuất, cải thiện chất lượng dịch vụ, nhanh chóng khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh, lấy lại đà tăng trưởng so với thời điểm trước Covid-19. Xúc tiến, khôi phục 20 đường bay quốc tế đến sân bay Đà Nẵng.

Cảng Đà Nẵng được đầu tư theo hướng đồng bộ, là cảng container hiện đại nhất miền Trung, thực hiện xúc tiến đầu tư hạ tầng và phát triển mạnh dịch vụ cảng biển Chu Lai - Kỳ Hà theo tiêu chí cảng loại 1 quốc gia. Cơ sở hạ tầng giao thông vận tải thành phố ngày càng được đầu tư đồng bộ, hiện đại góp phần thúc đẩy phát triển mạnh mẽ kinh tế - xã hội và có tác động lan tỏa cho cả khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Ngành công nghiệp công nghệ thông tin có tốc độ tăng trưởng cao (bình quân trên 10%/năm), dần khẳng định là một trong những ngành kinh tế quan trọng của thành phố. Thành phố hiện có 3 khu công nghệ thông tin tập trung: Khu Công viên phần mềm Đà Nẵng, Khu công nghệ thông tin Đà Nẵng và Khu phức hợp văn phòng FPT.

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn giai đoạn 2021-2025 (tính chung cả Quảng Nam cũ), ước đạt 265.074 tỷ đồng (chiếm 20,3% tổng sản phẩm trên địa bàn - GRDP), tốc độ tăng thu bình quân là 4,9%/năm (so với năm gốc 2020).

Công tác xúc tiến đầu tư được triển khai thường xuyên, liên tục trên nguyên tắc trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các hoạt động tiếp cận trực tiếp với các nhà đầu tư tiềm năng trong và ngoài nước; thường xuyên phối hợp, kiến nghị với các tổ công tác của Trung ương về các khó khăn, vướng mắc không thuộc thẩm quyền để nghiên cứu, bổ sung vào đề án "Phương án tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại một số tỉnh, thành phố". Lũy kế đến nay, trên địa bàn thành phố có 1.260 dự án FDI với tổng vốn đầu tư hơn 10,9 tỷ USD; 2.013 dự án trong nước với tổng vốn đầu tư là 719.202,32 tỷ đồng; 46.618 doanh nghiệp và chi nhánh, văn phòng đại diện đang hoạt động với tổng số vốn đăng ký đạt 328.388 tỷ đồng.